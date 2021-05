Auflösung von Zusammenkunft hat Konsequenzen

Hofheim am Taunus (ots)-(jn) In einem Hofheimer Waldgebiet kam es am Donnerstagmittag 13.05.2021 zu einem Polizeieinsatz. Gegen 13:30 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei gerufen, da sich im Bereich des Thierbachweihers eine Personengruppe aufhalten soll. Am Einsatzort trafen die eingesetzten Polizisten auf etwa ein Dutzend Männer, wobei einige umgehend nach Erblicken der Beamten wegrannten.

Im Verlauf der Personenkontrollen widersetzte sich insbesondere ein 42-jähriger Hofheimer zunächst verbal und versuchte kurz darauf, sich der Überprüfungen zu entziehen. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge zwischen dem 42-Jährigen und den Polizeibeamten, wobei der 42-Jährige in den Weiher fiel. Sowohl er als auch ein Polizist wurden leicht verletzt.

Während gegen sämtliche Mitglieder der Gruppe Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verstöße gegen die aktuellen Corona-Verordnungen eingeleitet wurden, muss sich der 42-Jährige auf ein Strafverfahren einstellen. Alle Betroffenen erhielten einen Platzverweis und wurden am Einsatzort entlassen.

Drogen vor der Fahrt konsumiert

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Donnerstag, 13.05.2021, 17:20 Uhr

(jn)Eschborner Polizeibeamte haben am frühen Donnerstagabend in Bad Soden einen 29-jährigen Autofahrer angehalten, der allem Anschein nach unter Drogeneinfluss stand. Gegen 17:20 Uhr überprüften die Polizisten den in Heidelberg wohnhaften Fiat-Fahrer in der Königsteiner Straße auf Höhe des “Tegut-Kreisels” und stellten dabei drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Nachweislich eines Schnelltests und seinen Angaben zufolge stand der 29-Jährige unter dem Einfluss von Kokain. Daraufhin wurde er zwecks Blutentnahme und der Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens zur Wache in Eschborn gebracht.

Quad-Fahrer verliert Kontrolle

Eschborn, Pfingstbrunnenstraße, Donnerstag, 13.05.2021, 20:17 Uhr

(jn)Ein 56-jähriger Mann aus Eschborn ist am Donnerstagabend mit seinem Quad gestürzt und hat sich schwer verletzt. Derzeitigen Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr der Mann um 20:17 Uhr den parallel zum Westerbach verlaufenden Pfingstbrunnenweg in Eschborn auf seinem Quad. Beim Versuch eines “Wheelies”, also dem Hochziehen der Vorderachse, verlor der 56-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von dem Weg ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum und stürzte in den Westerbach, wobei er sich schwerste Verletzungen zuzog. Zunächst musste der Mann von eingesetzten Rettungskräften aus dem Bach gezogen und noch vor Ort medizinisch erstbehandelt werden, bevor er im Anschluss stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.

Einbruchsdiebstahl in Arztpraxis

Bad Soden (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 13.05.2021 gegen 02:20 Uhr gelangte eine unbekannte Person gewaltsam in eine Arztpraxis in Bad Soden und entwendete Bargeld aus einer Geldkassette und einer Spendendose. Der Täter gelangte zunächst an ein Fenster im Erdgeschoss des Objektes in der “Hasselstraße”, welches teilweise durch eine Hecke verdeckt war. Diese Fenster hebelte er mit einem unbekannten Hebelwerkzeug auf und kletterte danach in die Räumlichkeiten der Praxis.

Hier durchsuchte er vereinzelte Räume und Möbelstücke und entwendete Bargeld aus einer Geldkassette und einer Spendendose. Das genaue Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht benannt werden. Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 EUR.

Die eingesetzte Funkstreife, welche mit der Sachverhaltsaufnahme beauftragt war, konnten vor Ort Tatspuren sichern. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-9695-0 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: L3265, Sportplatz Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen