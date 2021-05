Versuchter Wohnhauseinbruch

Borken-Großenenglis (ots) – 30.04.2021, 14:00 Uhr bis 12.05.2021, 07:25 Uhr – In ein Wohnhaus im Rosengartenweg versuchten unbekannte Täter innerhalb der letzten zwei Wochen einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 500 Euro Sachschaden.

Die Täter begaben sich zu dem Wohnhaus und versuchten dort mit einem Hebelwerkzeug die verschlossene Hauseingangstür aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht.

An der Haustür entstand Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter brechen Telefonsäule auf und stehlen Münzgeld

Borken (ots) – Donnerstag, 13.05.2021, 11:58 Uhr – Münzgeld in unbekannter Höhe erbeuteten unbekannte Täter beim Aufbruch eines Münztelefons in der Bahnhofstraße. Die Täter begaben sich zu der Telefonsäule im Bereich Bahnhofstraße/ Europaplatz und brachen dort den Münzbehälter heraus.

Mit dem Münzbehälter und dem enthaltenen Münzgeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die aufgebrochene Telefonsäule wurde gestern Mittag bemerkt. Der Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

