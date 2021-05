Dieselspur verrät Unfallflüchtigen

Maxdorf (ots) – Eine gemeldete Dieselspur führte die Beamten am Donnerstag 13.05.2021 gegen 00:00 Uhr zu einem Unfallflüchtigen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, befuhr ein 19-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L527 von Birkenheide kommend in Richtung des Kreisverkehrs zur L527/L454. Um einem Tier auszuweichen sei der 19-Jährige eines VW Golf mittig über den Kreisverkehr gefahren. Hierdurch wurden ein Verkehrszeichen sowie die Bepflanzung des Kreisverkehrs beschädigt.

Anstatt den Verkehrsunfall unverzüglich der Polizei zu melden, setzte der Fahrer jedoch seine Fahrt fort. Aufgrund der Beschädigung seines Unterbodens und der hierdurch verursachten Dieselspur wurden die Beamten direkt zu ihm geführt. An dem VW Golf entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste der PKW zudem abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe durch die Beschädigung am Kreisverkehr wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Fahrzeugkontrollen – Eine Nacht im Gewahrsam

Kirchheim/Grünstadt (ots) – Aufgrund einer Mitteilung über mehrere sog. “Poser”-Fahrzeuge auf einem Autohof bei Kirchheim wurde die Polizei Grünstadt am Mittwoch 12.05.2021 gegen 23.00 Uhr auf den Plan gerufen. Vor Ort konnten einige Fahrzeuge und die dazugehörigen Personen einer Kontrolle unterzogen werden.

Eine Person trug keinen Mund/-Nasenschutz und wollte diesen auch trotz Aufforderung durch die Polizeibeamten nicht aufsetzen. In der Folge kam es zu einem Platzverweis mit einer anschließenden Widerstandshandlung da der Mann auch die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Der 20-Jährige durfte den Rest der Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen.

Da sich die Situation während der Kontrolle etwas “aufheizte” wurden mehrere Funkstreifenwagen aus der Umgebung zur Kontrollstelle hinzugezogen bis sich die Lage beruhigt hatte.

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Mutterstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Mittwoch zwischen 13-15:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Schifferstadter Straße durch. Hierbei wurden 9 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 54 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

Zudem wurden schwerpunktmäßig Zweiräder kontrolliert, wobei ein Verkehrsteilnehmer festgestellt wurde, der ein Mofa ohne entsprechende Berechtigung führte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.