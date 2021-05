Neustadt: Keramik- und Holzausstellung vom 15. Mai bis 21. Juni 2021 im Kunstwerk Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Das Kunstwerk Neustadt zeigt vom 15. Mai bis 21. Juni 2021 zwei Künstler, zwei unterschiedliche Materialien.

Mit der Karlsruher Keramikerin Jutta Becker kommt eine weitgereiste Künstlerin nach Neustadt.

Nach ihrer Ausbildung in Landshut zur Keramikerin ging die Künstlerin für drei Jahre nach Irland, wo sie in verschiedenen Werkstätten zunächst in Belfast und dann in Dublin gearbeitet hat. In dieser Zeit experimentierte sie zum ersten Mal mit der Plattentechnik und mit Reliefs. 1996 kam sie zurück nach Deutschland, um an der Fachschule für Keramikgestaltung in Höhr-Grenzhausen zu studieren. „Textur und bildhafte Wandobjekte mit Einsatz von Siebdrucktechniken“ hieß die Abschlußarbeit ihrer Meisterprüfung, und diesem Gestaltungssujets ist sie bis heute treu geblieben. Funktionalität und malerische Dekoration zeichnen ihre, durchaus auch alltagstauglichen Objekte aus. Dies gilt auch für ihre unikaten Faltschalen, die sie seit zehn Jahren herstellt. Mit den Faltschalen hat sie einen neuen Ansatz für Material und Formensprache entwickelt.

Jutta Beckers Geschirr umfaßt Teller, Tassen, Becher, Schüsseln und Servierplatten. Ihr Herz jedoch gehört ihren Einzelstücken. von denen im Kunstwerk Neustadt ab 15.Mai 2021 etliche zu sehen sind. Weitere Informationen finden Sie auch unter: https://www.jutta-becker-keramik.de

Armin Dietz, der zweite Aussteller im Kunstwerk Neustadt ist ein echter Holzmensch, viele Jahre als Schreiner gearbeitet, hat er sich seit 2016 ausschließlich dem Kunsthandwerk gewidmet. Seine Arbeiten fangen bei Alltagsgegenständen an, wie Pfeffermühlen, Muskatmühlen, Tabletts und immer sind sie aus heimischen Hölzern gefertigt.. Seine Highlights sind jedoch handgedrechselten Schalen und Objekte.

Die Arbeiten von Jutta Becker und Armin Dietz können und während der Öffnungszeiten der Ladengalerie Kunstwerk in Neustadt, Rathausstraße 4, von Di-Fr. 11.00 -17.00 Uhr, Sa. 9.30 Uhr -13.30 Uhr besichtigt und erworben werden.