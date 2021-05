Drei Polizeibeamte nach Widerstandshandlungen dienstunfähig

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Nach heftigen Widerstandshandlungen eines Bruderpaars wurden in Oberhausen-Rheinhausen am Donnerstagabend 13.05.2021 eine Beamtin und zwei Beamte des Polizeireviers Philippsburg dienstunfähig.

Zugrunde lag eine Schlägerei, die sich die beiden erheblich alkoholisierten Brüder im Alter von 32 und 38 Jahren gegen 20.00 Uhr in Oberhausen auf der Straße lieferten. Drei Streifen eilten nach der von Zeugen verständigten Polizei hinzu. Die Beamten erteilten einen Platzverweis, dem das Duo offenbar nicht nachkommen wollte.

In der Folge leistetet der 38-Jährige Widerstand, die sein jüngerer Bruder noch unterstützte. Neben den drei verletzten Ordnungshütern trug der 38-Jährige bei den körperlichen Auseinandersetzungen eine Kopfplatzwunde davon während sein Angehöriger unverletzt blieb. Beide Beschuldigte mussten sich einer Blutprobe unterziehen, nachdem sie in Gewahrsam genommen werden konnten.

Entsprechende Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs werden der Staatsanwaltschaft Karlsruhe vorgelegt.

Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt Unterbringungsbefehl gegen 34-Jährigen beantragt

Karlsruhe (ots) – Ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger steht im dringenden Verdacht, am späten Mittwochabend 12.05.2021 in der Gartenstraße in Karlsruhe einen 55-jährigen mit mehreren Messerstichen getötet und dem Geschädigten postmortal weitere Verletzungen zugefügt zu haben.

Der Beschuldigte erschien gegen 23:50 Uhr auf einem Karlsruher Polizeirevier und offenbarte seine Tat. Die Tatörtlichkeit wurde daraufhin umgehend mit Einsatzkräften angefahren, die den 55-Jährigen in der von dem Beschuldigten und dem Geschädigten gemeinsam bewohnten Wohnung tot auffanden.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hatte, hat die Staatsanwaltschaft gegen den Mann den Erlass eines Unterbringungsbefehls, d.h. eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Er wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Illegales Fahrzeugrennen – Zeugen gesucht

Bruchsal/Bretten (ots) – Am Freitag 14.05.2021 gegen 16:40 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen weißen 7er-BMW sowie einen silbernen Opel Vectra auf der B35 von Bretten kommend in Richtung Bruchsal. Die beiden Fahrzeuge lieferten sich offensichtlich schon auf der B293 Höhe Bretten-Dürrenbüchig ein illegales Fahrzeugrennen. Hierbei fuhren beide Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander her und überholten sich mehrfach gegenseitig.

Der Zeuge verlor die beiden Fahrzeuge aufgrund der gefahrenen hohen Geschwindigkeiten und der Fahrweise aus den Augen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten der 23-jährige Fahrer des BMW und der 31-jährige Fahrer des Opel gegen 17 Uhr kurz vor Forst einer Kontrolle unterzogen werden.

Beide Fahrzeugführer werden sich nun wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens vor Gericht verantworten müssen. Weitere Zeugen oder auch gefährdete Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/726-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Verdächtiges Fahrzeug auf der A8 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein kurz nach dem Karlsruher Dreieck aufgefundenes beschädigtes Fahrzeug gibt der Polizei Rätsel auf.

Während der Streifenfahrt fiel den Beamten der Autobahnpolizei Karlsruhe am Freitag, gegen 01.30 Uhr, auf dem Standstreifen der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auto auf, das offenbar unfallbeschädigt war. Das Warnblinklicht war eingeschaltet, ein Fahrer war aber nicht zu entdecken. Der blaue Citroen Picasso mit polnischen Kennzeichen stand am Anstieg Richtung Anschlussstelle Karlsbad, kurz nach dem Autobahndreieck Karlsruhe.

Das Fahrzeug wies im Frontbereich beidseitig frische Unfallbeschädigungen auf, die Scheiben waren eingeschlagen. Auch im Innenbereich war das Fahrzeug beschädigt, das Radio und einige Bedienelemente fehlten. Zur Suche nach dem Fahrer, der verletzt sein könnte, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Person konnte nicht aufgefunden werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich gerne mit der Autobahnpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944844 in Verbindung setzen.

Verwirrte Frau verursacht Unfall – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ettlingen (ots) – Eine zum Unfallzeitpunkt wohl erheblich verwirrte 70-Jährige verursachte am Mittwochmorgen in Ettlingen beim Einparken in eine Parklücke mutmaßlich einen Unfall mit Sachschaden und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Dame beschädigte nach derzeitiger Kenntnislage der Polizei etwa gegen 11.00 Uhr mit ihrem Renault einen auf dem Parkplatz des “Kaufland-Marktes” in der Zehntwiesenstraße geparkten weißen Transporter. Trotz einer Zeugenansprache betrat die ältere Frau anschließend zunächst den Supermarkt, offensichtlich um dort einzukaufen. Im Anschluss daran fuhr die 70-Jährige mit ihrem PKW weiter.

Die verständigten Polizeibeamten konnten nach ihrem Eintreffen bei dem Supermarkt daher weder die Verursacherin, noch den mutmaßlich beschädigten Transporter feststellen. Der Fahrer des Transporters war inzwischen auch schon weitergefahren.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Geschädigten weißen Transporter geben können. Von letzterem ist bislang lediglich ein Teil des Kennzeichens, “GIB 299”, bekannt. Das Fahrzeug ist voraussichtlich auf der rechten Seite beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 entgegen.

Unfall mit drei Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Drei demolierte Fahrzeuge und eine leichtverletzte Frau waren das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 605 von Ettlingen kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Eine 86-jährige Dame fuhr am Mittwoch, gegen 15 Uhr, mit ihrem Ford von Ettlingen Richtung Karlsruhe. Sie musste wegen eines Rückstaus kurz vor der Abfahrt “Pulverhausstraße” anhalten. Die hinter ihr fahrende VW-Fahrerin konnte wohl noch bremsen. Eine weitere 50-Jährige Volvo-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf den stehenden Ford geschoben.

Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Alle drei Autos wurden beschädigt, der entstandene Sachschaden wurde auf ungefähr 12.000 Euro geschätzt.

Unfallverursacher war wohl übermüdet

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Wohl aufgrund von Übermüdung beschädigte ein 20-jähriger Fahrzeugführer am Donnerstagabend in Oberhausen-Rheinhausen mutmaßlich zwei PKW und flüchtete hiernach zunächst von der Unfallstelle.

Seinen eigenen Angaben zufolge kam der junge Mann gegen 22.00 Uhr in der Waghäusler Straße mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab, da er kurzzeitig eingeschlafen war. Hierbei streifte sein Fahrzeug zwei am Straßenrand geparkte Autos und verursachte einen Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro. Zunächst entfernte sich der 20-Jährige von der Unfallstelle, kehrte jedoch wenige Minuten später zurück und gab sich den geschädigten Fahrzeughaltern als Verursacher zu erkennen.

Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Waldbronn-Reichenbach (ots) – Das Polizeirevier Ettlingen bittet nach einer Verkehrsunfallflucht um Hinweise, die im Laufe des Mittwochs zwischen 08.30 Uhr und 20.00 Uhr in der Badener Straße in Reichenbach begangen wurde. Ein geparkter Audi A3, Farbe Silber, wurde im linken Frontbereich mit einer Schadenshöhe von geschätzten 2.000 Euro erheblich beschädigt. Näheres ist zum Unfallverursacher nicht bekannt.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 in Verbindung zu setzen.