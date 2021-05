Speyer: Rückkehr in den Wechselunterricht ab 17. Mai 2021

Speyer – Die Stadtverwaltung Speyer informiert, dass die Speyerer nach den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes am Montag, 17. Mai 2021, wieder in den Wechselunterricht gehen können.

Da die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Speyer laut der maßgebenden Meldedaten des Robert-Koch-Instituts (RKI) am heutigen Freitag, 14. Mai 2021, den fünften Werktag in Folge unter den Wert von 165 fiel, können die Schulen in Abstimmung mit der Schulbehörde am übernächsten Werktag öffnen. Diese Öffnung gilt für alle Klassenstufen von allgemeinbildenden sowie für berufsbildende Schulen.

Überschreitet die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165, ist wieder der Übergang in den Fernunterricht vorgesehen.

„Die Stadt hat bereits alle Schulleiterinnen und Schulleiter informiert, sodass entsprechende Vorbereitungen für Montag getroffen werden können“, so Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Monika Kabs. „Damit die Schülerinnen und Schüler möglichst lange von dem Präsenzunterricht profitieren und nicht direkt nach den Pfingstferien wieder in den Fernunterricht gehen müssen, ist es wichtig, dass auch in den Schulen die verstärkten Hygienemaßnahmen wie umfassende Testungen unbedingt durchgehalten werden sollten, um nicht einen Ausbruch eines Infektionsgeschehens zu riskieren. Neben den regelmäßigen Schnelltests sind bei Bedarf auch Selbsttestungen ein probates Mittel, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und eine Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden.“

Auch die Speyerer Kindertagesstätten und die Kindertagespflege können aufgrund der Regelungen des Infektionsschutzgesetzes ab Montag, 17. Mai 2021, in den Regelbetrieb zurückkehren.