Handy geraubt,

Limburg, Werner-Senger-Straße 09.05.2021, 15.45 Uhr,

(pl)Auf einem Platz in der Werner-Senger-Straße in Limburg wurde am Sonntagnachmittag einem 15-jährigen Jugendlichen das Handy geraubt. Nach Angaben des Geschädigten habe er sich gegen 15.45 Uhr mit dem späteren Räuber auf dem Platz aufgehalten, als dieser ihm plötzlich das Handy aus der Hand gerissen und einen Schlag gegen den Kopf verpasst habe. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Vorfalls und zum Täter dauern an. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Schnellrestaurant,

Weilburg, Kubach, Viehweg 10.05.2021, 00.30 Uhr,

(pl)Drei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag beim Einbruch in ein Schnellrestaurant in Kubach leer ausgegangen. Das Trio drang gegen 00.30 Uhr durch eine aufgehebelte Seitentür in das Schnellrestaurant im Viehweg ein. Als die Einbrecher dann jedoch durch ihre weitere brachiale Vorgehensweise die Alarmanlage auslösten, ließen sie von der weiteren Ausführung der Tat ab und ergriffen die Flucht. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die drei männlichen Täter waren ca. 1,80- 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet. Zwei von ihnen sollen rote Handschuhe und dunkelgrüne Sturmhauben und der dritte im Bunde eine schwarze Mütze mit einer schwarzen Maske getragen haben. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Aufsitzrasenmäher aus Garage gestohlen, Limburg, An der Lahnkampfbahn, 28.04.2021, 18.30 Uhr bis 08.05.2021, 08.15 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen hatten es Diebe beim Einbruch in eine Garage auf dem Sportgelände in der Straße „An der Lahnkampfbahn“ auf einen Aufsitzrasenmäher abgesehen. Die Täter öffneten gewaltsam das Metalltor der Garage und ließen hieraus den Aufsitzrasenmäher der Marke John Deere mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28.04.2021 und dem 08.05.2021. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.