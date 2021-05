Polizei beendet große Familienfeier

Odenwaldkreis/Bad König (ots) – Eine Familienfeier hat die Polizei im Odenwald mit mehreren Streifen am Samstagnachmittag 08.05.21 in der Berggartenstraße beendet und gegen 19 Angehörigen Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt. Zudem wurden 45 Erwachsene und Kinder des Platzes verwiesen.

Hintergrund des Personenaufkommens war die Geburt eines neuen Familienmitglieds. Bei der ausgelassenen Feier, zu der auch Gäste aus anderen Bundesländern und dem Ausland angereist waren, waren Mindestabstände und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen nicht eingehalten worden.

Dieb greift bei unverschlossenen Autos zu

Odenwaldkreis/Breuberg (ots) – Unbedacht ließen drei Anwohner in Rai-Breitenbach ihre Autos über Nacht unverschlossen. Ein Dieb nutzte diese Gelegenheit und hat zwischen Sonntagabend (09.05.) und Montagmorgen (10.05.) aus den Autos Geld, Schlüssel und hochwertiges Werkzeug der Marke Makita stehlen können. Der Gesamtschaden liegt bei über 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach sucht zu den Taten in der Arnheiter Straße und zwei Mal in der Breubergstraße Zeugen, die Hinweise zu dem/ den Täter geben können. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

Kripo ermittelt nach drei Holzbränden

Odenwaldkreis:Höchst/Breuberg/Lützelbach (ots) – Am Wochenende 08.05.- 09.05.21 und Montagmorgen 10.05.21 hat es im Odenwald an 3 unterschiedlichen Stellen gebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Die alarmierten Feuerwehren konnten alle Brände zügig löschen. Für die Ermittlungen werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Entstehung der Brände geben können.

Um kurz nach 8 Uhr wurde am Montagmorgen 10.05.21 ein etwa zwei Raummeter großer kokelnder Holzstapel im Wald, Verlängerung Beinegasse, etwa 15 Meter vom befestigten Feldweg entfernt, im Höchster Ortsteil Mümling-Grumbach von einem Spaziergänger gemeldet. Neben dem Holz hatte sich auch das Laub auf dem Waldboden entzündet.

In Breuberg-Sandbach brannte auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmetern Abraumholz. Das Holz lag neben dem Forstweg hinter einer Klinik in der Ernst-Ludwig-Straße. Ein Spaziergänger alarmierte die Feuerwehr am Sonntag 09.05.21 gegen 19.30 Uhr. Das Feuer dürfte nach ersten Schätzungen am Nachmittag oder frühen Abend entfacht sein.

Circa 3 Meter Holz im Wert von etwa 400 Euro brannte am Samstag 08.05.21 in Lützelbach-Haingrund. Jogger bemerkten gegen 10.25 Uhr das Feuer in der Nähe des Sportplatzes.

Alle Hinweise zu den Vorfällen werden vom Kommissariat 10 in Erbach entgegengenommen. Die Brandermittler sind auch telefonisch unter der Rufnummer

06062 / 953-0 zu erreichen.

Darmstadt

Autobrand – Kripo schließt Brandstiftung nicht aus – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Nach dem ein Auto in der Grenzallee am Sonntag (9.5.) gegen 21 Uhr in Brand geriet, hat die Darmstädter Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen. Gegen 21 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, als sie das Feuer an dem dort parkenden schwarzen Mazda bemerkten.

Glücklicherweise konnte der Brand rasch von den hinzueilenden Streifenbeamten und der Feuerwehr gelöscht werden. Dennoch wurde infolge der Hitze ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro an dem Fahrzeug verursacht.

Das Kommissariat 10 ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Hochwertige Elektrotechnik aus Lagerraum in Tiefgarage entwendet

Darmstadt (ots) – Im Verlauf des Samstags (8.5.) haben sich Diebe Zugang zu einer Tiefgarage in der Esselbornstraße verschafft, dort gewaltsam zwei Lagerräume aufgebrochen und Elektrotechnik, darunter unter anderem Messgeräte, im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Der Tatzeitraum wird zwischen 9 Uhr und 20 Uhr eingegrenzt. Möglicherweise wurden die Täter beim Abtransport derBeute beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

38-Jähriger mit Drogen erwischt – Polizei stellt Marihuana sicher

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Ein 38 Jahre alter Mann aus Darmstadt wird sich nach seiner Kontrolle am Samstagnachmittag auf einem Kinderspielplatz im Fritz-Dächert-Weg strafrechtlich verantworten müssen. Kurz vor 16 Uhr war der Mann von den Ordnungshütern kontrolliert worden. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten dabei auf 16,2 Gramm Marihuana. Nach der Sicherstellung der gefundenen Drogen und seiner Festnahme musste der Darmstädter mit zur Wache.

Hier erfolgte nach Anordnung der Staatsanwaltschaft zudem die weitere Durchsuchung seines Wohnraumes. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Ungebetene Gäste im Kindergarten – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 7.5.21 und Montag 10.5.21 haben Kriminelle ihr Unwesen in der Trierer Straße und dort in den Räumen eines Kindergartens getrieben. Auf der Suche nach Beute wurden die Täter fündig und entwendeten mindestens ein iPad. Der gesamte Umfang der Beute sowie die Höhe des von ihnen verursachten Schadens ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum und in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten von der Ermittlungsgruppe sachdienliche Hinweise entgegen.

Gartenhütten aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Darmstadt (ots) – Auf eine Gartenkolonie in der Franklinstraße hatten es Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (8.-9.5.) abgesehen und mindestens drei Hütten aufgebrochen. Gewaltsam hatten sich die Täter Zugang zu den Häuschen verschafft, nach Beute gesucht und unter anderem Werkzeuge entwendet. Der verursachte Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Ermittlungsgruppe-City ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Gelegenheit macht Diebe – Wertgegenstände aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots) – Wenige Minuten reichten einem bislang noch unbekannten Täter am Freitagabend (7.5.) aus, um Wertgegenstände aus einem unverschlossenen roten Mercedes in der Schuchardstraße mitgehen zu lassen. Dabei fielen dem Kriminellen unter anderem Bargeld und persönliche Dokumente in die Hände.

Während der Besitzer des Autos seine Einkäufe in das Haus brachte und dabei für wenige Minuten das Auto aus den Augen ließ, hatte der unbekannte Langfinger die Gelegenheit genutzt und sich die Beute aus dem Innenraum geschnappt.

Möglicherweise konnte er dabei von Zeugen beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrnehmen konnten, wird gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Darmstadt: Täter steigen über Dachfenster in Schulgebäude ein

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (7.5.) und Sonntag (9.5.) haben noch unbekannte Täter die Turnhalle einer Schule in der Koblenzer Straße heimgesucht. Am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr waren die Spuren der Kriminellen entdeckt, der von ihnen verursachte Schaden bemerkt und die Polizei informiert worden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Unbekannten über ein Kuppelfenster der Turnhalle gewaltsam Zugang in das Gebäude verschafft. Die Schadenssumme wird derzeit auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Beute machten die Kriminellen nicht.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Festnahmen nach Einbruch in Recyclinghof – Polizeihubschrauber im Einsatz

Weiterstadt (ots) – Am frühen Sonntagabend 09.05.2021 meldete ein Sicherheitsdienst um 18.55 Uhr einen Einbruchsalarm in den Recyclinghof in Weiterstadt. Zwei Personen würden sich auf dem Gelände “Vor den Löserbecken” im Bereich dort abgestellter Container aufhalten. Neben mehreren Polizeistreifen und zwei Diensthundeführerinnen der Diensthundestaffel, wurde parallel ein Polizeihubschrauber eingesetzt, welcher sich gerade auf dem Rückflug von einem anderen Einsatz in Richtung Egelsbach befand.

Schon wenige Sekunden nach Eingang der Einbruchsmeldung konnten somit durch die Kamera des Polizeihubschraubers zwei Personen aufgenommen werden, welche sich im wahrsten Sinne des Wortes “fluchtartig” auf dem Gelände des Recyclinghofes in Richtung Zaun begaben, diesen überstiegen und unter Beobachtung der Hubschrauberkamera in ein angrenzendes Wäldchen rannten.

Nachdem dieses Waldstück durch Einsatzkräfte umstellt worden war konnten die Diensthunde eingesetzt werden. Auch in diesem Fall dauerte die Aufnahme einer Fährte nur Sekunden und die sich im Unterholz versteckenden Einbrecher konnten festgenommen werden.

Bei den Ganoven handelt es sich um zwei 19- und 23-jährige rumänische Saisonarbeiter, welche bereits diverse Elektroteile aus Containern entwendet hatten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt werden die Männer nach Erhebnung einer Sicherheitsleistung im Laufe der Nacht aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Otzberg/L3318 (ots) – Am 09.05.21 ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 3318 bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Groß-Ostheim die Landesstraße 3318 von Höchst-Hassenroth kommend in Richtung Otzberg-Hering, als er ohne Fremdeinwirkung in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Graben zu Fall kam.

Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde im Anschluss an die Erstversorgung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 4.000 EUR. Es kam während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

Auf Geldbörse abgesehen – Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag (9.5.) gelangten Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Christoph-Vogel-Straße. Dort hatten sie es unter anderem auf die Geldbörse des Bewohners abgesehen, in der sich um die 80 Euro Bargeld und persönliche Ausweisdokumente befanden.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Mit den weiteren Ermittlungen ist die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Groß Gerau

Jetskiunfall auf dem Rhein

Gernsheim (ots) – Am Sonntag 09.05.2021 kam es auf dem Rhein im Bereich der NATO-Rampen in Gernsheim zu einem Alleinunfall eines Jetbikes. Aus bislang ungeklärter Ursache ging der Fahrer über Bord und verletzte sich dabei schwer.

Der Fahrer und das Jetski wurden durch andere Jetskifahrer an das rechtsrheinische Ufer verbracht und dort durch Ersthelfer versorgt, bis Rettungskräfte und Notarzt die weitere Versorgung übernahmen. Im Anschluss wurde der Verletzte in ein Krankenhaus verbracht.

Polizeikontrolle – Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Büttelborn (ots) – Im Rahmen einer Polizeikontrolle wegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr wurden von Samstagabend 08.05.2021 um 19.00 Uhr bis in die Nacht zum Sonntag 09.05.2021 um 2.00 Uhr, auf der Bundesstraße 42 insgesamt 132 Fahrzeuge und 184 Personen von den Ordnungshütern genauer unter die Lupe genommen. Die Beamten stellten hierbei nach 22.00 Uhr zudem 13 Personen fest, welche unberechtigterweise unterwegs waren. Was entsprechende Anzeigen wegen Nichtbeachtung der derzeit geltenden nächtlichen Ausgangssperre zur Folge hatte.

Bei insgesamt fast 40 Drogen- und Alkoholtests waren drei positiv. Ein 62-jähriger Autofahrer passierte die Kontrollstelle mit einem Wert von rund 0,6 Promille. Ihn erwarten 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer werden sich zudem wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Ein 21-jähriger Autofahrer reagierte bei einem Drogenvortest auf Cannabis und Amphetamin, weshalb noch an Ort und Stelle die Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein weiterer, gleichaltriger Mann reagierte auf den vorangegangenen Konsum von Amphetamin. Der Rauschgiftspürhund fand in dessen Fahrzeuginnenraum noch ein Tütchen mit Amphetamin-Anhaftungen sowie eine Kleinstmenge Marihuana. Zudem war ein weiterer Autofahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde von der Polizei eingeleitet.

Weiterhin wurden 18 Verwarnungsgeldverfahren wegen kleinerer Verstöße geahndet und acht Mängelanzeigen gefertigt, mit denen die Fahrzeugbesitzer nun die Behebung der Mängel belegen müssen. Bei der Kontrolle eines Transporters fiel den Beamten auf, dass eine Person ohne Sicherung im Laderaum mitfuhr. Er musste die Kontrollstelle zu Fuß verlassen.

Einbruch in Schule

Rüsselsheim (ots) – Ein Klassenraum der Georg-Büchner-Schule in der Mecklenburger Straße, geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 09.05.2021 und Montagmorgen 10.05.2021 in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Klassenzimmer und zerbrachen dort anschließend mehrere Tassen, warfen Stühle um und zerschnitten Elektrokabel. Zudem ließen sie zwei Computer mitgehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Drogen und mutmaßlich gestohlenes E-Bike beschlagnahmt – Polizei nimmt Jugendlichen fest und sucht Eigentümer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zeugen beobachteten am Freitagnachmittag 07.05.21 zwei junge Männer, die auf dem Gesamtschulweg zwischen Walldorf und Mörfelden ein verschlossenes E-Bike hinter sich herzogen. Später bemerkten die Zeugen das Rad in einem Gebüsch am Spielplatz im Bereich Lehmkautweg und erkannten in unmittelbarer Nähe auch wieder einen der zuvor schon beobachteten Jugendlichen.

Die alarmierte Polizei fand bei dem 15-Jährigen anschließend 10 mit wenigen Gramm Haschisch gefüllte Plomben, nahm den Jugendlichen vorläufig fest und beschlagnahmte die Drogen. Eine Beteiligung an einem Fahrraddiebstahl bestritt der 15-Jährige. Die Ermittlungen dauern an. Ihn erwartet nun aber auf jeden Fall ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Das E-Bike der Marke Focus wurde von der Polizei vorsorglich sichergestellt. Die Beamten der Polizeistation Mörfelden-Walldorf suchen nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer des Rades und bitten in diesem Zusammenhang um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Kreis Bergstraße

Betrunken und ohne Führerschein im Auto unterwegs

Bensheim (ots) – Offensichtlich betrunken und ohne Führerschein wurde Sonntagnacht (09.05.) ein 31 Jahre alter Autofahrer aus dem Ried erwischt. Weil sein Freund, dem das Auto gehört wohl noch mehr getrunken hatte, beschloss der 31-Jährige zu fahren. Pech, dass der Wagen gegen 1.30 Uhr einem Streifenwagen in der Wilhelmstraße, vor der Polizeistation auffiel. Obwohl die Männer sich zunächst der Polizeikontrolle entziehen konnten, meldete sich der verantwortliche Fahrer später bei der Polizei. Auf der Flucht hatten sie das Auto mit ihren Papieren vor einem Hotel in der Dammstraße stehenlassen. Entsprechende Anzeigen wurden eingeleitet. Zudem musste sich der 31-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.

Essen auf Herdplatte vergessen

Viernheim (ots) – Zwei schlafende Männer im Alter von 35 und 59 Jahren wurden am Sonntagabend (09.05.) von der Feuerwehr aus einem Mehrfamilienhaus in der Weinheimer Straße gerettet, nachdem das Essen auf der Herdplatte offensichtlich vergessen worden war. Weil der Verdacht bestand, dass sich der 59-Jährige eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben könnte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Mitbewohner wurde um kurz nach 21 Uhr auf die starke Rauchentwicklung im ersten Stockwerk aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte. Neben der Polizei rückte die Feuerwehr Viernheim sowie drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte mindestens ein Topf angefangen haben zu brennen. Durch den Rauch und die Rußablagerung ist an der Küchenwand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro entstanden.

Motorflex und Bohrmaschine aus VW-Kastenwagen erbeutet

Heppenheim (ots) – Der Diebstahl einer Motorflex und Bohrmaschine im Wert von 1300 Euro, fiel am Samstagmorgen (08.05.), 6.40 Uhr, auf. Um an das Werkzeug in einem grünen VW-Kastenwagen zu gelangen, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Der Kastenwagen parkte zur Tatzeit in der Mozartstraße, zwischen Bertolt-Brecht-Weg und Straße der Heimkehrer. Hinweise zu der Tat nehmen Ermittler des Kommissariats 21/ 22 entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

Wohnung im Mehrfamilienhaus an der B 37 aufgebrochen

Neckarsteinach (ots) – Einen Schaden von mindestens 200 Euro haben Einbrecher verursacht, nachdem sie in eine kleinen Wohnung in der Neckargemünder Straße, zwischen den Straßeneinmündungen zur Schloßsteige eingebrochen sind. Um in die Wohnung im 1. Stock des Mehrfamilienhauses zu gelangen, wurde die Tür aufgebrochen.

Gestohlen wurde wohl nichts.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag (08.05.) zwischen 6.30 Uhr und 22 Uhr Beobachtungen gemacht hat. Der Polizeiposten Hirschhorn ist unter der Rufnummer

06272 / 9305-0 zu erreichen.

Odenwaldkreis

