Neustadt: Formular für Anfragen ans Landesimpfzentrum

Neustadt an der Weinstraße – Unter einem neuen Formular https://www.neustadt.eu/anliegenimpfungen können bereits Geimpfte verschiedene Anfragen an das Landesimpfzentrum stellen. Dazu zählen die Nachtragung der Impfung in den Impfpass, die Anzeige von verlorenen gegangenen Dingen im Impfzentrum wie Pass oder Dokumente, Terminstornierungen oder -verlegungen aus medizinischen Gründen sowie „Sonstiges“.

Die Anfragen werden so schnell wie möglich beantwortet.

Wichtig zu wissen: Das Formular ist nicht für Terminregistrierungen gedacht. Diese sind wie bisher unter https://www.impftermin.rlp.de oder 0800/5758100 möglich. Weiterhin können keine Anfragen zum Stand der Registrierung für einen Impftermin beantwortet werden.