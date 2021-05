Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 13.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Wachenheim: Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

Wachenheim a.d.Weinstr. (ots) – Am späten Abend des 12.05.2021 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen 20-jährigen Fiat-Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim am Bahnhof in Wachenheim an der Weinstraße. Bei dem Fahrzeugführer konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der 20-Jährige räumte ein in der Vergangenheit Cannabis konsumiert zu haben. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Dessen Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Da der 20-Jährige bereits im April einen Pkw unter Drogeneinfluss führte, erwartet ihn nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einer Geldbuße in Höhe von 1000,-EUR, 2 Punkten in Flensburg sowie einem 3-monatigem Fahrverbot. Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Weisenheim am Sand: Randalierende Jugendliche/Heranwachsende

Weisenheim am Sand (ots) – Am 13.05.2021, gegen 00:00 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Bad Dürkheim drei Jugendliche gemeldet, die im Bereich der L 522 zwischen Weisenheim am Sand und Freinsheim lautstark herumschreien würden und einige Pfosten einer Pferdekoppel kurz nach dem Ortsausgang Weisenheim am Sand beschädigt hätten. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung einer Zeugin, konnten im Bereich der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand drei auf die Beschreibung passende Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter von 17 – 19 Jahren angetroffen und kontrolliert werden. Die sich zum Teil aggressiv verhaltenden Personen wollten sich gegenüber den Beamten nicht äußern. Gegen diese wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Gesamtschadenshöhe der beschädigten Pferdekoppel dürfte sich auf ca. 250,-EUR belaufen. Der Besitzer bzw. die Besitzerin der Pferdekoppel steht noch nicht fest und wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 12.05.2021 gegen 18:20 Uhr ereignete sich in Haßloch in der Böhler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Pkw so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein 19jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Raiffeisenstraße nach links auf die Böhler einbiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten Pkw, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde kein Insasse verletzt, der Sachschaden wird auf mindestens 8000 Euro geschätzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):