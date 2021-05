Taschendiebe festgenommen – Opfer gesucht! Wiesbaden,

Dotzheimer Straße, Montag, 03.05.2021, 09:40 Uhr

(he)Am Montag vergangener Woche kam es auf der Dotzheimer Straße in Wiesbaden zu

einem Taschendiebstahl, in dessen Folge das vermeintliche Diebespaar

festgenommen werden konnte. Bis dato sucht die Polizei jedoch noch die

Geschädigte des Diebstahls. Am 03.05.2021, gegen 09:40 Uhr beobachtete eine

Zeugin im Bereich der Hausnummer 41, dass sich die Diebe einer älteren Dame

näherten und den von ihr auf dem Rücken getragenen Rucksack öffneten. Der Mann

habe dann einen Gegenstad aus dem Rucksack entnommen und anschließend mit seiner

weiblichen Begleitung die Straßenseite gewechselt. Im Rahmen einer sofort

eingeleiteten Fahndung konnten der 36-jährige Mann sowie die 39-jährige Frau

festgenommen werden, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung der Zeugin

übereinstimmte. Diebesgut konnte bei einer Durchsuchung nicht aufgefunden

werden. Die Zeugin konnte auch nicht benennen, was aus dem Rucksack

herausgefischt wurde. Es sei jedoch sicher etwas herausgenommen worden. Das

Opfer ist weiblich, 60-70 Jahre alt und sei mit einer weißen Jacke bekleidet

gewesen. Der Rucksack war pink. Diese Dame, bzw. Hinweisgeberinnen oder

Hinweisgeber, welche eine Dame mit einem solchen Rucksack kennen werden gebeten,

sich bei dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Angriff mit zerbrochener Bierflasche, Wiesbaden, Oranienstraße, Sonntag,

09.05.2021, 21:58 Uhr

(he)Gestern Abend wurde eine 24-jährige Wiesbadenerin in der Oranienstraße von

einem unbekannten Täter grundlos angegriffen und kurzzeitig verfolgt. Die junge

Frau konnte sich in einem Hof in Sicherheit bringen. Die Wiesbadenerin war um

kurz vor 22:00 Uhr in der Oranienstraße unterwegs, als ein Unbekannter

entgegenkam. Als man sich auf Höhe der Hausnummer 43 passierte, stieß der Mann

die Frau mit seiner Schulter gegen eine Hauswand. Als der Fremde dann weiter auf

die 24-Jährige zukam, stieß sie ihn zunächst kurz von sich weg. Daraufhin habe

der Unbekannte seine mitgeführte Bierflasche auf den Boden geworfen, eine

Scherbe aufgehoben und sei nun auf die Wiesbadenerin zugerannt. Nun rannte das

Opfer vor dem Täter weg und flüchtete sich in einem circa 100 Meter entfernten

Innenhof der Oranienstraße. Der Täter sei circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter

groß, trage kurze Haare und habe einen „etwas dunkleren“ Teint gehabt. Bekleidet

sei er mit einer dunklen Kapuzenjacke mit Schriftzug gewesen. Darüber hinaus

habe bei dem Mann augenscheinlich eine Alkoholisierung vorgelegen. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Plötzlich geschlagen,

Wiesbaden, Kastellstraße, Sonntag, 09.05.2021, 21:35 Uhr

(he)Gestern Abend wurde die Wiesbadener Polizei in die Kastellstraße gerufen, da

dort ein augenscheinlich leichtverletzter Mann angab, völlig überraschend

geschlagen worden und dadurch zu Boden gestürzt zu sein. Gegen 21:40 Uhr traf

eine Streife vor Ort ein und der 40-jährige Wiesbadener erklärte, dass er aus

heiterem Himmel von mehreren Personen angegriffen und zu Boden geschlagen worden

sei. Woher die Angreifer kamen, wohin sie gingen und wie sei aussahen konnte

nicht wiedergegeben werden. Eine ärztliche Behandlung wurde abgelehnt.

Augenscheinlich war der Mann alkoholisiert. Das 1. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, welche zur

angegebenen Zeit auf den Mann oder die beschriebene Personengruppe aufmerksam

geworden sind, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Räder von PKW entwendet,

Wiesbaden, Humboldtstraße, Lessingstraße, 06.-10.05.2021,

(he)Gestern, bzw. heute Morgen wurden der Polizei zwei Fälle gemeldet, bei denen

unbekannte Täter von geparkten PKW die Räder abmontiert und die Fahrzeuge auf

Steinen abgestellt zurückgelassen hatten. Zwischen Samstag, 15:00 Uhr und

gestern, 12:15 Uhr machten sich die Diebe an einem in der Humboldtstraße

abgestellten Mercedes AMG GLC zu schaffen. Das Fahrzeug war vor einem

Mehrfamilienhaus abgestellt. In diesem Fall wird der Schaden auf mehrere Tausend

Euro geschätzt. In der Lessingstraße wurde ebenfalls ein Mercedes angegangen.

Der B 250 war seit dem 06.05.2021 im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses

abgestellt. Heute Morgen wurde dann festgestellt, dass dieses Fahrzeug auf

Backsteinen steht und die Räder fehlten. Auch hier wird der Schaden auf fast 5000 Euro geschätzt. In beiden Fällen liegen keine Täterhinweise vor. Das 5.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Achtung! – Betrügerische Anrufe,

Geisenheim, Rüdesheim, Hohenstein, 07.05.2021,

(pl)Trickbetrüger versuchen immer wieder mit den Maschen des falschen

Polizeibeamten oder aber mit dem Enkeltrick an das Bargeld ihrer Opfer zu

gelangen.

Am Freitag wurden im Bereich von Geisenheim und Rüdesheim mindestens vier

Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Angerufenen ließen sich von

den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so

dass die Telefonate rechtzeitig abgebrochen wurden und die echte Polizei

verständigt wurde. Aufgrund der vielfachen Anrufe erneut der Hinweis der

Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach

Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen

gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben

überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die

richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

Bei einem Mann aus Hohenstein versuchten es Betrüger am Freitag mit einer

Variante des Enkeltricks. Der Geschädigte erhielt in den Mittagsstunden einen

Anruf, in welchem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Tochter in einen schweren

Unfall verwickelt gewesen sei und nun dringend mehrere Tausend Euro von Nöten

wären, um die Sache weiter bearbeiten zu können. Als der Mann daraufhin zu

seiner Bankfiliale fuhr, um das geforderte Geld abzuheben, wurde die

Bankmitarbeiterin auf die Betrugsmasche aufmerksam und bewahrte somit den

Senioren vor einem finanziellen Schaden. Um nicht Opfer des Enkeltricks zu

werden, gilt es sensibel und wachsam zu sein. Geldverhandlungen am Telefon und

die anschließende Übergabe hoher Bargeldbeträge an der Wohnungstür oder spontane

Geldüberweisungen müssen ein absolutes Tabu sein. Darüber hinaus wird in den

meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden

oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Motorradfahrer mit Felsvorsprung kollidiert, Heidenrod, Landesstraße 3033, 09.05.2021, 14.50 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall

auf der L 3033 bei Heidenrod verletzt. Der 31-Jährige war gegen 14.50 Uhr mit

seinem Motorrad von der B 260 kommend auf der Landesstraße in Richtung

Heidenrod-Geroldstein unterwegs, als er die Kontrolle über sein Bike verlor. In

Folge dessen kam er dann nach links, über die Gegenfahrbahn hinweg, von der

Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Felsvorsprung. Der bei dem Aufprall

verletzte Motorradfahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Motorradkontrollen am Sonntag,

Rheingau, 09.05.2021,

(pl)Durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

wurden am Sonntag gemeinsam mit Kräften der Polizeistationen Eltville und

Rüdesheim Motorradkontrollen auf den beliebten Strecken im Rheingau

durchgeführt. Dabei wurden an der L 3033 sowie an der L 3397 bei Lorch und im

Bereich von Presberg insgesamt drei stationäre Kontrollstellen betrieben. Diese

mussten im Laufe des Tages jedoch zwei Mal zur Unterstützung bei

Motorradunfällen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Schwalbach und

dann noch wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Baumes im Bereich der

Polizeistation Rüdesheim unterbrochen werden. In der Summe wurden bei den

Kontrollen 23 Motorräder kontrolliert und in sieben Fällen

Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.