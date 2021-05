47-jähriger Mann sticht auf Ehepaar ein

Homberg/Efze (ots) – Ein 47-jähriger Homberger verletzte bei Streitigkeiten eine 37-jährige Frau aus Homberg und deren 37-jährigen Ehemann. Im Bereich der Freiheiter Straße/Wallstraße kam es am Sonntag 09.05.2021 gegen 14:20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 Personen. Hierbei verletzte der 47-Jährige eine Frau und deren Ehemann mit einem Messer.

Die Frau wurde hierbei am Oberkörper, den Händen und am Kopf durch mehrere Schnittverletzungen verletzt. Ihr Begleiter erlitt Verletzungen am Kopf. Nach der Tat versuchte der Angreifer von der Örtlichkeit zu flüchten und brach sich das Bein.

Alle Beteiligten mussten zur Versorgung in Krankenhäuser verbracht werden. Grund der Auseinandersetzung waren vermutlich Beziehungsstreitigkeiten.

Die Ermittlungen dauern derzeit an. Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Telefonnummer 05681/774-0.

Kranausleger kippt auf Wohnhaus

Fritzlar-Ungedanken (ots) – Im Rahmen von Dacharbeiten kippte am Montag 10.05.2021 gegen 11:55 Uhr der Ausleger eines Kran-Lkw seitlich auf ein Wohnhaus. Am Dach des Hauses entstand Sachschaden. Bei Bauarbeiten an einem Wohnhaus in der Oberen Ostenbachstraße kippte ein Ausleger eines Kran-Lkw ab.

Hierbei beschädigte der auf das Dach schlagende Ausleger mehrere Quadratmeter Dachziegeln und die darunter befindliche Lattenkonstruktion. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Kompletter Sattelauflieger wurde gestohlen

Malsfeld-Ostheim (ots) – Donnerstag 06.05.2021, 20:30 – bis Montag 10.05.2021, 09:00 Uhr – Ein Polnischer Sattelauflieger, der auf dem Autohof in Malsfeld geparkt war, wurde samt Ladung entwendet. Es entstand ein hoher Stehlschaden. Der Sattelauflieger mit dem Polnischen Kennzeichen PZ 665 PF wurde mit der kompletten Ladung entwendet. Es handelt sich um einen blauen Schmitz-Auflieger mit Plane und Spriegel.

Der Auflieger selbst hat einen Wert in Höhe von ca. 25.000 EUR. Die Ladung bestand aus Waren unterschiedlichster Art und hatte ebenfalls einen Wert von ca. 25.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter der Tel.:05661/70890.

Geldbörse aus Pkw gestohlen

Edermünde-Grifte (ots) – 09.05.2021, 22:00 Uhr bis 10.05.2021, 06:38 Uhr – Eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem geparkten Pkw im Amselweg. Die Täter begaben sich zu dem blauen Audi A 5, welcher auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Dort schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür ein und stahlen eine Geldbörse, welche in der Ablage der Fahrertür steckte.

Der entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Vermisste 61-Jährige unverletzt aufgefunden

Homberg (ots) – Seit Sonntagabend 09.05.2021 war die 61-jährige Frau B. aus einer Homberger Seniorenresidenz als vermisst gemeldet. Bei der Vermisstensuche am Abend und in der Nacht waren auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde eingesetzt. Montagmorgen 10.05.2021 um 08:30 Uhr traf eine Fußgängerin die Vermisste im Bereich des Homberger Burgbergs an und nahm sie mit nach Hause.

Eine alarmierte Polizeistreife brache die Vermisste wieder zurück in die Seniorenresidenz, wo sie ärztlich untersucht und versorgt wird. Die Vermisste ist körperlich wohl auf.

Sachbeschädigung an Kirchenfenstern

Schwalmstadt/Treysa (ots) – Samstag 08.05.2021, 12:00 Uhr bis Sonntag 09.05.2021, 09:55 Uhr – Unbekannte Täter warfen mittels Steinen und Radmuttern mehrere Fenster auf der Rückseite der Evangelischen Stadtkirche am Kirchplatz ein. Hierbei wurden die Fenster erheblich beschädigt, dabei entstand Sachschaden von ca. 1.000 €.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefonnummer 06691/ 9430.

