25-Jähriger bei Einbruch in Supermarkt auf frischer Tat ertappt

Darmstadt (ots) – Ein 25-jähriger Mann mit festen Wohnsitz in Pfungstadt ist am späten Mittwochabend 12.5.21 bei dem Einbruch in einen Supermarkt in der Eschollbrücker Straße auf frischer Tat ertappt und noch vor Ort von der Polizei festgenommen worden. Gegen 22.40 Uhr hatte sich der Pfungstädter gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum verschafft und unter anderem Alkohol zum Abtransport bereitgelegt.

Die durch die Auslösung des Alarms herbeigeeilte Polizeistreife stellte den 25-Jährigen am Tatort und nahm den Tatverdächtigen fest. Er wurde von den Beamten mit zur Wache genommen und musste dort eine erkennungsdienliche Behandlung über sich ergehen lassen. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder nach Hause entlassen.

Einkaufsmarkt im Visier Krimineller – Eingangstür aufgebrochen und geflüchtet

Darmstadt (ots) – Auf einen Einkaufsmarkt in der Straße “In der Kirchtanne” hatten es noch unbekannte Täter am späten Donnerstagabend (13.5.) abgesehen. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die nach Eingang des Alarms gegen 22.30 Uhr ausgelöst wurde, verlief ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Kriminellen die Eingangstür auf, verursachten dabei einen Schaden von mindestens 1.000 Euro, ließen dann jedoch von ihrem weiteren Vorgehen ab und traten die Flucht an.

Die Flüchtenden wurden als etwa 20-30 Jahre alt beschrieben. Einer der Täter hatte bei einer Körpergröße von etwa 1,80 bis 1,90 Meter eine kräftige Statur und war dunkel bekleidet. Er trug eine schwarze Bauchtasche und schwarze Turnschuhe der Marke “Nike”. Sein Komplize war ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Steppjacke mit heller Kapuze, dunkle Jeans und eine Gürteltasche um die Schultern.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise zu dem kriminellen Duo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Polizei nimmt 18-jährigen Tatverdächtigen nach Autoaufbrüchen fest

Münster/Darmstadt (ots) – Nachdem in der Nacht zum Freitag (14.5.) mehrere Fahrzeuge im Bereich der Wilhelm-Lehr-Straße aufgebrochen wurden, konnte die Polizei im Anschluss einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Gegen 5 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei und meldete eine aufgebrochene Scheibe an ihrem Dacia. Hierbei soll Münzgeld aus dem Innenraum entwendet worden sein. Im Rahmen sofort eingeleiteter Maßnahmen stellte sich heraus, dass nach jetzigem Stand insgesamt neun Fahrzeuge, unter anderem in der Edith-Stein-Straße und in der Austraße, unter Gewalteinwirkung aufgebrochen und im Anschluss Gegenstände aus den Innenräumen entwendet wurden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Im weiteren Verlauf stellten aufmerksame Zeugen fest, wie sich ein Mann in der Bahnhofstraße an mehreren Wagen zu schaffen machte. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Überprüfung des 18-Jährigen stießen die Beamtinnen und Beamten auf Gegenstände, die aus den zuvor angegangenen Fahrzeugen stammten. Weil der 18-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Neben den Fahrzeugaufbrüchen, steht er unter anderem im Verdacht bei einem Diebstahl in der Kranichsteiner Straße in Darmstadt am Donnerstagnachmittag (13.5.) beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen dauern derzeit noch an. Der 18-jährige Tatverdächtige wird sich nun unter anderem in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

Diebesgut und Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Erzhausen (ots) – Die Darmstädter Ermittlungsgruppe hat am Mittwoch (12.5.) zusammen mit Zivilbeamten von der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg 3 junge Männer im Alter von 18-19 Jahren festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. Den Maßnahmen lag ein von den Beamten seit November 2020 gemeinsam geführtes und intensives Ermittlungsverfahren zugrunde, eingeleitet nach mehreren Diebstahlsdelikte aus unverschlossenen Autos im Raum Erzhausen, Darmstadt sowie umliegenden Ortschaften.

Die jungen Männer stehen im Verdacht, über Monate hinweg, zahlreiche unverschlossene Fahrzeuge nach Beute durchsucht und Wertgegenstände entwendet zu haben. Nachdem die Ordnungshüter auf die Spur des Trios gekommenen waren, erfolgte am Mittwoch die Umsetzung der von der Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordneten Wohnungsdurchsuchungen.

In diesem Zusammenhang stellte die Polizei bei den Tatverdächtigen umfangreiches Beweismaterial sicher. Darunter befand sich auch Diebesgut, welches bereits Straftaten zugeordnet werden konnte. Zudem stießen die Beamten in der Wohnung des 18-jährigen Tatverdächtigen auf 200 Gramm Haschisch. Neben den Diebstahlsdelikten wird er sich nun zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden das junge Trio nach Hause entlassen.

Treibstoff abgezapft – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag 13.05.-14.05.21 haben Kriminelle ihr Unwesen in der Grabenstraße getrieben, gewaltsam den Tankdeckel eines dort geparkten Alfa Romeo aufgebrochen und Benzin abgezapft.

Der verursachte Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Darmstadt (3. Revier) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Eppertshausen (ots) – Am Donnerstag 13.05.2021 ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der Hauptstraße/Ecke Nieder-Röder-Straße in Eppertshausen ein schwerer Verkehrsunfall mit 2 unmittelbar beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-jähriger Autofahrer und sein 14-jähriger Beifahrer (beide aus Eppertshausen) fuhren mit ihrem BMW auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Rödermark.

Eine 33-jährige Autofahrerin aus Darmstadt fuhr mit einem Opel die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung. Sie wollte an der Einmündung der Nieder-Röder Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie nach jetzigem Ermittlungsstand den entgegenkommenden BMW-Fahrer. Bei der Kollision beider Fahrzeuge kam es durch den Aufprall und die Ausweichmanöver neben den Sachschäden beider Fahrzeuge zu weiteren Beschädigungen an einer Hausfassade, mehreren Pollern und einem geparkten Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß wurde die 33-jährige Fahrerin schwer verletzt. Der Fahrer und der Beifahrer des BMW wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme und Abschleppung der beschädigten Fahrzeuge wurde die Hauptstraße im Einmündungsbereich Nieder-Röder-Straße voll gesperrt.

Durch die Feuerwehr Eppertshausen wurde die Unfallstelle abgesichert und nach der erfolgten Unfallaufnahme gereinigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich die Gesamtschadenssumme auf mehrere 10.000 EUR belaufen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Sollte es weitere Zeugen des geschilderten Verkehrsunfalls geben, wird gebeten sich bei der Polizeistation in Dieburg unter der Nummer 06071/9656-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3318

Otzberg (ots) – Am Mittwoch 12.05.21 kam es gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße 3318 zwischen Hering und Zipfen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Der Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 18-jähriger Höchster die Landstraße 3318 aus Richtung Hering kommend in Richtung Zipfen. Im Bereich einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer, die 18-jährige Beifahrerin und der 19-jährige Mitfahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt.

Neben einer Streife der Polizeistation Dieburg waren drei Rettungswagen, zwei Notärzte und die Feuerwehren Habitzheim, Lengfeld, Hering und Ober-Klingen eingesetzt. Die Landstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten bis 20.30 Uhr voll gesperrt.

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag 13.05.2021 gegen 14:00 Uhr kam es in der Dr.-Horst-Schmidt-Straße, Höhe “Altes Schwimmbad”, zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer. Hierbei kam der 59-jährige Radfahrer auf noch ungeklärte Weise zu Fall.

Er zog sich hierbei eine Platzwunde am Kopf zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer 06157 / 95090 entgegen.

Unfall mit leicht verletzter Person – Pkw fährt in Baugrube

Babenhausen (ots) – Am Donnerstag, den 13.05.2021 kam es in der Aschaffenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 10:10 Uhr befuhr ein 81-jähriger mit seinem Citroen die Aschaffenburger Straße von Aschaffenburg kommend in Richtung Babenhausen.

Etwa auf Höhe der Hausnummer 110 befindet sich derzeit eine Baustelle, wodurch die Fahrbahn von Aschaffenburg kommend gesperrt ist. Die Verkehrsregelung erfolgt hier durch eine Ampel. Der Citroen-Fahrer aus Mömbris übersah jedoch scheinbar die Baustelle und fuhr auf der gesperrten Fahrbahn weiter geradeaus. Allerdings endete die Fahrt abrupt, als er in eine ca. 40 cm tiefe Fahrbahnvertiefung fuhr. Hierbei wurde der Fahrer und alleiniger Insasse des Fahrzeugs leicht verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der nicht mehr fahrbereite Citroen wurde durch einen Abschleppdienst aus der Fahrbahnvertiefung gehoben und abgeschleppt. Inwieweit die Baustelle nicht ordnungsgemäß abgesichert war, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Verkehrsunfall mit Verletzten – Verursacher war alkoholisiert – Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots) – Am späten Mittwochabend 12.05.2021 befuhr ein 40jähriger Riedstädter mit seinem BMW die Bahnstraße aus Richtung Goddelau kommend in Richtung Erfelden. Ein 18-jähriger Goddelauer fuhr die Bahnstraße in entgegengesetzter Richtung. Der BMW-Fahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Frontalzusammenstoß, in dessen Folge beide Unfallbeteiligten verletzt wurden.

Im Verlaufe der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 40jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und bekam noch an der Unfallstelle seinen Führerschein abgenommen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt 40.000 EUR. Durch die Rettungskräfte und Bergungsarbeiten war die Bahnstraße für 2 Stunden voll gesperrt. Die Polizei Groß-Gerau sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können.

Polizei stoppt zwei Raser

Viernheim (ots) – Gleich zwei Raser stoppten zivile Verkehrsfahnder am Mittwochnachmittag 12.05.21 auf der A 659. Zunächst kontrollierten die Ordnungshüter einen 25-jährigen Autofahrer der zuvor einen Abschnitt der Strecke, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 164 Stundenkilometern durchfuhr. Den 25-Jährigen erwarten nun 440 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein 2-monatiges Fahrverbot.

Noch einen Monat länger wird wohl ein 33-jähriger Wagenlenker auf den Führerschein verzichten müssen. Er passierte den Streckenabschnitt mit 173 “Sachen”. Neben dem 3-monatigen Fahrverbot, erwarten ihn zudem 660 Euro Bußgeld und ebenfalls 2 Punkte.

Betrunkener 17-Jähriger fährt gegen parkendes Auto

Bensheim (ots) – Betrunken und ohne Führerschein prallte am Donnerstagnachmittag 13.05.21 ein 17-Jähriger mit einem Smart gegen ein parkendes Auto. Der verletzte Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe am totalbeschädigten Smart und parkenden Mercedes ist mindestens 5.000 Euro hoch.

Infolge des Alkoholkonsums hat der 17-Jährige offensichtlich gegen 17.15 Uhr die Kontrolle über den Smart verloren und kollidierte im Hofweg im Ortsteil Schönberg gegen den Mercedes. Wegen des Unfalls unter Alkoholeinflusses und des Fahrens ohne Führerschein, wird sich der 17-Jährige demnächst strafrechtlich verantworten müssen.

Rollerfahrer gestürzt – Zeugen

Biblis (ots) – Am Donnerstag 13.05.2021 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in Biblis, stadteinwärts Fahrtrichtung Wattenheimer Straße, ein Verkehrsunfall. Im dortigen Kurvenbereich kam ein 49-jähriger Mann mit seinem Roller zu Fall und schlitterte mit diesem gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Sharan, wodurch er sich Verletzungen zuzog.

Augenzeugen werden dringend gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel.: 06206/94400, zu melden.

