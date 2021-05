Rheingau-Taunus

Exhibitionist zeigt sich 12-jährigen Mädchen

Oestrich-Winkel (ots)-(pl) – Ein Exhibitionist hat sich am Donnerstagnachmittag 13.05.2021 um kurz nach 16.00 Uhr im Spitzackerweg in Oestrich zwei 12-jährigen Mädchen in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Die verständigten Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später mit Hilfe der mitteilenden Person in der Nähe antreffen und festnehmen. Der 28-Jährige muss sich nun wegen der exhibitionistischen Handlungen in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Fahrgast ohne Ticket schubst Kontrolleur

Oestrich-Winkel (ots)-(pl) – Am Mittwochabend 12.05.2021 kam es in Oestrich in einem Linienbus zu einem Übergriff auf einen Fahrkartenkontrolleur, bei dem dieser von einem Fahrgast ohne gültigen Fahrschein geschubst wurde. Gegen 19.35 Uhr waren zwei Fahrausweisprüfer an der Haltestelle im Bereich des Sportplatzweges in den Bus eingestiegen.

Um sich der Kontrolle zu entziehen, habe der Fahrgast einen der Kontrolleure zur Seite geschubst und noch an der Haltestelle den Bus verlassen. Der Fahrausweisprüfer stürzte zu Boden, konnte den Flüchtenden aber bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festhalten.

Bei der anschließenden Kontrolle des 22-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn noch zwei offene Haftbefehle vorlagen. Er wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen.

Sportbootunfall im Binger Loch

Rüdesheim am Rhein (ots) – Am Donnerstagnachmittag, Christi Himmelfahrt, geriet ein mit drei Personen besetztes Charter-Sportboot bei einem Wendemanöver in Höhe der Nahemündung wegen fehlender Revierkenntnis des Bootsführers außerhalb des Fahrwassers. Durch eine Grundberührung auf dem überspülten Leitwerk des Nahegrundes wurde der Antrieb derart beschädigt, dass das Sportboot manövrierunfähig zu Tal trieb.

Die Besatzung eines in der Nähe befindlichen Streifenboots der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim wurde auf die Gefahrensituation aufmerksam und kam dem Havaristen zur Hilfe. Das Sportboot wurde in den Hafen Rüdesheim geschleppt. An Bord wurde niemand verletzt.

Verwaltungsgebäude der Hochschule von Einbrechern heimgesucht

Geisenheim, Von-Lade-Straße, 12.05.2021, 19.00 Uhr bis 13.05.2021, 16.45 Uhr,

(pl)Das Verwaltungsgebäude der Hochschule in der Von-Lade-Straße in Geisenheim wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein, beschädigten darin die Glaseinsätze mehrerer Bürotüren und durchsuchten anschließend die Schränke und Schubladen in den betroffenen Büros.

Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Laptops aus Schulgebäude gestohlen,

Geisenheim, Winkeler Straße, 11.05.2021, 18.00 Uhr bis 12.05.2021, 06.30 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in das Gebäude einer Schule in der Winkeler Straße in Geisenheim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch zwei Laptops gestohlen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um sich Zugang zu dem Schulgebäude zu verschaffen und ließen anschließend die beiden Laptops mitgehen. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Hochsitz durch Feuer beschädigt

Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, Bereich Hettenhain, Festgestellt: 13.05.2021, 15.15 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag brannte in einer Feldgemarkung an der B 54 im Bereich Hettenhain ein Hochsitz. Das Feuer wurde der Polizei gegen 15.15 Uhr gemeldet und von der Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Eine vorsätzliche Inbrandsetzung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Entgegenkommendem Fahrzeug ausgewichen – Unfallflucht mit leichtverletzter Person

Idstein, Dasbach, An der Struth, 12.05.2021, 19.10 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend ereignete sich auf der Straße “An der Struth” bei Dasbach eine Unfallflucht, bei der ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer leicht verletzt wurde. Der 16-Jährige war gegen 19.10 Uhr mit seiner Yamaha von Dasbach kommend in Richtung L 3026 unterwegs, als ihm im Kurvenbereich ein dunkler Opel Astra entgegenkam, der zu weit auf seine Fahrbahn geraten sei. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, sei der Leichtkraftradfahrer nach rechts ausgewichen und in Folge dessen in den Graben gefahren. Bei dem Unfall wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der an dem Leichtkraftrad entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Fahrerin oder aber der Fahrer des entgegenkommenden dunklen Opel Astra entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bad Schwalbach, Landesstraße 3374, 13.05.2021, 13.35 Uhr,

(pl)Ein 37-jähriger Motorradfahrer wurde am frühen Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 3374 bei Bad Schwalbach schwer verletzt. Der 37-Jährige war gegen 13.35 Uhr von Bad Schwalbach kommend auf der Landesstraße in Richtung B 260 unterwegs, als er in einer scharfen Kurve mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem BMW eines entgegenkommenden 87-jährigen Autofahrers kollidierte. Der bei dem Zusammenstoß verletzte Motorradfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

Geisenheim, Radweg Höhe Schönborn´sche Aue, 13.05.2021, 17.00 Uhr,

(pl)Im Bereich von Geisenheim sind am Donnerstagnachmittag auf dem Radweg am Rhein zwei 25 und 24 Jahre alte Fahrradfahrer zusammengestoßen. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die zwei Fahrradfahrer kamen sich in Höhe der Schrebergärten in der Schönborn´schen Aue entgegen, als sich ihre Lenker berührten und beide hierdurch zu Fall kamen. Die beiden Leichtverletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von über 3 Promille.

Wiesbaden

Zeuge schreitet ein und wird verletzt

Wiesbaden, Nordost, Platter Straße, Freitag, 14.05.2021, 06:22 Uhr

(jn)Heute Morgen kam es in einer Bäckerei zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Mann und einem 61-jährigen Zeugen, wobei der 61-Jährige schwer verletzt wurde. Den Angaben einer Mitarbeiterin zufolge betrat der 34-jährige spätere Tatverdächtige das Geschäft in der Platter Straße und bat die Verkäuferin um etwas Geld. Zwar lehnte die Frau dies ab, bot jedoch etwas zu Essen an. Daraufhin soll der 34-Jährige hinter die Ladentheke gegangen sein und versucht haben, die Kasse aufzuhebeln.

In diesem Moment betrat der 61-Jährige das Geschäft und wurde auf den offensichtlich geplanten Diebstahl aufmerksam. Umgehend schritt der Zeuge ein und schlug dem Jüngeren zunächst das spitze Hebelwerkzeug aus der Hand. Anschließend kam es zu einer heftigen Rangelei der zwei Männer, im Rahmen derer der 61-Jährige eine Beinfraktur erlitt.

Dennoch überwältigte der couragierte Zeuge den augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Tatverdächtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während der 34-Jährige fest- und in Gewahrsam genommen wurde, musste der Verletzte stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Zigaretten bei Geschäftseinbruch entwendet

Wiesbaden, Stiftstraße, Donnerstag, 13.05.2021, 03:30 Uhr

(jn)Ein oder mehrere Unbekannte haben sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft verschafft und Beute in noch unbekannter Höhe gemacht. Aktuellen Erkenntnissen zufolge brachen die Einbrecher gegen 03:30 Uhr die Schiebetür des in der Stiftstraße gelegenen Geschäftes auf und machten sich dann auf die Suche nach Beute.

In der Folge nahmen die Täter eine bislang unbekannte Anzahl Zigarettenpackungen aus der Auslage und verschwanden unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611/ 345 – 0.

Werkzeugdiebe unterwegs

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Welfenstraße, Dienstag, 11.05.2021 bis Mittwoch, 12.05.2021

(jn)In der Nacht zum Mittwoch und am Mittwochmorgen waren in Wiesbaden Werkzeugdiebe unterwegs, die von zwei Baustellen Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro haben mitgehen lassen. Zunächst betraten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr und Mittwochmorgen, 07:00 Uhr eine im Bau befindliche Turnhalle in der Hans-Böckler-Straße und brachen dort eine Baustellentür auf.

Hier wurden ein Stemmhammer, ein Akkuschrauber und ein Winkelschleifer, allesamt vom Hersteller “Milwaukee”, entwendet. Der Wert beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Gerade einmal zehn Minuten waren für einen oder mehrere Langfinger in der Welfenstraße ausreichend, um Trockenbau- und Akkuschrauber sowie einen Winkelschleifer und einen Rotationslaser mitgehen zu lassen. Den Angaben des bestohlenen Handwerkers zufolge, hatte er seinen Arbeitsplatz auf einer Baustelle in der Welfenstraße um 07:30 Uhr verlassen und bei seiner Rückkehr um 07:40 Uhr festgestellt, dass er bestohlen worden war.

Das Diebesgut soll einen Wert von 3.800 Euro gehabt haben. In beiden Fällen hat das 3. Wiesbadener Polizeirevier die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 entgegen.

Brennender Audi

Wiesbaden, Kloppenheim, Annemarie-Goßmann-Straße, Donnerstag, 13.05.2021, 04:26 Uhr

(jn)In den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Donnerstages hat im Wiesbadener Stadtteil Kloppenheim ein Fahrzeug gebrannt. Um 04:26 Uhr stellte die Besitzerin eines Audi A5 fest, dass ihr vor der Haustür in der Annemarie-Goßmann-Straße geparkter Pkw Feuer gefangen hatte. Daraufhin alarmierte sie Polizei und Feuerwehr.

Bereits wenige Minuten später war der Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro entstand, gelöscht. Ermittlungen am Brandort folgend geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

Unbekannte Steinewerfer

Storchenallee, Wiesbaden, Donnerstag, 13.05.2021, 19:31 Uhr

(ng)Zu einer Sachbeschädigung durch einen geworfenen Stein kam es am Donnerstagabend in der Storchenallee in Wiesbaden, Schierstein. Hierbei sollen drei Jugendliche einen Stein in die Scheibe einer Balkontür geworfen haben, woraufhin diese zu Bruch ging. Die drei jungen Männer im Alter zwischen 14 und 15 Jahren sollen anschließend in Richtung des Schiersteiner Hafenbeckens geflüchtet sein. Das 5. Wiesbadener Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Berauscht am Steuer

Wiesbaden, Rheinufer, Webergasse, Nacht zum Freitag, 14.05.2021

(jn)Zwei Autofahrer sind in der zurückliegenden Nacht in Wiesbaden kontrolliert worden, die augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Um kurz vor 22:00 Uhr überprüften die Beamten einen 40-jährigen Mercedes-Fahrer am Kasteler Rheinufer und stellten fest, dass der Mainzer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Er musste die Polizisten für eine Blutentnahme auf das 2. Polizeirevier begleiten.

Das gleiche Schicksal blühte einem 25-Jährigen aus Mainz, der um 00:35 Uhr in der Webergasse einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt unterschiedliche Drogen konsumiert hatte. Ein Drogenvortest reagierte gleich auf vier verbotene Substanzen positiv. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

7-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Wiesbaden, Niederwaldstraße, Donnerstag, 13.05.20201, 17:20 Uhr

(ng)Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind auf einem Tretroller kam es am frühen Donnerstagabend in der Niederwaldstraße in Wiesbaden.

Der Unfallaufnahme zufolge befuhr der 20-jährige Mountainbike-Fahrer die Niederwaldstraße in Richtung Schiersteiner Straße, als das 7 Jahre alte Mädchen mit ihrem Tretroller die Niederwaldstraße überquerte und es zu einem Zusammenstoß kam. Beide wurden verletzt, wobei das Kind in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Unfallverursacher flüchtet

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Mittwoch, 12.05.2021, 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(gr) Am vergangenen Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Bewährungshilfe auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen dort geparkten Seat und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Aktueller Blitzerreport für Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

31-Jähriger dreht durch und übernachtet in einer Gewahrsamszelle

Wiesbaden, Rheingauviertel, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 12.05.2021, 14:50 Uhr

(jka)Am Mittwochnachmittag rief eine Rettungswagenbesatzung dringend um polizeiliche Unterstützung, da ein im Krankenwagen befindlicher Patient plötzlich durchgedreht sein soll. Ein 31-jähriger Mann sollte vom Rettungspersonal aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung behandelt und zur Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. Plötzlich soll er von der Patientenliege aufgestanden sein und randalierte im Krankenwagen.

Die hinzugezogenen Polizisten konnten den Patienten zunächst beruhigen, sodass die Fahrt ins Krankenhaus losgehen konnte. Es dauerte jedoch nicht lange, da musste die Fahrt unterbrochen werden, weil der Mann abermals seine Sicherheitsgurte löste, aufstand und eine Tür des fahrenden Transportfahrzeugs öffnen wollte. Der Betrunkene soll völlig ausgerastet sein, woraufhin weitere Polizisten hinzugerufen werden mussten.

Den Beamten gelang es den Randalierer zu fesseln und in einen Polizeiwagen zu bringen, währenddessen er versucht haben soll die Beamten mehrfach zu treten und schließlich gegen einen Streifenwagen trat. Auch während der Fahrt und im Gewahrsam wehrte er sich vehement gegen die Maßnahmen der Polizisten. Das aggressive Verhalten des Mannes wurde mit einer Bodycam dokumentiert.

Letztendlich fand die ärztliche Untersuchung im Polizeigewahrsam statt, wo sich der 31-Jährige bis zum nächsten Morgen beruhigen und ausnüchtern konnte. Glücklicherweise wurde durch das Verhalten weder das Rettungspersonal, noch die Polizisten verletzt. Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff und versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Verkehrspolizisten mit Schreckschusspistole bedroht

Wiesbaden, Dotzheim, Holzstraße, Mittwoch, 12.05.2021, 19:40 Uhr

(jka)Als Mitarbeiter der kommunalen Verkehrspolizei am Mittwochabend in der Holzstraße Geschwindigkeitsmessungen durchführten, fiel ihnen ein schwarzer Porsche aus dem Main-Taunus-Kreis auf, weil dieser die Messstelle mehrfach passierte. Beim Vorbeifahren soll der Beifahrer eine silberne Waffe aus dem Fenster gehalten und auf das Fahrzeug der Verkehrspolizisten gezielt haben. Sofort wurden mehrere Streifenwagen der Wiesbadener Polizei und der Bereitschaftspolizei, die im Rahmen des Konzepts “Gemeinsam Sicheres Wiesbaden” im Stadtgebiet eingesetzt waren, zur Holzstraße geschickt. Dort konnte der Porsche angehalten und kontrolliert werden. Im Auto wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden. Ein 33-jähriger Hofheimer muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung strafrechtlich verantworten. Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 melden.

Fahrausweisprüfer bei Kontrolle verletzt

Wiesbaden, Mainzer Straße, Donnerstag, 13.05.2021, 22:30 Uhr

(jka)Am Donnerstagabend wurde ein Kontrolleur einer Wiesbadener Verkehrsgesellschaft durch einen renitenten Fahrgast verletzt. Ein Kontrolltrupp überprüfte im Bereich des Hauptbahnhofs Wiesbaden die Fahrausweise der Insassen eines Linienbusses. Ein 26-Jähriger der keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, entgegnete der Ablehnung auf eine kostenlose Mitfahrt lautstark und aggressiv. Dann habe er versucht, sich durch Verlassen des Busses einer Personalienfeststellung zu entziehen. Hierbei soll der Mann einen Fahrausweisprüfer beiseite geschubst und mehrfach an den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser leichte Verletzungen davontrug. Der 26-Jährige konnte noch in der Nähe des Busses von den alarmierten Polizisten festgenommen werden. Neben dem Erschleichen von Leistungen wurde auch ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen dieses Vorfalls melden sich beim 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452140.

15-jähriger Betrüger erwischt

Wiesbaden, Südost, Guntherstraße, Mittwoch, 12.05.2021, 11:00 Uhr

(jka)Eine aufmerksame Wiesbadenerin meldete am Mittwochvormittag der Polizei, dass sie soeben beobachtet habe, wie ein junger Mann in der Hagenstraße vermutlich mehrere Pakete gestohlen habe. Noch in der Nähe soll er die Pakete ausgepackt und den Inhalt in seinen Rucksack verstaut haben. Mehrere Funkstreifen des 1. Polizeireviers Wiesbaden suchten aufgrund einer sehr guten Personenbeschreibung nach dem vermeintlichen Paketdieb. Schon nach wenigen Minuten waren die Fahnder in der Hasengartenstraße erfolgreich. Ein 15-jähriger Frankfurter wurde kontrolliert und sein mitgeführter Rucksack durchsucht. In dem Rucksack befand sich nagelneue, noch original verpackte “typische Jugendkleidung”, wie eine Baseballmütze und eine Jacke im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Der Jugendliche hatte auch schon eine für ihn plausible Erklärung, wie er in den Besitz dieser Kleidung kam, die jedoch an die Anschrift einer 85-jährigen Wiesbadenerin adressiert waren. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte jedoch die “abenteuerliche” Geschichte des mutmaßlichen Betrügers widerlegt werden. Die Kleidungsstücke, die aufgefundenen Kartons, sowie das Smartphone des 15-Jährigen wurden sichergestellt. Der mutmaßliche Täter an die Mutter übergeben. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Frankfurter Kriminalpolizei geführt.

Taschendieb macht Beute

Wiesbaden, Mitte, Friedrichstraße, Mittwoch, 12.05.2021, zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr

(jka)Eine 40-jährige Wiesbadenerin ist gestern Nachmittag Opfer eines unbekannten Taschendiebs in einem Einkaufsmarkt in der Wiesbadener Innenstadt geworden. In der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr tätigte die Frau ihre Einkäufe in dem Ladengeschäft. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse beim Einkaufen in ihren Kinderwagen gelegt und diese dort offenbar nicht ständig im Blick. Dies nutzte ein unbekannter Dieb, um die Geldbörse an sich zu nehmen und zu stehlen. In dem Portemonnaie befanden sich neben Bargeld auch diverse private Papiere, Karten und Ausweise. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen auf seine Wertsachen und Geldbörsen aufzupassen. Bei dichtem Gedränge sollten Sie besonders auf Taschendiebe achten. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht einfach offen in einen Einkaufskorb oder Kinderwagen, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Ein kurzer Moment der Ablenkung kann nämlich ausreichen, um Wertsachen unbemerkt zu entwenden. Weitere Hinweise zur Vermeidung von Trickdiebstählen gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Wiesbaden, Rheingauviertel, Daimlerstraße, Mittwoch, 12.05.2021, 17:55 Uhr

(jka)Eine 30-jährige Wiesbadenerin befuhr am frühen Mittwochabend mit ihrem Skoda die Benzstraße in Richtung Daimlerstraße. Gleichzeitig näherte sich in der Daimlerstraße eine 35-Jährige mit ihrem Damenrad aus Richtung Flachstraße kommend. Im Einmündungsbereich Benzstraße / Daimlerstraße soll die Radfahrerin versucht haben einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste auf der regennassen Straße und verlor vermutlich die Kontrolle über das Fahrrad. Sie soll gegen die vordere Stoßstange des Autos gestoßen und gestürzt sein.

Bei dem Sturz verletzte sich die 35-Jährige leicht, konnte aber nach ihrer Erstversorgung an der Unfallstelle wieder nach Hause gehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 600 Euro. Zeugen melden sich bitte beim 3.Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340.

Ein Leichtverletzter und mehrere Tausend Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Wiesbaden, Biebrich, Waldstraße, Mittwoch, 12.05.2021, 18:45 Uhr

(jka)Ein Leichtverletzter und mindestens zweitausend Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Mittwochabend. Gegen 18:45 Uhr befuhren ein 61-Jähriger mit seinem Opel Corsa und eine 23-Jährige mit ihrem VW Golf die Waldstraße in Richtung Steinberger Straße. Der Opelfahrer soll im Bereich der Einmündung zur Baumstraße verkehrsbedingt gebremst haben.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Golf auf den Opel auf. Der 61-Jährige verletzte sich leicht. Zeugen dieses Verkehrsunfalls melden sich bitte beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden. (0611 / 345-2340)

