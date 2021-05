Eulenküken aus Nest gefallen

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 13.05.2021 gegen 14:15 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein aus dem Nest gefallener Kauz im Bereich der Alla-Hopp-Anlage gemeldet. Das Jungtier konnte durch die Streife eingefangen und in eine nahegelegene Greifvogelauffangstation gebracht werden.

Hier konnte das Tier als Waldohreule identifiziert werden. Das Tier sei nach erster Untersuchung wohlauf und wird nun den Eulenkindergarten der Auffangstation besuchen. Die Polizei Edenkoben wünscht hierzu viel Erfolg bei der Eingewöhnung.

Betrunken, hilflos und aggressiv – 74-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Edenkoben (ots) – Am Vatertag (13.05.2021, 18.30 Uhr) stürzte ein 74 Jahre alter Pedelecfahrer in der Weinstraße in den Straßengraben, weil er 1,96 Promille Alkohol intus hatte. Der Mann war nicht mehr in der Lage, sich vorzustehen. Mit einem aggressiven Impulsausbruch reagierte er, als ihm die Beamten auf die Beine helfen wollten, weshalb er gefesselt werden musste.

Die Beleidigungen wurden auch auf der Dienststelle fortgesetzt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Von seiner wenig erfreuten Ehefrau wurde der Mann abgeholt und nach Hause gebracht.

Betrunken mit dem PKW unterwegs

Herxheim, Gewerbepark (ots) – Auf einen 29-jährigen Fahrzeugführer wurden Polizeibeamte im Gewerbepark in Herxheim in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 14.05.2021 gegen 01 Uhr aufmerksam. Bei einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten Hinweise auf eine Alkoholisierung feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,70 Promille.

Zudem konnten die Polizeibeamten Auffälligkeiten feststellen, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Dem Fahrzeugführer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Beleidigung im Straßenverkehr

Edesheim (ots) – Am Mittwoch 12.05.2021 gegen 12:50 Uhr war eine 62-jährige Frau mit ihrem 6-jährigen Enkel in den Neunmorgen unterwegs, als sie ein Auto sehr eng und mit überhöhter Geschwindigkeit überholte. Die 62-jährige brüllte den 35-jährigen Fahrer an, woraufhin dieser sein Fahrzeug stoppte und die Frau beleidigte.

Die Frau wies ihn darauf hin, dass sie ihren Enkel dabeihabe, woraufhin er in sein Fahrzeug stieg und davonfuhr. Gegen den Fahrer wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.