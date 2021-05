Unbekannter schlägt auf Zugbegleiter ein

Bebra (ots) – Opfer einer Gewalttat wurden am Donnerstag 13.5.21 gegen 17 Uhr, zwei Fahrkartenkontrolleure einer Cantusbahn. Als ein bislang Unbekannter seine Fahrkarte zur Kontrolle vorzeigen sollte, reagierte dieser sofort aggressiv und schlug einem der beiden Bahnmitarbeiter das Kontrollgerät aus der Hand. Der zweite Kontrolleur versuchte seinem Kollegen zu helfen. Aber auch er wurde von dem Unbekannten angegriffen und mehrfach in den Bauch geschlagen.

Der Täter konnte beim Halt im Bahnhof Bebra fliehen. Die beiden Zugbegleiter trugen zum Glück keine Verletzungen davon. Gegen den unbekannten Schläger hat die Bundespolizei Kassel ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 beziehungsweise unter www.bundespolizei.de zu melden.

33-Jährige in Regionalbahn sexuell belästigt

Neuhof (ots) – In einer Regionalbahn auf dem Weg von Bad Soden-Salmünster in Richtung Fulda wurde am Mittwoch 12.5.21 gegen 8 Uhr, eine 33-Jährige aus Fulda Opfer einer sexuellen Belästigung. Ein noch unbekannter Mann bedrängte und beleidigte die junge Frau während der Fahrt in dem Regionalzug.

Gegen 8:15 Uhr verließ der fremde Mann im Bahnhof Neuhof den Zug. Die 33-Jährige fuhr weiter bis nach Fulda und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

Lockige schwarze Haare, dunkle Augen, schwarze Hose und schwarze Jacke, ca. 20-25 Jahre alt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 beziehungsweise unter www.bundespolizei.de zu melden.

Diebstahl von Motorradkleidung

Fulda – In der Zeit von Samstag (24.04.) bis Dienstag (11.05.) entwendeten Unbekannte eine Motorradkombi der Marke “Modeka” sowie eine Motorrad-Sommerhose aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rabanusstraße. Wie die Täter in den Keller gelangten, ohne Sachschaden zu verursachen, ist bislang unbekannt. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Motorradkontrollen am kommenden Wochenende – Die Prävention steht im Vordergrund

Hersfeld-Rotenburg – Die Zweiradsaison ist gestartet. Zahlreiche Motorradfahrer freuen sich auf die Touren mit ihren Maschinen. Leider kommt es dabei auch immer wieder zu Unfällen mit zum Teil schwerwiegenden Folgen. Seit mehreren Jahren beteiligt sich die Polizei Osthessen an Präventionskampagnen für Zweiradfahrerinnen und -fahrer, um insbesondere schwere und tödliche Unfälle zu reduzieren.

In diesem Zusammenhang kündigt die Polizei für das kommende Wochenende (16.05.) umfangreiche Motorradkontrollen in Verbindung mit Geschwindigkeitsmessungen an.

Im Vordergrund der Kontrollmaßnahmen steht erneut der Präventionsgedanke. Motorradfahrerinnen und -fahrer sollen in persönlichen Gesprächen bezüglich der für sie größten Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Neben stationären Kontrollen werden auch zivile Polizeimotorräder mit Videokameras zum Einsatz kommen.

Wohnungseinbruch – Tipps der Polizei

Neuenberg – Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagvormittag (07.05.) bis Mittwochnachmittag (12.05.) in ein Haus in der Straße “Am Heiligenfeld” ein. Durch Hebeln zerbrachen die Täter ein Fensterglas und öffneten so durch Hindurchgreifen den unverschlossenen Fenstergriff. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flüchteten mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von circa 2.000 Euro in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! Nutzen Sie dabei alle vorhandenen Schließmechanismen – auch solche von Fenstergriffen.

Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen!

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

2 Fälle von Unfallflucht – Hinweise erbeten

Bad Hersfeld (ots) – Zwischen Sonntag 09.05.2021 um 14:00 Uhr und Mittwoch 12.05.2021 um 19:00 Uhr, parkte ein Ford Focus aus Bad Kreuznach auf dem Parkplatz der Hainbergklinik in der Ludwig-Braun-Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer ihren Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zwischen Dienstag 11.05.2021 um 18:15 Uhr und Mittwoch 12.05.2021 um 08:55 Uhr, parkte ein Ford Fiesta aus Bad Hersfeld im Vlämenweg. Ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich handelt es sich um einen Lkw, beschädigte beim Vorbeifahren den Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Gesamtsschaden beläuft sich auf circa 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug während Fahrt beschädigt

Freiensteinau – Einen weißen Opel Crossland beschädigten Unbekannte am Mittwochmorgen (12.05.), gegen 6:30 Uhr, als dieser die Nieder-Mooser Straße in Richtung Gunzenauer Kreuz befuhr. Mit bis dato unbekanntem Gegenstand richteten die Täter einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro an der rechte Fahrzeugseite an. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Büro

Romrod – In der Nacht zu Donnerstag (12.05.) brachen Unbekannte in die Büroräume einer Transportfirma in der Neuen Straße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto bei Werkstatteinbruch entwendet

Alsfeld – Eine Werkstatt in der Straße “An der Huth” wurde am Mittwochmorgen (12.05.), gegen 3:30 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in das gewerbliche Objekt. Neben Bargeld sowie einem Schlüsselkasten stahlen die Unbekannten einen zur Reparatur in der Werkstatt befindlichen Mercedes Benz E200, mit den Kennzeichen VB-S 2906, samt Originalschlüssel.

Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Alsfeld – Am Mittwochnachmittag (12.05.), gegen 16 Uhr, befuhr ein Homberger mit seinem grauen Opel Astra die Landstraße 3145 aus Richtung Reibertenrod in Fahrtrichtung Alsfeld. Gleichzeitig befuhr ein Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem schwarzen VW Tiguan die Straße “Aulenstück” und wollte die Landstraße 3145 in Richtung Münch-Leusel kreuzen. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrer. Ein Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15.350 EUR.

Zusammenstoß mit Krankenwagen

Alsfeld – Am Donnerstagvormittag (13.05.), gegen 11:15 Uhr, befuhr ein Krankenwagen während einer Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten die Ernst-Arnold-Straße in Richtung Krankenhaus. Dabei kam es im Bereich der Rodenbergstraße zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden, grauen Mercedes Benz, da die Fahrerin des Pkw den herannahenden Rettungswagen vermutlich zu spät wahrgenommen hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 8.000 EUR.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 4

Wommen/BAB 4 (ots) – Am Donnerstag 13.05.2021 gg. 13.45 Uhr kam es auf der BAB 4/Kirchheim in Richtung Dresden, zwischen der AS Wommen und der AS Herleshausen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 43-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines Kleintransporters mit Anhänger, auf welchem ein Wohnanhänger geladen war, befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen im o. g. Autobahnabschnitt. Hinter diesem befand sich ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus der Hansestadt Hamburg mit seinem Fahrzeug.

Er erkannte das vor ihm befindliche Gespann vermutlich zu spät und wollte nach links ausweichen, berührte hierbei jedoch den Anhänger. Das Gespann vor ihm geriet ins Schleudern, kippte um und blieb quer zur Fahrbahn, über alle drei Fahrstreifen, liegen.

Der geladene Wohnanhänger löste sich in Folge des Unfallgeschehens aus der Sicherung und fiel gegen das Fahrzeug eines auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen weiteren nachfolgenden PKW, dessen 31-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Aachen stammt.

Die Bundesautobahn 4 war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Durch die Einsatzkräfte vor Ort konnten der mittlere und linke Fahrstreifen freigeräumt werden, sodass der Verkehr anschließend an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Es entstand entsprechender Rückstau. Die Bergungsarbeiten waren gg. 16.45 Uhr komplett abgeschlossen.

Neben einem Rettungswagen waren die Feuerwehren aus Herleshausen und Herleshausen-Wommen eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Führerschein nach Driftübungen beschlagnahmt

Bebra (ots) – Am Dienstag 11.05.2021 gg. 19:50 Uhr, verlor ein 19-jähriger Rotenburger im Bereich der sog. “Delta-Kreuzung” auf regennasser Fahrbahn, beim Abbiegen von der L3251 aus Breitenbach kommend auf die Hersfelder Straße, die Kontrolle über seinen PKW und kam ins Schleudern. Der PKW drehte sich dreiviertel um die eigene Achse und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall.

Da der “getunte” BMW kurz zuvor bereits mehrfach durch aufheulende Motorgeräusche und Driften in dem nahegelegenen Kreisel aufgefallen war, versetzte sich ein auf dem Heimweg vom Dienst befindlicher Polizeibeamter kurzerhand in den Dienst und unterzog den

19-Jährigen und dessen PKW einer Kontrolle.

Da der Polizeibeamte selbst durch den zur Fahrbahnmitte hin schleudernden PKW gefährdet worden und ein grob verkehrswidriges sowie rücksichtsloses Verhalten gegeben war, wurde gegen den Rotenburger ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt.

Bei einer Inaugenscheinnahme des BMW fiel auf, dass die hintere Bereifung die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe deutlich unterschritt. Aufgrund dessen wurde dem inzwischen hinzugekommenen Bruder des 19-Jährigen, lediglich noch die Fahrt bis auf den Hof einer angrenzenden KFZ-Werkstatt gestattet.

Polizeistation Hünfeld

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hünfeld-Roßbach

Hünfeld-Roßbach (ots) – Am Donnerstag 13.05.2021 gg. 03:37 Uhr befuhr ein dunkler Pkw die Weinbergstraße, von der K147/Richtung Schwalmstraße. In einer leichten Linkskurve kam der Pkw, aus bisher nicht bekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Pkw gegen einen jungen Baum und einen Betonpoller. Der Baum knickte um und der Poller wurde um mehrere Meter verschoben.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle in Richtung L3171. Durch einen Anwohner wurden zu o.g. Zeitpunkt Unfallgeräusche wahrgenommen.

Zeugen des Vorfalls oder Personen die Angaben zum Unfallverursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

Fulda (ots) – Am Donnerstag 13.05.2021 gegen 18:40 Uhr, verletzte sich eine Gleitschirmfliegerin beim Landeversuch auf einer Wiese in der Nähe von Poppenhausen-Schwarzerden unweit des Guckaisees. Die 53-jährige Gleitschirmfliegerin aus Königsberg/Bayern verlor offenbar beim Landeanflug auf eine Wiese in einer Höhe von etwa 6 Meter über der Erde die Kontrolle über ihren Schirm und stürzte aus dieser Höhe.

Die Absturzursache ist vermutlich ein Flugfehler bei aufkommendem Regen.

Die Gleitschirmfliegerin verletzte sich offenbar an der Schulter. Sie wurde zunächst vor Ort im RTW versorgt, bevor sie dann durch diesen ins Klinikum Fulda verbracht wurde.

Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

