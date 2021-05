Dudenhofen (ots) – Am Nachmittag des 25.04.2021 zwischen 15:00-16:00 Uhr, soll ein 4-jähriges Mädchen im Bereich des Abenteuerspielplatzes in Dudenhofen von einem Mann angesprochen und unsittlich berührt worden sein. Der Mann habe dem Kind anschließend etwas im angrenzenden Wald zeigen wollen. Die Mutter wurde auf die Situation aufmerksam und sprach den Mann an. Er verließ daraufhin den Spielplatz.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 m groß, hatte kurzes dunkles Haar, sehr gepflegtes Aussehen, trug zur Tatzeit Jeanshosen, braune Lederschuhe und ein schwarzes T-Shirt.

Trotz umfangreicher und intensiver Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen konnte der Mann bislang noch nicht identifiziert werden. Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz konnten ein Phantombild des Täters erstellen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k2@polizei.rlp.de entgegen.