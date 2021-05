Heidelberg-Altstadt (ots) – Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden am Donnerstagabend 13.05.2021 in der Altstadt von 7 Männern überfallen. Die drei Jugendlichen waren gemeinsam mit ihren Begleitpersonen zu Fuß in der Altstadt unterwegs. An der Kreuzung Hauptstraße/Dreikönigstraße trafen sie auf eine Gruppe von 7 Männern, die begannen, die Geschädigten in arabischer Sprache anzupöbeln und zu beleidigen.

Im weiteren Verlauf gingen 4 der Männer schließlich auf ihre drei Opfer los, traktierten diese mit Tritten und Schlägen. Dabei versuchten sie, den drei 17- und 18-Jährigen, eine Armbanduhr und eine Halskette zu entreißen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die 4 männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: ca.25 bis 30 Jahre, etwas 180 bis 190 cm groß. Arabisches Erscheinungsbild. Schwarze, nach hinten gekämmte, kurze Haare, Dreitagebart, Hohe Stirn. War bekleidet mit blauer Jeans und weißem Pullover und trug eine schwarze Sonnenbrille.

Täter 2: etwa 25 bis 30 Jahre, ca. 165 bis 170 cm groß, arabisches Erscheinungsbild, Schlank, Kurze hellbraune Haare, Vollbart. Trug eine schwarze Jeans und hatte eine schwarze Basecap auf dem Kopf.

Täter 3: Ca. 170 cm groß, Schlank, schwarzes lockiges Haar, trug eine dunkelblaue Jacke der Marke Wellensteyn.

Täter 4: ca. 20 bis 30 Jahre, ca. 175 bis 180 cm groß, arabisches Erscheinungsbild, hellbraue Haare.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.