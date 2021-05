18-Jähriger in Poser-Manier unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 18-jähriger Mann fiel am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt durch sein poser-typisches Verkehrsverhalten auf. Der 18-Jährige war gegen 20.30 Uhr mit seinem BMW in der Kunststraße in Höhe des Quadrats O 3 unterwegs und fuhr zunächst in Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite, und dabei auch mehrfach über den Fahrradstreifen.

In Höhe der Kapuzinerplanken beschleunigte er stark und raste die Kunststraße mit nichtangepasster Geschwindigkeit in Richtung Wasserturm weiter. In Höhe der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Quadrat N 7 bremste er stark ab, um anschließend wieder Gas zu geben und in Richtung Friedrichsplatz davonzufahren.

Mit überhöhter Geschwindigkeit umrundete er den Friedrichsplatz und fuhr anschließend in die Fressgasse ein. Auch hier zeigte er das gleiche Fahrverhalten wie in der Kunststraße.

Zwischen den Quadraten E 5 und E 6 wurde er schließlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Er sieht nun einem Bußgeld wegen Fahrens mit nichtangepasster Geschwindigkeit entgegen. Zusätzlich wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über das Verkehrsgebahren des jungen Mannes in Kenntnis gesetzt.

Unbekannter beschädigt an der Jüdischen Synagoge ein Fenster

Mannheim (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim führt aufgrund der aktuellen Lage intensivierte Objektschutzmaßnahmen an Jüdischen Einrichtungen im Präsidiumsbereich durch. In diesem Zusammenhang vernahm eine Streife am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.15 Uhr an der Jüdischen Synagoge Mannheim einen dumpfen Schlag an der Rückseite des Gebäudes. Bei einer unverzüglichen Nachschau stellte sich heraus, dass die Scheibe eines dortigen Fensters mit einem bislang unbekannten stumpfen Gegenstand beschädigt worden war.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in der Nähe der Örtlichkeit ein 20-Jähriger angetroffen werden. Er gab unter anderem an, die Tat bezeugt zu haben. Diesem zufolge soll der Täter ca. 20 Jahre alt sein, schwarze Locken haben und mit einer Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim führt unter Beteiligung der Kriminaltechnik die Ermittlungen. Hierbei wird auch die Rolle des angetroffenen Mannes weiter überprüft. Das Polizeipräsidium Mannheim hat aufgrund des Vorfalls die Präsenz an den Jüdischen Einrichtungen noch einmal erhöht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 zu verständigen oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau gegen 21.50 Uhr in der Lüderitzstraße den 27-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Beim Kontrollgespräch bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem jungen Mann und stellten zudem Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung fest.

Der freiwillige Atemalkoholtest bestätigte schließlich 0,88 Promille beim Fahrer und der Urintest war zudem positiv auf THC. Er musste sich einer Blutentnahme auf dem Neckarauer Polizeirevier unterziehen. Da bei ihm noch eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden wurde, sieht er nun Anzeigen wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss entgegen.

Versuchter Einbruch in Kiosk

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag versuchten bislang unbekannte Täter, die Rollläden des Kiosks am Sportplatz im Unteren Luisenpark aufzuhebeln. Beim Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, es gelang den Tätern jedoch nicht, ins Gebäudeinnere einzudringen.

Des Weiteren wurden Kiosk und Außentheke mit Kreide beschmiert. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden unter 0621 174-3310.

Scheiben an mehreren PKW eingschlagen – Täter flüchtig

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 03.00 Uhr in der Karlsruher Straße an insgesamt fünf geparkten PKW die Seitenscheiben ein. Aufgescheucht durch einen aufmerksamen Anwohner flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ob aus den PKW etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80 m groß, schlank, schwarz gekleidet mit Kapuzenpulli.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Rufnummer 0621-833970 zu melden.