Motorradkontrollen im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Bei bestem Ausflugswetter waren am SonntaG 09.05.21, zahlreiche Zweiradfahrer und PKW-Fahrer auf der überregional bekannten Streckenführung der B 48 im Wellbachtal unterwegs. Mit dem Schwerpunkt “Motorräder” kontrollierte die Polizei über den Verlauf des Tages den lebhaften Zweiradverkehr und musste mehrere Biker mit Verwarnungen, Mängelberichten und insgesamt 5 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen belegen.

Neben verbotswidrigem Überholen war es auch notwendig, eine nicht zugelassene Auspuffanlage zu beanstanden. Ein Kradfahrer wurde zudem dabei erwischt, wie er unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis ein Kraftrad führte. Dieser Motorradfahrer sieht nun einer Strafanzeige entgegen.

Wohnungsinhaber verscheucht unbewusst einen Einbrecher

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 09.05.21 zwischen 12:00 und 12:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person durch ein gekipptes Fenster Zutritt ins Erdgeschoss eines Anwesens in der Petronellastraße. Der Wohnungsinhaber befand sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss, hörte Geräusche aus der Wohnung und rief nach seinem Hund.

Daraufhin bemerkte der Täter, dass er nicht alleine im Anwesen war und flüchtete unerkannt über die Terrassentür. Bei einer Nachschau stellte der Wohnungsinhaber fest, dass die Geräusche nicht durch den Hund, sondern einen Einbrecher verursacht wurden.

480 Liter Diesel geklaut

Freimersheim (ots) – Unbekannte haben aus dem Tank eines abgestellten Sattelzuges 480 Liter Diesel abgezapft. Der LKW wurde am Freitagabend (07.05.2021, 18 Uhr) in der Altdorfer Straße abgestellt. Beim Benutzen des Fahrzeugs am gestrigen Abend (09.05.2021, 23.30 Uhr) konnte festgestellt, dass das Tankschloss aufgebrochen wurde und der Kraftstoff entwendet worden war.

Auch an einem daneben abgestellten LKW wurde versucht, das Tankschloss zu knacken. Vermutlich wurden dabei die Unbekannten gestört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Vorfahrt missachtet

Maikammer (ots) – Weil ein 57-jähriger Autofahrer einen bevorrechtigten Rennradfahrer im “Wasgau-Kreisel” übersah, kam es am Sonntagmittag 09.05.2021, 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Rennradfahrer über die Motorhaube auf die Straße geschleudert wurde. Hierbei erlitt der 55-Jährige Schürfwunden an Armen und Beinen und musste sich wegen Verdacht einer Fraktur im Schulterbereich in ärztliche Behandlung begeben.

Am Fahrzeug als auch am Rennrad entstand leichter Sachschaden. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei zum Tragen eines Fahrradhelmes. Die meisten Erwachsenen verzichten oft auf den lebensrettenden Kopfschutz – aus Eitelkeit. Aber: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.