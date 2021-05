80-Jährige verliert Mobiltelefon – Polizei hilft

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 09.05.2021 gegen 11.15 Uhr, wurde der Polizei eine Frau gemeldet, die hinter der Leitplanke entlang der B44 laufen würde. Ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin trafen dort eine 80-Jährige an, die verzweifelt nach ihrem Mobiltelefon suchte. Dies hätte sie vor kurzem auf das Dach ihres PKW gelegt. Dann wäre sie auf die B44 gefahren.

Zu spät hätte sie den Fehler bemerkt. Sie habe sich sogleich auf die Suche entlang der B44 gemacht. Leider erfolglos. Der Polizeibeamte und die Polizeibeamtin begleiteten die Seniorin zu ihrem PKW.

Der Verlust ließ aber den beiden Beamten keine Ruhe. Das Streifenteam kehrte direkt zur B44 zurück und suchte den Grünstreifen ab. Diesmal erfolgreich. Sie fanden das Mobiltelefon in der Nähe im Grünstreifen, wo die Suche der Frau kurz vorher beendet wurde. Glücklich über den Fund, bekam die 80-Jährige ihr Mobiltelefon überreicht.

Frau wirft Steine auf die Straße – Geschädigte gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine 32-Jährige warf am Sonntag 09.05.2021 gegen 12.15 Uhr, aus einem Gleisbett in der Mannheimer Straße, Steine auf die Fahrbahn. Als die Polizei erschien ergriff die Frau die Flucht und rannte weg. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte die 32-Jährige. Da die Frau sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam sie anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die das Verhalten der Frau geschädigt wurden. Geschädigte können sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de wenden.

Betrunkener verursacht Unfall und lügt Polizei an

Ludwigshafen (ots) – Ein alkoholisierter 21-Jähriger fuhr am Sonntag 09.05.2021 gegen 21.30 Uhr, gegen ein geparkten PKW in der Gräfenaustraße und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro. Die Polizei traf den 21-Jährigen vor Ort an, der zunächst angab, dass seine Freundin den PKW gefahren hätte. Leider gaben Unfallzeugen und die besagte Freundin an, dass der 21-Jährige der eigentliche Fahrer gewesen wäre.

Als der junge Mann bemerkte, dass seine Notlüge nicht fruchtete, beichtete er der Polizei, den Unfall verursacht zu haben. Der 21-Jährge kam auf eine Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

Müllcontainer und Mülltonne in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am Sonntag 09.05.2021 gegen 23.45 Uhr, ein Müllcontainer und eine Mülltonne in der Kropsburgstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – In der Benckieserstraße brach am 10.05.2021 gegen 11:15 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Bewohner des Hauses während der Löscharbeiten evakuiert werden. Die betroffene Dachgeschosswohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar.

Andere Wohnungen waren von dem Feuer nicht betroffen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

Brand in Parkhaus

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache brannten heute (10.05.2021), gegen 8.55 Uhr, zwei PKW in einem Parkhaus in der Karl-Müller-Straße aus. Ein weiterer in unmittelbarer Nähe parkender PKW wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.