Frankfurt: Dreister Straßenraub – Gehbehinderten Mann belästigt und bestohlen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Am Mittwoch 12.05.2021 gegen 16.00 Uhr, befand sich ein 59-jähriger Frankfurter an einem Fahrkartenautomaten in der U-Bahnstation Leipziger Straße. Dort erschien plötzlich ein dunkelhäutiger Mann, nahm die Gehstützen des 59-Jährigen provozierend in die Hand, stellte sie dann aber wieder ab. Auf der Rolltreppe erschien der Fremde erneut, öffnete den Rucksack des Geschädigten und entnahm aus dessen Portemonnaie einen Betrag von 200 EUR.

Danach rannte der Täter die Rolltreppe hinunter, legte das Portemonnaie auf den Boden und rannte die Rolltreppe wieder hoch, um in Richtung des Ausganges Kurfürstenstraße zu verschwinden.

Täterbeschreibung:

20-30 Jahre alt und 170-175 cm groß. Dünne Statur, kurze, schwarze Haare und dunkler Teint. Nordafrikanisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einer dunklen Hose und einem dunklen Jackett. Sprach Deutsch mit Akzent.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen