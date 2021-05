Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Motorradfahrerin bei Unfallflucht verletzt – Polizei sucht schwarze Limousine

B7/Helsa (ots) – Eine Motorradfahrerin ist am Montagmorgen 10.05.2021 beim Abbiegen auf die B 7 bei Helsa mit ihrem Zweirad in den Straßengraben gefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die 39-Jährige aus Staufenberg später gegenüber den Polizisten angab, war sie einem schwarzen Pkw ausgewichen. Dieser fuhr offenbar über die rote Ampel und drohte sie zu erfassen. Der unbekannte Autofahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den Verursacher und das noch unbekannte Fahrzeug, bei dem es sich um eine schwarze Limousine mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben soll.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Unfall an der Einmündung von der B 451 auf die B 7 gegen 07:15 Uhr. Die 39-jährige Motorradfahrerin schilderte den Beamten, dass sie aus Helsa kommend an der grünen Ampel nach links auf die B 7 in Richtung Eschenstruth abgebogen war. Hierbei bemerkte sie plötzlich den von rechts kommenden schwarzen Pkw mit hoher Geschwindigkeit, der offenbar bei Rot über die Ampel gefahren war.

Um nicht von dem Auto erfasst zu werden, beschleunigte die 39-Jährige ihr Motorrad, verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam in dem Straßengraben zu Fall. Der Fahrer der Limousine soll anschließend seine Fahrt auf der B 7 fortgesetzt haben, ohne sich um die verletzte Motorradfahrerin zu kümmern. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. An dem Motorrad, das nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Audi RS 3 in Niederzwehren gestohlen

Kassel-Niederzwehren (ots) – Autodiebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag 08.05.2021 einen schwarzen Audi RS 3 Sportback in Niederzwehren gestohlen. Von dem Pkw mit dem Kennzeichen HR-RS 35 im Wert von rund 45.000 Euro, der in der Quellenstraße abgestellt war, fehlt bislang jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zuschlugen und wie sie genau vorgingen, ist momentan noch unklar.

Die am Samstagmittag nach Feststellung des Diebstahls sofort eingeleitete Fahndung nach dem zwei Jahre alten Sportwagen brachte bislang keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Verbleib des Audi geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Einkaufszentrum

Vellmar (ots) – Unbekannte sind am Sonntagabend 09.05.2021 in ein Einkaufszentrum in Vellmar eingebrochen und hatten es dabei offenbar gezielt auf Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Der Einbruchsalarm des Einkaufszentrums in der Straße “Lange Wender” hatte gegen 22:30 Uhr ausgelöst. Bei Eintreffen der sofort zum Tatort geeilten Streifen und der anschließenden Fahndung fehlte von den Einbrechern bereits jede Spur.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter über den zur Bahnhofsunterführung gelegenen Parkplatz angenähert und dort ein Fenstergitter an der Gebäudeseite gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Anschließend schlugen die Unbekannten ein Loch in die Scheibe und gelangten so in das Einkaufszentrum, aus dem sie eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln stahlen. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen Schaden von etwa 1.500 Euro an. Ob die Täter zum Abtransport der Beute oder zur Flucht möglicherweise ein Fahrzeug nutzten, ist bislang noch ungeklärt.

Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufszentrums beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

