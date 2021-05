Junge Frau im Stadtpark belästigt

Kaiserslautern (ots) – Im Stadtpark ist am Mittwoch eine junge Frau belästigt worden. Laut Zeuge näherte sich gegen 21:30 Uhr ein Unbekannter der Frau und hielt diese fest. Es gelang ihr, sich loszureißen. Der Täter hat einen dunklen Teint, trug zur Tatzeit eine beigefarbene Jacke und war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Geschädigte sowie Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |gra

Mann bedroht Verkehrsteilnehmer mit Eisenstange

Otterbach (ots) – Ein 42-jähriger Mann aus Otterbach hat in der Nacht zu Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Autofahrer hatte die Polizei verständigt, da ein Mann vor ihm auf Straße stehe und ihn und andere Vorbeifahrende mit einem Schwert bedrohe. Beim Eintreffen der Streifen stellte sich heraus, dass das vermeintliche Schwert eine lange Eisenstange war. Der deutlich alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

Laut Atemalkoholtest hatte der 42-Jährige er einen Pegel von 2,13 Promille. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann den Abend in seiner Werkstatt verbracht und dort mit einem Bekannten Alkohol konsumiert. Der Bekannte gab an, dass der Mann dann “völlig ausgerastet” sei. Der 42-Jährige habe sich dann die Eisenstange geschnappt und seinen Bekannten zu Fuß quer durch den Ort verfolgt.

Als dieser ihn abschütteln konnte, begab sich der 42-Jährige auf die Lauterstraße, wo er dann Vorbeifahrenden bedrohte. Weil sich der 42-Jährige nach dem Eindruck der Beamten in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den 42-Jährigen mit der Eisenstange gesehen haben oder womöglich von ihm bedroht wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Frauen im Stadtpark belästigt – Polizei ermittelt gegen Tatverdächtigen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei verdächtigt einen 40-Jährigen, in den vergangenen Tagen Passantinnen im Stadtpark sexuell belästigt zu haben. Eine Zeugin war auf den Mann aufmerksam geworden. Am Donnerstagabend fiel ihr der 40-Jährige im Stadtpark auf, als er Annährungsversuche bei Frauen machte. Die Zeugin alarmierte die Polizei.

Einsatzkräfte fahndeten nach dem Mann, von dem eine gute Personenbeschreibung vorlag. Der Verdächtige konnte im Bereich des Stadtparks angetroffen werden. Er musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Der 40-Jährige wurde dort erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. |erf

Vater und Sohn mit gefälschten Führerscheinen unterwegs

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Eine abgelaufene TÜV-Plakette eines Lkw-Gespanns führte am Freitagmorgen 14.05.2021 in Bruchmühlbach zur Kontrolle. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Beamten fest, dass der ausgehändigte Führerschein augenscheinlich eine Totalfälschung war.

Den Fahrer damit konfrontiert gab der Beifahrer, der Vater des Beschuldigten an, dass man dann auch seinen Führerschein einkassieren müsse. Auch dieser war mutmaßlich gefälscht. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Ihre “Führerscheine” wurden einbehalten. |pilan . RoBi

Einbruchsversuch in Restaurant

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte wollten in der Nacht zum Mittwoch in ein Restaurant am Unionsplatz einbrechen. Als der Besitzer am Vorabend die Türen abschloss, war noch alles in Ordnung. Am nächsten Tag bemerkte er Einbruchspuren an der Eingangstür seines Restaurants. Offensichtlich hatten sich Diebe während der Nacht daran zu schaffen gemacht. Der Einbruch misslang, die Tür hielt stand.

Wegen der Tat ermittelt jetzt die Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Olsbrücken (ots) – Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend 13.05.2021 einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Wagen gegen 18 Uhr durch die Wörsbacherstraße in Olsbrücken. In einer Kurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einer Mauer und einer Straßenlaterne, drehte sich und kollidierte mit einer Hauswand. Den herbeieilenden Anwohnern versicherte der junge Mann, er sei nicht verletzt und fuhr weg.

Während der Unfallaufnahme durch die Beamten, erkannten die Anwohner den Unfallfahrer als Beifahrer in einem anderen Wagen wieder. Die Beamten stoppten den Wagen. Sowohl bei dem Fahrer als auch seinem Beifahrer, dem mutmaßlichen Unfallverursacher, stellten sie Alkoholgeruch fest.

Ein Alkoholtest zeigte eine Atemalkoholkonzentration von 0,67 Promille bei dem Fahrer und 0,43 Promille bei dem Unfallfahrer an. Von beiden wurde der Führerschein sichergestellt. Sie mussten zwecks Blutabnahme mit zur Dienststelle kommen. |elz

Geschwindigkeitskontrolle auf der B48

Hochspeyer/Johanniskreuz (ots) – Eine Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei am Donnerstag auf der B48 Hochspeyer kommend Richtung Johanniskreuz durchgeführt. Von 10:20 bis 12 Uhr und von 13 bis 14:20 Uhr wurde das Tempo der vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer zwischen der Abfahrt Mölschbach und Stüterhof gemessen.

In der Kontrollzeit überschritten 42 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Auf zwölf der “geblitzten” Fahrer kommt ein teures Bußgeld zu. Zwei Motorradfahrern droht ein Fahrverbot. Sie waren mit 84 und 85 km/h mehr als deutlich über dem Tempolimit. | elz

2 mal Unfall gebaut, 2 mal geflüchtet

A6 Kaiserslautern Einsiedlerhof (ots) – Am heutigen Mittag gegen 13:30 Uhr krachte es gleich zweimal auf der A6. Ein Unfall ereignete sich in Richtung Saarbrücken kurz hinter der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof. Dabei wollte ein Verkehrsrowdy in einem roten PKW wohl eine Dame in ihrem schwarzen Mercedes Vito auf ihr vermeintlichen Fehlverhalten aufmerksam machen. Diese befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen, was dem Fahrer des roten PKW wohl missfiel. Deshalb fuhr er ihr extrem dicht auf um sie zum Spurwechsel zu bewegen.

Als ihm das nicht schnell genug ging, versuchte er den Mercedes rechts zu überholen. Dabei kam es dann zur seitlichen Kollision, bei welcher beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der rote PKW flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Schaden am Mercedes wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Genau auf der Gegenseite der Autobahn, also in Richtung Mannheim, kurz vor Kaiserslautern-Einsiedlerhof kam es zur gleichen Zeit zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine junge Fahrerin eines BMW einem extrem langsam fahrenden Fahrzeug (dunkel grauer PKW) auf der mittleren Fahrspur nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und mit diesem zusammenstieß. Auch hier wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, allerdings verblieb nur die Fahrzeugführerin des BMW vor Ort.

Die Polizei bittet Zeugen der beiden Geschehnisse sich zu melden, um so Rückschlüsse auf die weiteren Beteiligten ziehen zu können. |past

Betrunkene Rollerfahrerin

Kaiserslautern (ots) – Eine E-Scooter-Fahrerin hat die Polizei am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22:30 Uhr stoppten Polizeibeamte in der Eisenbahnstraße 27-Jährige und unterzogen sie einer Kontrolle. Ein freiwilliger Test bescheinigte ihr einen Pegel von 1,70 Promille.

Die Frau musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Auf sie kommt nun eine entsprechende Anzeige zu. |elz

Unter Drogeneinfluss gefahren

Kaiserslautern (ots) – Unter Drogeneinfluss stand ein 30-jähriger E-Scooterfahrer, welchen die Polizei am Mittwochmittag in der Brandenburger Straße aus dem Verkehr gezogen hat. Die Funkstreife unterzog den Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle und stellte hierbei drogentypische Symptome fest.

Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht in Bezug auf Cannabis. Der Mann musste mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.|gra

Otterberg: Feuerwehr rettet Reiterin

Feuerwehr Otterberg

(ots) – Während des späten Mittwochvormittags, 12. Mai, waren Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz, um eine gestürzte Reiterin zu retten. In einem Wald, Bereich Lauerhof, war die Frau von einem Pferd gestürzt. Sie lag etwa 50 Meter von einem Weg entfernt.

Nach einer Erstversorgung wurde sie mit einer Schleifkorbtrage zu einem Rettungswagen getragen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war etwa 45 Minuten lang im Einsatz.