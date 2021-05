PKW überschlägt sich – 4 Verletzte – Geisterfahrer im Stau (siehe Foto)

Mainz (ots) – Am Donnerstag 13.05.21 kam es gegen 10:45 Uhr auf der Schiersteiner Brücke in Höhe der Autobahnauffahrt Mainz-Mombach zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Autofahrerin aus dem Raum Wiesbaden fuhr an der AS Mombach auf die Hauptfahrbahn der A 643 in Richtung Wiesbaden ein, ohne einen dort fahrenden Kleinbus zu beachten und rammte diesen. Der 49-jährige Fahrer des Kleinbusses wich nach links aus und kam hierbei ins Schlingern.

Anschließend kippte der Bus und kam auf der Seite zum Liegen. Dessen Insassen, eine 4-köpfige Familie aus dem Raum Bad Kreuznach wurde hierbei verletzt. Die 48-jährige Frau vermutlich schwer (nicht lebensbedrohlich) und die anderen 3 Insassen leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Der Gesamtsachschaden liegt bei geschätzten 20.000 EUR.

Außer der Polizei waren noch 3 Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Berufsfeuerwehr Mainz mit 4 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Bergung der Fahrzeuge wurde die Hauptfahrbahn in Richtung Wiesbaden für ca. eine Viertelstunde voll gesperrt. Ansonsten lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es entstand in Richtung Wiesbaden ein Stau von ca. 2 km Länge. Die Unfallstelle war gegen 12:28 h geräumt.

Einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Heidesheim kamen während der Unfallaufnahme in der Autobahnauffahrt Mombach mehrere Fahrzeuge als “Geisterfahrer” im Stau entgegen. Deren Fahrer waren offenbar zu ungeduldig und wollten die Autobahn vermutlich auf diesem Weg wieder verlassen. Wegen diesem gefährlichen Verhalten wurden insgesamt 7 Autofahrer angezeigt. Ihnen droht jeweils ein Regelbußgeld von 75 EUR und 1 Punkt beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg.

Verbotenes Abschleppen auf der Autobahn

Rheinhessen/Bornheim (ots) – Am 13.05.2021 gegen 15:15 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gemeldet, dass ein Kleintransporter, der einen weiteren Kleintransporter abschleppen würde, gerade bei Rheinböllen auf die A 61 in Richtung Ludwigshafen gefahren sei.

Eine Streife konnte das “Gespann” dann auch feststellen und bei Bornheim von der Autobahn lotsen. Der 43-jährige Fahrer des Zugfahrzeuges muss nun mit einem Verwarnungs-Geld rechnen. Die Polizei weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, mit einem Fahrzeug, das abgeschleppt werden muss, auf die Autobahn zu fahren. Muss ein auf der Autobahn liegengebliebenes Fahrzeug abgeschleppt werden, muss die Autobahn an der nächsten Ausfahrt verlassen werden.

Sachbeschädigung durch Grabungen an einer Lößwand

Guntersblum (ots) – Die PI Oppenheim wird über eine Sachbeschädigung an einer Lösswand in der Gemarkung südwestlich der Ortslage Guntersblum in Kenntnis gesetzt. Hier wurden durch vermutlich Kinder/Jugendliche größere Löcher (bis zu 2m tief) ins Erdreich gegraben und hierdurch der Hang eventuell instabil gemacht.

Nicht weit über der Tatörtlichkeit befindet sich ein Feldweg. Aus diesem Grund muss der Schaden, wegen einer möglichen Instabilität des Hangs, auch begutachtet werden. Es könnte auch zu einem Abrutschen des genannten Feldweges kommen.

Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Ebenso kann der Tatzeitraum nur schwer eingrenzt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl, erfolgloser Abbuchungsversuch

Mainz-Zornheim (ots) – Mit einer entwendeten Kreditkarte hat ein unbekannter Täter am Mittwochnachmittag, versucht 2.000 EUR an einem Geldautomaten abzubuchen. Dies misslang jedoch, so dass der Täter, die Kreditkarte mitsamt der Geldbörse in einen Einkaufswagen deponierte. Nur eine halbe Stunde zuvor hatte der Täter die Geldbörse einer 71-jährigen Frau aus der Handtasche entwendet, als diese sich in einem Supermarkt in Zornheim, an einem Regal nach der Linsensuppe bückte.

Sie bemerkte zwar noch eine Berührung, konnte diese aber nicht zuordnen. Erst beim Zahlen an der Kasse stellte sie den Diebstahl fest. Die Geldbörse wurde dann, mit vollständigem Inhalt, durch einen anderen Kunden in einem Einkaufswagen vor dem Markt aufgefunden. Erst am nächsten Tag meldete der Kreditkartenbetreiber die illegalen Abbuchungsversuche in einer Höhe von 2.000 EUR. Der Täter hatte offensichtlich mehrmals erfolglos versucht die richtige PIN einzugeben.

Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Stromberg (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am 12.50.2021 gegen 18:07 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Stromberg. Dort bemerkte ein 22-jähriger Fahrer eines PKW beim Befahren der rechtens Spur zu spät, dass es zu einer Verkehrsstockung kam und fuhr auf den vorausfahrenden PKW eines 27-Jährigen auf. Dieser verletzte sich leicht am Rücken. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Verkehrskontrollen – zahlreiche Verstöße – vier Führerscheine sichergestellt

Mainz (ots) – Vier Führerscheine wurden seit Mittwochabend im Stadtgebiet Mainz und Budenheim sichergestellt, weil die Fahrer unter Alkoholeinfluss standen und eine erhebliche Gefahr verursachten. So hat ein 62-jähriger in der Nacht auf Freitag, in Mainz den Abschleppdienst bestellt, weil er sich zwei Reifen platt gefahren hatte. Sein Atemalkoholgehalt 1,04 Promille.

Ein 56-Jähriger tankte am Mittwochabend in Budenheim und wirkte dabei stark alkoholisiert. Er erreichte 2,82 Promille. Ein 34-Jähriger und ein 28-Jähriger sind am Donnerstagabend in eine Kontrollstelle in der Innenstadt gefahren. Ergebnis; 1,3 und 2,3 Promille. In allen Fällen werden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer fiel am Mittwochmittag in der Gärtnergasse auf. Ein Test ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Weil der Roller möglicherweise elektronisch getunt und dadurch zu schnell war, wurde dieser zur Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Er führte zudem eine kleine Menge Betäubungsmittel mit sich. Insgesamt wurden seit Mittwoch mehr als 70 Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße gegen die Anschnallpflicht und das Verbot der Handynutzung festgestellt. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst.

PKW-Brand

Bingen (ots) – 13.05.21, Mainzer Straße, 15:10 Uhr. – Ein 36-Jähriger Mann meldete sein brennendes Auto, welches auf der Straße stand. Vor Ort trafen die Beamten auf den Mann und seinen rauchenden Peugeot. Aus dem Motorraum schlugen nach kurzer Zeit Flammen hoch, die von den Polizisten mit Feuerlöschern bekämpft wurden. Die Feuerwehr Bingen übernahm dann die Feuerlöschung. Es wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen.

Sicher ankommen: Tipps für Biker zum Beginn der Motorradsaison

Mainz (ots) – Spaß am Unterwegssein, Treffen mit Gleichgesinnten, Beherrschen der Technik, sportliche Herausforderung, ein Hauch von Freiheit und Abenteuer, das Genießen der Landschaft: Für Biker gibt es viele Gründe, die das Motorradfahren zum für sie schönsten Hobby machen.

Eine Motorradtour ist allerdings nicht immer nur Spaß auf zwei Rädern. Denn gerade zu Beginn der Saison registriert die Polizei immer wieder viele Unfälle mit getöteten und verletzten Motorradfahrenden – auch, weil sie im Gegensatz zu Autofahrern keine Knautschzone haben. Allein im vergangenen Jahr starben 32 Biker auf rheinland-pfälzischen Straßen. Die Verkehrsunfälle mit Motorradbeteiligung reduzierte sich jedoch von 2656 Fällen im Jahr 2019 auf 2434 Fälle im Jahr 2020.

Zu den Hauptunfallursachen zählen nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand sowie Fehler beim Überholen und Abbiegen. Weiterhin ist die Selbstüberschätzung der Fahrer – gerade zu Beginn der Saison – zu nennen. Zudem sind zu schnelle und überlaute Biker regelmäßig Gegenstand von Beschwerden aus der Bevölkerung.

Um die Unfallentwicklung der vergangenen Jahre weiter zu reduzieren, startete die rheinland-pfälzische Polizei die Motorrad-Kampagne “Sicher ankommen”, die Motorradfahrende, insbesondere in beliebten Bike-Regionen, sensibilisieren soll.

Damit der Saisonstart unfallfrei gelingt, hier ein paar wichtige Tipps des Motorrad-Experten-Teams der Polizei Rheinland-Pfalz:

Technik und Sicherheit

Checken Sie gründlich Ihre “Maschine” nach der Winterpause.

Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck.

Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel.

Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern.

Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar sind und früher gesehen werden.

Fahrtipps

Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht.

Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht.

Fahren Sie vorausschauend.

Seien Sie stets bremsbereit.

Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an.

Schneiden Sie keine Kurven.

In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen.

Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining.

Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander.

Fahren Sie rücksichtsvoll und vermeiden Sie unnötigen Motorradlärm.

Zudem betont die Polizei: Ein Frühjahrsputz betrifft nicht nur das eigene Zuhause. Auch das Motorrad will, bevor es wieder ausgefahren wird, frühlingsfit gemacht werden. Unterstützung findet man bei jedem Fachhändler.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz empfiehlt Bikerinnen und Bikern, sich auf den ersten Kilometern nach jedem Neustart unbedingt “warm” zu fahren.

Schließen Sie sich durch rücksichtsvolle und gelassene Fahrweise der Aktion des Deutschen Verkehrssicherheitsrat “Vision Zero” an: Keiner kommt um. Alle kommen an. Die Polizei Rheinland-Pfalz wünscht allen Motorradfahrerinnen und -fahrern eine unfallfreie Saison.