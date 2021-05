Autos brannten

Marburg (ots) – Auf einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße brannten in der Nacht von Freitag auf Samstag 08.05.21 zwei Autos. Den dadurch entstandenen erheblichen Sachschaden an den Mercedes-Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Feuerwehr und Polizei waren gegen 02.15 Uhr alarmiert worden.

Die Brandermittler der Kripo Marburg, tel. 06421/ 406-0, haben ihre Arbeit aufgenommen und bitten um Hinweise: Wem ist in der Nacht auf Samstag im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat gegen 02 Uhr Personen in Tatortnähe bemerkt?

Regionalbahn zur Schnellbremsung gezwungen

Bundespolizeiinspektion Kassel

Münchhausen (ots) – Seit Samstag 8.5.21 ermittelt die Bundespolizei gegen eine unbekannte weibliche Person, die im Bahnhof Münchhausen einen Regionalzug ausbremste. Die Regionalbahn fuhr nach dem Halt im Bahnhof Münchhausen, gegen 16 Uhr, weiter Richtung Marburg (Lahn), als der Lokführer eine weibliche Person wahrnahm, die unmittelbar vor dem Zug die Gleise überquerte.

Nur durch das Einleiten einer Schnellbremsung konnte Schlimmeres verhindert werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Zug konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 beziehungsweise unter www.bundespolizei.de zu melden.

Beinahe Zusammenstoß

Bundespolizeiinspektion Kassel

Dautphetal (ots) – Am Samstag 8.5.12 gegen 16 Uhr, wurde von einem Pkw ein Bahnübergang in Dautphetal befahren, obwohl sich eine Regionalbahn näherte. Auf Höhe der Jungstraße/Hüttenstraße überquerte ein PKW, ohne Beachtung der Vorfahrtregeln für Schienenfahrzeuge, den dortigen Bahnübergang. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Lokführer des Regionalzuges eine Schnellbremsung einleiten.

Es wurden keine Personen verletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt gegen den oder die Unbekannte/n wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Wer Angaben zu diesem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561/ 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei:

Bahnübergänge dürfen nur befahren werden, wenn ein zügiges und sicheres Überqueren gewährleistet ist.

Das Andreaskreuz sagt immer: “Schienenverkehr hat Vorrang”

Deshalb muss bei Annäherung an den Bahnübergang stets rechts und links geschaut werden, ob sich ein Schienenfahrzeug nähert.

Erst nach dieser Prüfung darf der Bahnübergang befahren werden.

Bei dem plötzlichen und starken Abbremsen können Personen im Zug durch umherfliegende Gegenstände verletzt werden.

Ein solches Fehlverhalten an Bahnübergängen hat in der Regel strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen. Neben einem Strafverfahren müssen die Verursacher auch mit Schadenersatzansprüchen durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen oder Privatpersonen rechnen.

Hinweis der Bundespolizei:

Überqueren sie Gleisanlagen nur an den dafür vorgesehenen und ausgewiesenen Über- oder Unterführungen. Außerhalb dieser Bereiche ist das Betreten und Überqueren verboten. Die weiße Linie auf dem Bahnsteig markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis.

Halten sie sich daher nicht zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie auf. Züge haben einen langen Bremsweg und eine Sogwirkung. Sie können nicht ausweichen.

Feuer beschädigt Mehrfamilienhaus – Nachbarn verhindern Schlimmeres

Neustadt-Momberg (ots) – Ein brennender Reifenstapel in einem Garten in der Hauptstraße verursachte Beschädigungen an einem angrenzenden Mehrfamilienhaus. Der Dachüberstand sowie ein Fallrohr hielten der entstehenden Hitze nicht Stand, der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro. Eine Nachbarin hatte den Brand am Samstag 08.05.21 gegen 19.25 Uhr bemerkt. Ihr Mann begann daraufhin bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.

Die Brandermittler der Kripo Marburg, tel.06421/406-0, bitten um Hinweise:

Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen?

Wer kann Hinweise zur Brandentstehung geben?

Kotflügel beschädigt

Marburg (ots) – Vermutlich durch Eintreten entstanden die Beschädigungen des vorderen linken Kotflügels eines geparkten Toyota. Zwischen 21 Uhr am Samstag 08.05.21 und 10.40 Uhr am Sonntag 09.05.2021 verursachten Unbekannte in der Chemnitzer Straße damit einen Schaden von etwa 1.000 Euro.

Die Marburger Polizei, tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Diebstahl aus Autos

Neustadt (ots) – Drei Personen bemerkten am Samstagmorgen 08.05.21 einen Diebstahl oder versuchten Diebstahl aus ihrem geparkten PKW. In der Alsfelder Straße schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Warum er von seinem Vorhaben abließ ist nicht bekannt, im Ford erschien jedoch alles unberührt und es fehlte nichts. Der Sachschaden von ca. 100 Euro entstand zwischen 18 Uhr am Freitag und 08.15 Uhr am Folgetag.

Nicht weit entfernt, in der Karl-Braun-Straße, waren die Täter erfolgreicher: Nach Einschlagen einer Seitenscheibe entwendeten sie ein Portmonee mit Ausweisen und Kundenkarten aus dem BMW. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro, die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (06.05.), 21 Uhr, und Samstag, 05.40 Uhr.

Bei einem in der Straße Am Ruschelberg geparkten Ford war es vermutlich der Umstand einer manchmal nicht richtig verschließenden Tür, den sich die Diebe zu Nutze machten: Zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 06.50 Uhr am Samstag entnahmen sie ein Portmonee mit Ausweisen und Kundenkarten aus dem Auto. Weiterer Schaden entstand nicht.

Die Polizei in Stadtallendorf, 06428/ 9305-0, bittet um Hinweise zu den genannten Taten: Wem sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in den genannten Straßen verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat das Einschlagen der Scheiben gehört und kann somit den Tatzeitraum näher eingrenzen?

Auf Motorhaube geschlagen

Marburg (ots) – Einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursachte ein Unbekannter, indem er mit einem Gegenstand auf die Motorhaube eines geparkten BMW schlug. Dieser stand zwischen Samstag (08.05.), 10 Uhr, und Sonntag, 09 Uhr, in einer Tiefgarage in der Universitätsstraße. Die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum Täter.

Blitzer beschädigt

Marburg (ots) – Unbekannte beschädigten zwei Radarmesssäulen an der L3088, die an der Kreuzung zwischen Bauerbach und Schröck stehen. Zwischen 10 Uhr am Donnerstag (06.05.) und 14.30 Uhr am Freitag entstanden die etwa 1.200 Euro hohen Beschädigungen. Die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum Verursacher.

Falschfahrer auf der B3

Marburg (ots) – Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag (09.05.) gegen 03.05 Uhr einen Falschfahrer auf der B3 bemerkten: Zeugen meldeten Sonntagfrüh den in Richtung Gießen fahrenden PKW auf der nach Kassel führenden Fahrbahn der B3. Wenig später bemerkte eine Streife im Bereich der Abfahrt Niederweimar einen am Fahrbahnrand stehenden PKW. Der Fahrer roch stark nach Alkohol, was ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte: er zeigte 1,9 Promille an.

Es folgte die Mitfahrt zur Polizeistation, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Frische Beschädigungen am PKW und die Gesamtumstände erhärteten den Verdacht, dass es sich bei dem angetroffenen Mann um den Falschfahrer handelt. Der Autoschlüssel und der Führerschein blieben bei der Polizei, der Fahrer durfte gehen.

Die Marburger Polizei, tel. 06421/406-0, bittet um Zeugenhinweise: Insbesondere werden die Personen gebeten sich zu melden, die gegebenenfalls aufgrund des Falschfahrers ausweichen mussten, die eine Kollision mit der Leitplanke oder das schlussendliche Anhalten des Falschfahrers beobachtet haben.

