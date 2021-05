Brand eines Mehrfamilienhauses (siehe Foto)

Zeiskam (ots) Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro sind das Resultat eines Brandes eines Mehrfamilienhauses in Zeiskam. Am 13.05.2021 gegen 16:30 Uhr brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache in dem Anwesen in der Straße Am Hofgraben in Zeiskam aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Vier Anwohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Anwesen ist aufgrund des Brandes zum Teil nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Kleinwagen fährt mitten über die Verkehrsinsel

Germersheim (ots) – Beim Öffnen seines Schlafzimmerrollades beobachtete ein Zeuge aus der Friedrich-Ebert-Straße am Donnerstagmorgen, kurz vor 06 Uhr den Fahrer eines silber-grauen Kleinwagens, wie er Fahrzeugteile von der Straße einsammelte und in seinen Pkw lud. Der Pkw fuhr im Anschluss in Richtung Polizeidienststelle davon. Erst danach bemerkte der Zeuge, dass auf einer Verkehrsinsel erheblicher Schaden angerichtet wurde.

Der Kleinwagen überfuhr die Verkehrsinsel und beschädigte hierbei neben den Grünflächen auch zwei Richtungspfeile nebst Halterungen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim (Tel. 07274/ 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de ) in Verbindung zu setzen. Hinweise zu einem silber-grauen Kleinwagen mit Beschädigungen im Frontbereich könnten für die Ermittler ebenfalls hilfreich sein.

Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagenbach (ots) – Am Mittwoch 12.05.21 gegen 11:45 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle durch eine Streife der Polizeiinspektion Wörth durchgeführt. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 26-jährigen Kraftfahrzeugführer Hinweise und Verdachtsmomente, die auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung hindeuteten. Nach Belehrung gab der Autofahrer auch gleich zu, am Vortag Cannabisprodukte in Form eines Joints konsumiert zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest untermauerte die Aussage des Kraftfahrers und verlief positiv auf THC. Das Auto konnte vor Ort verschlossen belassen werden, der Zündschlüssel des Firmenfahrzeuges wurde an den Betreiber übergeben. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein präventiv für mindestens 48 Stunden einbehalten. Nach Eingang des Blutprobenergebnisses wird der Autofahrer noch angehört, die Akte wird im Anschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Radfahrerunfall – Fahrradhelme schützen

Berg (Pfalz) (ots) – Am Mittwoch 12.05.2021 ereignete sich um 13:50 Uhr ein Alleinunfall mit einem Radfahrer. Der 75-jährige Radfahrer stürzte während der Fahrt aus derzeit noch ungeklärter Ursache zu Boden und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt. Glücklicherweise trug der Radfahrer einen Fahrradhelm, der ihn offensichtlich vor schlimmeren Verletzungen schützte.

Nach derzeitigem Stand erlitt der Zweiradfahrer lediglich eine Gehirnerschütterung, der Kopfschutz zerbrach jedoch bei dem Aufprall und schütze den Kopf offensichtlich wirksam. Die Polizei rät bei Fahrradaktivitäten bitte einen genehmigten Fahrradhelm tragen.

Schüler vom Fahrrad gestürzt – Mercedes Fahrer fährt weiter

Lingenfeld (ots) – Ein 16-jähriger Schüler ist auf dem Weg zur Schule am Mittwochmorgen 12.05.2021 gegen 08:45 Uhr in Lingenfeld von seinem Fahrrad gestürzt. Er wollte von der Bismarckstraße in die Marie-Juchacz-Straße abbiegen, als ihm aus dieser Straße ein Mercedesfahrer entgegenkam. Der Schüler erschrak, bremste stark und stürzte über seinen Lenker vom Fahrrad.

Der Fahrer des Pkw schaute aus seinem Fenster auf den am Boden liegenden Schüler und fuhr weiter. Der Schüler erlitt Rückenschmerzen. Glücklicherweise ging der Sturz glimpflich aus, denn einen Helm trug der Schüler nicht. Die Polizei rät prinzipiell dazu, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen. Hinweise zum Mercedesfahrer nimmt die Polizei Germersheim entgegen (Tel. 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de).

Durchtrenntes Kabel sorgte für Einschränkung am Bahnübergang

Lingenfeld (ots) – Längere Wartezeiten gab es für Verkehrsteiler in Lingenfeld am Bahnübergang in der Altspeyerer Straße am Mittwochnachmittag 12.05.2021. Aufgrund eines durchgetrennten Kabels öffnete sich die Bahnschranken gegen 16:30 Uhr nicht mehr. Die Schranke stand über eine Stunde still.

Durch die Polizei Germersheim wurde die Verkehrsregelung übernommen. Die Anzeige wegen des durchtrennten Kabels liegt im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei. Hinweise, wer für das durchgetrennte Kabel verantwortlich sein könnte, nimmt auch die Polizei Germersheim entgegen. Tel. 07274/ 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.