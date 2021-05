Worms (ots) – Effektives Löschen in schwer zugänglichen Bereichen. Wenn es brennt kommt es nicht selten vor, dass der Zugang zu dem Brandherd nur begrenzt möglich und deshalb schwer zu löschen ist. Beispielsweise aufgrund versperrter Wege oder bei Bränden in Isolierungen von Dehnungsfugen, vorgehängten Fassaden und Silos. Um in solchen Situationen künftig bei Ankunft am Brandort unverzüglich mit der Brandbekämpfung beginnen zu können, wurde das Löschsystem coldcut™ cobra in Schweden entwickelt.

Damit lassen sich schwer erreichbare Brandherde aus einem für die Einsatzkräfte sichereren Bereich von außen bekämpfen. Die Feuerwehr Worms ist nun im Besitz eines solchen „Schneidlöschgerätes“ und hat dieses bei ersten Übungen bereits in der Praxis getestet.

Vorgehensweise

Eine Löschlanze mit einer speziellen Düse wird an eine Wasserzufuhr angeschlossen. Anschließend wird das Wasser durch einen Schlauch mit hohem Druck von maximal 300 bar gepumpt. Dabei wird dem Wasser ein spezielles Schneidmittel (Abrasiv) beigefügt. Der erzeugte hochkomprimierte Wasserstrahl schneidet beziehungsweise bohrt in Sekundenschnelle ein kleines Loch in verschiedenste Materialien. Daher auch der Name „Schneidlöschgerät“.

So gelangt in die Innenseite des Brandraumes feinster Wasserstaub, der den Brand innerhalb von einer Minute von 700 Grad auf unter 100 Grad abkühlt. Auf diese Weise schneidet das System innerhalb kürzester Zeit durch verschiedenste Bauelemente.

Bei einer Übung der Feuerwehr Worms kam das coldcut™ cobra-Löschsystem nun das erste Mal zum Einsatz. „Wir wollen testen, wie sich das Gerät bei der Bearbeitung der verschiedenen Materialien und Baustoffe verhält“, so Ralf Schnabel vom Brand- und Katastrophenschutz.

Das Fazit: Das Cobra-Löschsystem durchdringt erfolgreich Türen und Wände, Stahl und Glas und sogar massiven Beton.

Effektive und sichere Brandbekämpfung

„Bei einem Brand herrschen oft extreme Temperaturen zwischen 600 und 800 Grad. Da das coldcut™ cobra von außen eingesetzt wird, sind speziell die vorangehenden Feuerwehrkräfte einem viel geringeren Risiko ausgesetzt. Sie können den Brand zuerst aus sichererer Entfernung von der Außenseite eines Gebäudes bekämpfen“, betont Steffen Rastetter, Inhaber und Geschäftsführer der CER GmbH für moderne Feuerwehrtechnik.

„Diese Einsatztechnik reduziert merklich den Kontakt des Feuerwehrpersonals mit dem Feuer und die Verweilzeit im brennenden Raum. Eine geringere Beaufschlagung mit Brandgasen (Feuerkrebs) ist eine weitere Folge. In der Summe wird also neben der physischen auch die psychische Belastung deutlich gemindert“, so Rastetter. „Zudem können wir künftig unmittelbar nach Ankunft am Brandort mit der Brandbekämpfung beginnen. So gewinnen wir wertvolle Zeit“, unterstreicht Ralf Schnabel.

Steffen Rastetter hebt außerdem den Aspekt des Umweltschutzes hervor: „Das Cobra-Löschsystem ist umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden, da es je nach Einsatzszenario wesentlich weniger Löschwasser bedarf. Dadurch kommt es zu deutlich weniger Verunreinigung“.

Alles in allem bietet das Löschsystem Lösungsansätze für die Brandbekämpfung in bestimmten Situationen, wie bei schwer erreichbaren Brandherden oder auch bei Akkubränden.