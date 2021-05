Neustadt: „Gartenabfälle gehören nicht in den Wald“

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtverwaltung beklagt einen deutlichen Anstieg von illegalen Müllablagerungen, vor allem an Waldrändern und in Grünbereichen. Die Entsorgung von Gartenabfällen im Wald ist illegal. Sie ist kein „Kavaliersdelikt“, sondern eine Ordnungswidrigkeit und kann den Verursacher teuer zu stehen kommen.

Der Wald ist ein komplexes und fein aufeinander abgestimmtes Ökosystem. Bäume, Pflanzen- und Tierarten – sie können nur existieren, wenn bestimmte Ansprüche an Boden, Licht und Wasser erfüllt sind.

Gartenabfälle verändern den Bodenzustand und durch die eingeschleppten tierischen und pflanzlichen Schädlinge verschwinden nach und nach die typischen Waldbewohner. Die abgelagerten Gartenabfälle führen zu massiven Nährstoffanreicherungen, die das vorhandene Ökosystem nicht aufnehmen kann und greifen damit in die Lebensbedingungen des Ökosystems ein und verändern diese so stark, dass der Wald stark geschädigt wird. Überschüssige Nährstoffe können beispielsweise als Nitrat ins Grundwasser gelangen und so unser Trinkwasser verunreinigen.

Gartenabfälle verschandeln den Wald und die Landschaft und verderben den Erholungssuchenden das Vergnügen. Unter Umständen kann die Zersetzung der Gartenabfälle zu starken Hitzeentwicklungen führen und infolgedessen bei trockener Witterung Waldbrände auslösen.

Am besten ist das Mulchen und Kompostieren im eigenen Garten. Es ist gut für die Boden- und Pflanzengesundheit und erspart umweltschädlichen Dünger. Das Mulchen unterdrückt unerwünschten Aufwuchs und hält den Boden feucht.

Kleine Laufhaufen bieten Igeln und Insekten ein kuscheliges Winternest.

Die Umweltabteilung appelliert deshalb, bei der Gartenabfallentsorgung legale Wege zu gehen und weist darauf hin, dass der Entsorgungsbetrieb ESN nahezu alle Arten von Abfällen abnimmt. Die Anlieferung von Garten- und Grünabfällen an den Wertstoffhof ist bis 100 Kilogramm kostenlos. Eine Terminbuchung ist nicht notwendig, wobei der Grünschnitt werktags im Zeitraum von 8.30 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr sowie samstags zwischen 8.30 und 12.30 Uhr abgegeben werden kann.

Ein Tipp noch zum Schluss: Fallen übermäßig viele Grünabfälle in Gärten an, so können gemeinsam mit Nachbarn Container gemietet und von Firmen fachgerecht abgefahren werden. Die Natur hat ebenfalls einen Vorteil davon, weil das Material dann kompostiert und so sinnvoll wiederverwertet wird.