9-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Frankenthal (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen Fahrerin eines BMW und einer 9-jährigen Fußgängerin kam es am 12.05.2021 gegen 14:40 Uhr in der Eichendorffstraße. Den ersten Ermittlungen zufolge betrat die 9-Jährige ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn, um die Straßenseite zu wechseln. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte die Fahrerin des BMW eine Kollision nicht mehr vermeiden und überrollte mit dem Vorderrad den linken Fuß des Mädchens. Durch den Rettungsdienst wurde die 9-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. An dem PKW entstand kein Schaden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw BMW 1er in der Zeit von 07.05.2021, 17.15 Uhr bis 10.05.2021, 13.45 Uhr, in der Max-Beckmann-Straße/Höhe Hausnummer 7a, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Täter mittels eines Kratzers über die gesamte Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

