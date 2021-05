Landau: Die Polizei-News

Geparktes Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Landau (ots) – Zwischen Dienstag 16 Uhr und Donnerstagmittag 15.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Almendgasse ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. An dem Golf Plus der Geschädigten wurde die Heckstoßstange rechts beschädigt.

Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Ladendieb geschnappt

Landau (ots) – Am Mittwochabend wollte sich ein 41-jähriger Mann aus dem Staub machen, nachdem er in einem Discounter in der Wieslauterstraße in Landau Alkoholika einsteckte und dabei erwischt wurde. Er rechnete aber nicht damit, dass zwei aufmerksame Kunden seine Flucht schon nach wenigen Metern unterbinden konnten.

Durch eine sofort hinzugerufene Polizeistreife konnten die Identität des Diebes festgestellt werden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Drogen im Straßenverkehr

Landau (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Wallstraße in Landau am Mittwochnachmittag 12.05.2021 verhielt sich ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot so auffällig, dass die Beamten etwas näher nachschauten. Ein Urin-Test bestätigte die Auffälligkeiten, weil der Fahrer unter Einfluss von Marihuana stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.