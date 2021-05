Rüsselsheim (ots) – Ein 20-jährigerMann forderte in der Nacht zum Montag 10.05.21 gegen 0.45 Uhr, wegen Schmerzen einen Rettungswagen an. Im Rahmen des anschließenden Einsatzes in der Paul-Hessemer-Straße schlug der alkoholisierte Mann anschließend die beiden Rettungsdienstmitarbeiter. Weiterhin beleidigte und bedrohte der 20-Jährige die Retter und schlug gegen den Rettungswagen. Die Angegriffenen wurden leicht verletzt.

Die daraufhin alarmierte Polizeistreife begleitete den Transport ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem Angreifer zeigte rund 3 Promille an. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen “tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen” zu verantworten haben.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen