Schäferhund beißt Mann ins Gesicht – Ermittlungen gegen Hundehalterin

Wehretal/Vierbach (ots)- Am Samstagnachmittag 08.05.2021 ist ein 62-jähriger Mann aus Wehretal in der Ortslage von Vierbach gegen 14.00 Uhr offenbar von einer frei laufenden Schäferhündin angesprungen uns ins Gesicht gebissen worden.

Der Mann musste sich daraufhin zu Behandlung der Bisswunde in ärztliche Behandlung ins Klinikum Werra-Meißner nach Eschwege begeben. Gegen die 53-jährige Hundehalterin aus Wehretal sind derweil Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

VW Polo mit drei Fahrzeuginsassen verunfallt

Eschwege (ots) – Am frühen Samstagmorgen 08.05.2021 ist die Polizei in Eschwege über einen verunfallten Pkw kurz vor dem Weidenhäuser Kreuz verständigt worden. In dem Auto waren offenbar 3 männlichen Personen unterwegs, die bei Eintreffen der Polizei aber bereits die Unfallstelle unerlaubt verlassen hatten und fußläufig in Richtung Niederhone unterwegs waren. Die Männer konnte später aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Bislang bestreiten alle drei, zur Unfallzeit der verantwortliche Fahrer gewesen zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das verunfallte Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen VW Polo handelt, zur Unfallzeit mit drei männlichen Personen besetzt gewesen, die etwa zwischen 06.30 Uhr und 06.40 Uhr auf der Landesstraße L 3241 aus Richtung Meißner kommend, in Richtung B 249 /Weidenhäuser Kreuz unterwegs waren.

Am sog. “Seilberg” geriet das Auto in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die neben der Fahrbahn befindliche Leitplanke. Beim vermutetet ruckartigen Gegenlenken schleuderte der Pkw letztlich auf die Fahrbahn zurück und kam folglich auf der anderen Seite gänzlich von der Fahrbahn ab, wo das Auto sich überschlug, letztlich aber auf allen vier Rädern zum Stehen kam.

Die mutmaßlichen Insassen, ein 21-jähriger, ein 22-jähriger und ein 24-jähriger Mann, alle aus Eschwege, konnten im Zuge der Unfallermittlungen auf einem Feldweg angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Alle drei Männer stritten die Fahrereigenschaft ab. Bei zweien ergab ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von deutlich über 2 Promille. Später mussten sich alle drei Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Kassel einer Blutprobe unterziehen. Der VW Polo musste mit Totalschaden abgeschleppt werden und wurde für weitere Untersuchungen zunächst sichergestellt. Der 22-Jährige erlitt bei dem Unfall offenbar leichte, nicht näher bekannte, Verletzungen.

Die Polizei in Eschwege, die jetzt u.a. Ermittlungen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen hat, bittet außerdem Zeugen, die etwaige Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit ihr unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Motorrad – Fahrer und Sozia verletzt

L3241/Schwalbental (ots) – Am Sonntagnachmittag 09.05.2021 gegen 14.15 Uhr hat ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Wanfried die Kontrolle über sein Motorrad verloren, als er auf der Landesstraße L 3241 zwischen Vockerode und Meißner-Plateau unterwegs war. In Richtung Hoher Meißner fahrend, geriet der 58-Jährige in Höhe Schwalbental in einer Linkskurve auf die rechte Bankette und kam daraufhin mit seiner 54-jährigen Sozia zu Fall.

Fahrer und Sozia zogen sich bei dem Sturz Verletzungen im Schulterbereich mit Verdacht auf Schlüsselbeinfrakturen zu und wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Werra-Meißner verbracht.

An dem Motorrad entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Parkplatzrempler

Eschwege (ots) – Nachgemeldet wurde ein weiterer Parkplatzunfall vom vergangenen Samstag auf dem Parkplatz des “Gartencenters George” in der Wiesenstraße.

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist gegen 11.00 Uhr beim Zurücksetzen mit seinem Auto aus einer Parklücke mit dem wartenden Pkw eines 51-Jährigen aus Melsungen zusammengestoßen.

Dabei war insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 1.150 Euro entstanden.

Verkehrskontrolle im Stadtgebiet – Beamten erwischen Autofahrer unter Drogeneinfluss

Eschwege (ots) – Einen 41-jährigen Autofahrer aus Eschwege, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, haben die Beamten der Eschweger Polizei am Montagmorgen 10.05.2021 kontrolliert. Der 41-Jährige, der in Eschwege von den Beamten gegen 06.45 Uhr im Bereich Stedigsrain in einer eingerichteten Kontrollstelle im Auto angehalten worden war, musste sich aufgrund eines positiven Drogenvortests hinsichtlich konsumierter “Amphetamine” im Anschluss auch einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen den Fahrer wird nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, sowie wegen des konsumbedingten Besitzes und Erwerbs der verbotenen Substanzen ermittelt. Bei den anderen kontrollierten Fahrzeugen wurden außer kleineren Mängeln keine gravierenden Verstöße festgestellt.

Polizei Sontra

Alleinunfall – 33-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

B7 (ots) – Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kam ein 33-jähriger Autofahrer aus Sontra am Sonntagnachmittag mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in seinem Wagen. Der Mann war gegen 15.10 Uhr auf der B7 von Wichmannshausen in Richtung Datterode unterwegs, als er im Bereich einer S-Kurve ins Schleudern geriet und daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Auto überschlug sich mehrfach auf der angrenzenden Grünfläche und kam dort schließlich zum Stehen. Der 33-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Eschwege verbracht. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Sontra, als er auf der K 28 von Ulfen in Richtung Sontra unterwegs war.

Das Tier verendete nach dem Zusammenprall.

Am Pkw des jungen Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw geht in Flammen auf – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen

Hessisch Lichtenau (ots) – Nachdem in der Nacht zu Montag 10.05.2021 gegen 02.10 Uhr die Feuerwehr in Hessisch Lichtenau zu einem Fahrzeugbrand ausrücken musste, hat die Polizei im Anschluss Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung aufgenommen. Ein in der Daimlerstraße auf einem Parkstreifen stehender schwarzer Opel Zafira soll nach ersten Erkenntnissen von unbekannten Tätern vermutlich im Heckbereich auf noch nicht näher bekannte Weise in Brand gesetzt worden sein.

Das in Brand geratene Fahrzeug konnte schließlich gegen 02.50 Uhr von den Einsatzkräften der Feuerwehr abgelöscht werden. Der entstandene Schaden an dem Auto wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Zudem sollen laut Einsatzbericht auch noch ein Strommast und eine Rohkarosse eines anderen älteren Fahrzeugs beschädigt worden sein.

Der in Brand geratene Pkw soll nun hinsichtlich der Brandursache technisch untersucht werden. Die weiteren Ermittlungen diesbezüglich hat jetzt die Kripo in Eschwege übernommen. Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Frau übersieht beim Anfahren vom Fahrbahnrand anderen Pkw; Schaden 1250 Euro

Nachgemeldet wurde noch ein Unfall vom Samstagmorgen. Gegen 06.50 Uhr hat eine 81-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen beim Anfahren vom Straßenrand in der Straße Am Eschenbornrasen eine 60-Jährige aus Großalmerode in ihrem Auto übersehen, die bevorrechtigt die Straße Am Eschenbornrasen in Richtung Südbahnhofstraße befuhr.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von insgesamt 1.250 Euro.

