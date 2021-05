Karlsruhe: Internationaler Museumstag im Naturkundemuseum Karlsruhe am 16. Mai 2021

Karlsruhe – „Museen entdecken“ heißt es dieses Jahr zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 16. Mai 2021. Museumsbesuche sind zwar noch nicht möglich, aber auch digital lässt sich das Museum erleben: im Naturkundemuseum Karlsruhe sind in drei Live-Führungen über Instagram verschiedene Aspekte der beliebten Dauerausstellungen zu entdecken.

Internationaler Museumstag, 16.05.2021

Digitale Live-Führungen (Dauer ca. 30 Min.) auf Instagram unter @naturkundemuseumkarlsruhe:

11 Uhr: Wertvolle Schätze aus dem Erdinneren

mit Rebekka Sinz M.Sc.

In dieser halbstündigen Live-Führung geht es buchstäblich um den Boden unter unseren Füßen. Karlsruhe – und damit auch das Naturkundemuseum – liegt zentral in der Oberrheinischen Tiefebene. Wie entstand dieser geologische Grabenbruch vor 50 Millionen Jahren und welche Gesteine förderte der Vulkanismus in diesem Gebiet zutage? Beim weiteren Spaziergang durch die Ausstellung „Im Reich der Mineralien“ wird unter anderem gezeigt, was Pyrit, Bauxit und Gips mit einem Ford Mondeo aus dem Jahr 2007 zu tun haben.

13 Uhr: Tierische Baumeister – wie Biber, Hirsch & Co. die Natur verändern

mit Johanna von Raumer M.Sc.

Keiner von ihnen hat je einen Architekturpreis gewonnen. Dessen ungeachtet sind Blattschneiderameisen, Biber und Buntspechte spektakuläre Architekten ihrer Umwelt. Bei einem Gang durch die Dauerausstellungen „Welt der Insekten“ und „Heimische Natur“ werden nicht nur sie vorgestellt, sondern auch viele weitere Tierarten, deren emsige Bautätigkeiten verblüffen und faszinieren.

15 Uhr: Leben und sterben lassen – Massenaussterben in der Erdgeschichte

mit Alexander Bock M.Sc.

Die Dinosaurier machten unangenehme Bekanntschaft mit einem Meteoriten. Aber warum starben die Trilobiten vor 250 Millionen Jahren aus? Was besiegelte das Ende der Ediacara-Fauna vor 540 Millionen Jahren? Und welche Eigenschaften musste man mitbringen, um die Massenaussterbe-Ereignisse der Erdgeschichte zu überleben? Diese und weitere Fragen werden während eines spannenden Rundganges durch den Saal „Leben in der Urzeit“ Karlsruhe beantwortet.

Im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist das Naturkundemuseum Karlsruhe bis auf weiteres geschlossen. (Stand: 14.05.2021)