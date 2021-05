Korbach: Die Polizei-News

Illegale Müllentsorgung im Feld – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – Am Donnerstag gegen 18:45 Uhr wurden nach Angaben einer Spaziergängerin Aluminium- und Plastikfässer durch zwei unbekannte männliche Personen in der Feldgemarkung zwischen Albertshausen und Kleinern entsorgt. Die beiden Tatverdächtigen waren vermutlich mit einem weißen Transporter älteren Modells und Anhänger unterwegs. An der Seitenwand des Transporters könnte ein gelb-orangenes Firmenlogo angebracht gewesen sein.

Das Abladen und Entsorgen von Müll in der Natur stellt eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit dar und wird konsequent verfolgt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Täterfestnahme nach Zeugenhinweis

Korbach (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beobachtete eine Zeugin eine männliche Person, die augenscheinlich versuchte, die Nebentür einer Bäckerei in der Arolser Straße in Volkmarsen aufzuhebeln. Aufgrund der guten Hinweise der Zeugin konnte die Polizei Bad Arolsen den 53-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später kontrollieren und festnehmen.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchtem Einbruchdiebstahls verantworten.

In den laufenden Ermittlungen wird geprüft, ob der Festgenommene an weiteren Einbruchsversuchen beteiligt war.

Aufmerksamer Anwohner verhindert Einbruch – Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten zwei unbekannte männliche Täter in eine gewerbliche Lagerhalle in der Kirchwiesenstraße in Hatzfeld einzubrechen. Nachdem die Einbrecher zuerst vergeblich versuchten die Tür am Haupteingang der Halle aufzubrechen, suchten sie anschließend nach einer anderen Möglichkeit, in die Lagerhalle einzusteigen.

Ein 32-jähriger Hatzfelder konnte die beiden männlichen Täter dabei beobachten und verständigte sofort die Polizei. Hiervon abgeschreckt, beendeten die Einbrecher ihr Vorhaben und flüchteten zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Feldes.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Steghütte aufgebrochen

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Edersee/Asel-Süd (ots) – In der Zeit von Sonntagabend bis Donnerstagmittag (Himmelfahrt) wurde eine Steghütte in Asel-Süd aufgebrochen. Die Holzhütte steht im Uferbereich unterhalb der Kreisstraße 59 vor den dortigen Bootsteganlagen. Die Hütte wurde betreten und offensichtlich auch durchsucht, ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Auch die an der Steganlage liegenden Sportboote werden noch entsprechend überprüft.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Wasserschutzpolizei Waldeck unter Tel. 05623 5437 oder per Mail unter wsppo.waldeck.hbpp@polizei.hessen.de .

Die Wasserschutzpolizei rät allen Wassersportlern ihr Eigentum zu sichern, auch eine kostenlose Kennzeichnung von Motoren und maritimen Gerät ist möglich.

