Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 14.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Wachenheim: Geschwindigkeitskontrollen

Wachenheim (ots) – Am 13.05.2021 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde auf der K 16 zwischen dem Kurpfalzpark und Wachenheim Geschwindigkeitsmessungen mittels Laserpistole durchgeführt. Von 20 gemessenen Motorrädern und PKW überschritt niemand die an der Kontrollörtlichkeit geltende Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Weiterhin wurde bei 5 Motorrädern eine Verkehrskontrolle mit Zielrichtung des Geräuschverhaltens durchgeführt. Hierbei konnte ebenso nichts beanstandet werden. Zahlreiche Bürger nahmen die Kontrolle positiv zur Kenntnis und bedankten sich bei den Polizeibeamten für die Kontrolle.

Friedelsheim: Alkoholisiert vom Fahrrad gestürzt

Friedelsheim (ots) – Am 13.05.2021 gegen 20:00 Uhr wurde ein 58-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Friedelshiem verletzt. Der 58-Jähriger befuhr mit seinem Tourenrad die Hauptstraße in Friedelsheim in Fahrtrichtung Gönnheim. Auf Höhe eines Weinguts kam er vermutlich mit dem Vorderrad zu dicht an den rechten Bordstein, erfasste diesen, verlor sein Gleichgewicht und stürzte. Während der Kontrolle des 58-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da er sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zuzog, wurde er durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Kallstadt: Hauswand und Sitzbank beschmiert

Kallstadt (ots) – Bereits im Zeitraum vom 30.04.2021 bis 03.05.2021 wurde in Kallstadt, durch bislang unbekannte Täter, auf eine Hauswand, eine Verkehrswarnbarke und eine Sitzbank die Zahl 187 mit Farbe aufgesprüht. Durch Reparatur bzw. Austausch entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. 187 ist die Nummer des Paragraphen im kalifornischen Strafgesetzbuch, in dem Mord behandelt wird. Durch die Verwendung in Songs oder Filmen hat sie sich nun in der Jugendsprache niedergeschlagen. Falls weitere Anwohner Opfer dieser Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Täter ermittelt

Weisenheim am Sand (ots) – Bereits am 10.05.2021 gegen 14:00 Uhr wurde Am Dorfplatz in Weisenheim am Sand ein Wartehäuschen und ein Briefkasten beschädigt. Mehrere unbekannte Jugendliche beschädigten einen Briefkasten der Deutschen Post, eine Lampe und die Decke des dortigen Unterstandes. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Jugendlichen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werde. Durch mehrere Zeugenaussagen und umfangreichen Ermittlungen unter anderem an Schulen, konnten 4 Jugendliche, durch Beamte des Jugendsachgebietes der PI Bad Dürkheim, ermittelt werden. Gegen die Täter wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Grünstadt: Drogenbeeinflusster Autofahrer auf A6

Grünstadt (ots) – Am 12.05.2021, um 12.23 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Peugeot auf der A6, Höhe Anschlussstelle Grünstadt. Der 27-jährige Fahrer zeigte bei der Kontrolle deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein Drogenschnelltest ergab, dass er Amphetamin konsumiert hatte.

Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

