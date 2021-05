Mann entblößt sich

Runkel (pa) – Zu einem Fall von Exhibitionismus kam es am Donnerstagnachmittag 13.05.2021 in Runkel. Die Tat ereignete sich gegen 17.05 Uhr im Bereich unter der Autobrücke nahe des Campingplatzes. Wie eine Joggerin der Polizei mitteilte, zeigte sich dort ein Unbekannter ihr gegenüber in schamverletzender Weise.

Täterbeschreibung:

etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 170cm bis 175cm groß. Der Mann habe eine Glatze und einen dunklen Vollbart gehabt. Getragen habe er eine schwarze Jogginghose und Schuhe mit grünen Schnürsenkeln.

Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 entgegen.

Unfallflucht auf der B 49 bei Beselich

Am Mittwoch 12.05.2021 gegen 16.45 Uhr, kam es auf der B 49 Richtung Weilburg, in Höhe der Tankstelle Beselich, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Mercedes flüchtete. Ein vor ihm fahrender VW Golf, wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der hinter ihm fahrende Mercedes fuhr ebenfalls auf den linken Fahrstreifen, beschleunigte und kollidierte dabei seitlich mit dem VW. Er fuhr dann weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Schaden am VW wird auf ca. 6.000 Euro beziffert. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Weilburg 06471/9386-0 in Verbindung zu setzen.

PKW kommt bei Löhnberg von der B49 ab

Am Mittwoch, den 12.05., gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Leipzig mit seinem BMW, die B 49 in Richtung Limburg. In Höhe Löhnberg verlor er, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

