Widerstand bei Personalienfeststellung

Frankenthal (ots) – Am Freitagabend 07.05.2021 gegen 20:30 Uhr, leistete ein 52-Jähriger Widerstand bei einer Kontrolle in einer Gaststätte in Frankenthal-Süd. Aufgrund eines gemeldeten Corona-Verstoßes kontrollierte der kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Frankenthal gemeinsam mit der Polizei Frankenthal die Gaststätte.

Der 52-Jährige soll bei der Personalienfeststellung Widerstand gegen die Beamten des kommunalen Vollzugsdienstes geleistet haben. Zudem soll er einen Beamten des KVD beleidigt haben. Dieser Beamte und der 52-jährige Mann wurden leicht verletzt.

Einbruchdiebstahl in Schule

Frankenthal (ots) – In der Zeit von 08.05.2021, 09.30 Uhr, bis 09.05.2021, 08.50 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter die Haupteingangstür der Integrierten Gesamtschule im Ziegelhofweg auf und gelangten so ins Innere der Schule. Hier betraten sie mehrere Räume und brachen Schränke auf. Zum Diebesgut und zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 09.05.2021 gegen 23.15 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass bei ihm in der Tankstelle ein alkoholisierter Mann erschienen sei, welchem er den Kauf weiterer Alkoholika verweigert habe. Dieser habe daraufhin das Tankstellengelände mit einem Pkw verlassen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw in der Industriestraße festgestellt werden.

Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrers aus Frankenthal konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, hier wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 09.05.2021 gegen 13.25 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Mann aus Heßheim mit seinem Leichtkraftrad die Hans-Kopp-Straße in Richtung Carl-Bosch-Ring. An der Einmündung zum Mina-Karcher-Platz übersah ihn ein aus dieser Straße kommender 52-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Pkw und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 16-Jährige wurde hierbei verletzt und zur Überprüfung in ein Frankenthaler Krankenhaus verbracht. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Unfallfluchten

(ots) – Der Geschädigte parkte seinen PKW (Mercedes-Benz, Farbe schwarz) am 05.05.2021, in der Wormser Straße nahe des Friedhofes, am Straßenrand. Als er gegen 18:00 Uhr desselben Tages zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Geschädigte fest, dass sein Fahrzeug auf der Fahrerseite mehrere Kratzer im Bereich der Frontstoßstange rechtsseitig unterhalb des Scheinwerfers aufwies. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

(ots) – Am 05.05.2021 gegen 07.55 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin auf dem Parkplatz am Röntgenplatz/Höhe Hausnummer 1a, beim Ausparken die danebenstehenden Pkw VW Polo und BMW 420. Laut einer Unfallzeugin soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen weißen Citroen C3 mit schwarzem Dach handeln. Die hinteren Scheiben seien schwarz foliert gewesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.600 Euro.

