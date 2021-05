Lambrecht: Geißbockbrautpaar und Tributbock vorgestellt

Lambrecht – Bei einem Fototermin am Freitag, 14.05.2021, stellte die Stadt Lambrecht das zukünftige Brautpaar vor, das einen Tributbock am Dienstag nach Pfingsten nach Deidesheim geführt hätte.

In diesem Jahr führen Carola und Anton Theimer den Tributbock nach Deidesheim. Die Beiden sind seit fünf Jahren standesamtlich verheiratet. Am 11. März 2021 haben sie kirchlich geheiratet. Sie wurden von Pfarrer Martin Groß, der mit seiner Frau Hildrun vor zwei Jahren den Geißbock führte, beim Traugespräch gefragt, ob sie Interesse am Brauchtum haben. Nach der Anfrage beim Bürgermeister kam das Okay aus dem Rathaus.

Carola Theimer (37), geb. Bischoff, stammt aus Kerpen, ihr Mann Anton Theimer (35) aus Öhringen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, Mika und Emil. Nach einer Fernbeziehung wohnten sie ein Jahr in Neustadt an der Weinstraße und sind mittlerweile nach Lambrecht gezogen. Sie arbeitet als Tagesmutter, er als Polizeibeamter. In der Freizeit liest Carola Theimer gerne Bücher, trifft sich mit Freundinnen und hält sich mit Sport fit. Anton Theimer fährt gerne Motorrad und Mountainbike.

Lucy Wittmer, Tochter von Züchter Oliver Wittmer, informierte, dass der Tributbock eine im Januar 2016 geborene bunte deutsche Edelziege ist. Fritz wiegt 55 kg, die Hörner haben 75 cm Spannweite. Er stammt aus eigener Zucht und pflegt das Grünland in Forst.

Pandemiebedingte Änderungen auch im Jahr 2021

Wie im vergangenen Jahr wird der Tributbock an die Stadt Deidesheim übergeben und an den Züchter zurückgeführt. Im kommenden Jahr sollen die drei Böcke aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 im Halbstundenrhythmus versteigert werden, wenn der Deidesheimer Stadtrat zustimmt. Im nächsten Jahr ist wieder eine Wanderung und ein Heimatabend vorgesehen.