Ludwigshafen: Stadtnotizen 10.05.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Öffnungszeiten an Christi Himmelfahrt

Wildpark

Der Wildpark ist täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Der Einlass ist nur nach vorheriger Buchung möglich. Die Stadt Ludwigshafen hat hierfür ein Portal eingerichtet. In dem Portal müssen die Kontaktdaten, die lediglich für die Nachverfolgung der Infektionskette vier Wochen lang gespeichert werden, angegeben werden. Danach werden diese automatisch gelöscht. Der Eintritt wird mit Vorlage des ausgedruckten Formulars an der Wildparkkasse bezahlt. Letzter Einlass ist um 18 Uhr. Auch Besitzer einer Jahreskarte müssen sich anmelden. Zum Eintritt wird der Nachweis eines negativen Schnelltests aus einem Testzentrum benötigt, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder der Nachweis über erfolgte Covid-19-Impfungen, wobei die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegen muss. Alle Besucher werden gebeten die gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Ein Mund- und Nasenschutz ist zu tragen.

Weitere Informationen: https://anny.co/b/book/wildpark-rheingonheim.

Geänderte Abfallentsorgungstermine

Aufgrund des bevorstehenden Feiertages Christi Himmelfahrt, am 13. Mai 2021, ändern sich die Termine der Abfallentsorgung, als auch die Abholung der Leichtstoffsäcke, beziehungsweise der Gelben Tonnen, sowie des Altpapiers wie folgt: Donnerstag, 13. Mai 2021, auf Freitag, 14. Mai 2021; Freitag, 14. Mai 2021, auf Samstag, 15. Mai 2021.

Wertstoffhöfe

Die Wertstoffhöfe Nord, Süd und West sind am Donnerstag, 13. Mai 2021, geschlossen. Ab Freitag, 14. Mai 2021, sind Privatanlieferungen dann wieder regulär möglich.

Friedhofsverwaltung

Die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße ist am Donnerstag, 13. Mai 2021, geschlossen.

Bestattungsdienst

Der Bestattungsdienst ist am Donnerstag, 13. Mai 2021 geschlossen. Für die Abholung von Verstorbenen besteht ganzjährig eine 24-Stunden-Rufbereitschaft. Bitte im Trauerfall telefonisch unter 0621 62 25 25 einen Termin vereinbaren.

Der Raum für Ihre Fragen – rund um das Thema Stadtstraße

Noch bis Dienstag, 18. Mai, können interessierte Bürger im Digitale Bürgerforum der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein ihre Fragen rund um die neue verschwenkte Stadtstraße stellen. Auf www.ludwigshafen-diskutiert.de stehen dazu gleich mehrere Themen-Komplexe zur Auswahl: Bauabläufe, Wirtschaftlichkeit, Mobilität und Umwelt. Experten aus den Bereichen Tiefbau, Verkehrs- und Stadtplanung werden sich den Beiträgen im digitalen Bürgerforum annehmen und diese zunächst schriftlich beantworten Die wichtigsten Fragen werden zudem in der Abschlussveranstaltung am Dienstag, 18. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr noch einmal aufgegriffen: Dann laden Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Baudezernent Alexander Thewalt und Kämmerer Andreas Schwarz gemeinsam mit den Fachplanern zur Online-Sprechstunde ein. Die Teilnahme im Bürgerforum ist unter Anmeldung aber auch anonym möglich. Wer sich anonym an Online-Dialogen beteiligt, sollte diese Möglichkeit verantwortungsvoll nutzen. Mehrfache Registrierungen einer einzelnen Person sind jedoch nicht zulässig.

Ortsvorsteherbüro Nördliche Innenstadt nicht erreichbar

Das Ortsvorsteherbüro Nördliche Innenstadt, Gartenstraße 9, ist in der Zeit von Montag, 17. Mai 2021, bis einschließlich Freitag, 28. Mai 2021 telefonisch nicht erreichbar. Die Sprechstunde des Ortsvorstehers im Ortsvorsteherbüro findet weiterhin nicht statt. In dringenden Fällen ist der Ortsvorsteher, Osman Gürsoy, tagsüber erreichbar, Telefon 0176 3239 5568. Ab Montag, 31. Mai 2021 ist das Ortsvorsteherbüro wieder regelmäßig zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt.

Instandsetzungsarbeiten an der Hochstraße Nord im Bereich der Heinigstraße

Auf der B44 im Bereich der Heinigstraße werden am Dienstag, 11. Mai 2021, Arbeiten zur Instandsetzung der Entwässerungsleitungen durchgeführt, die dem Erhalt der Hochstraße Nord dienen. Dafür müssen die Fahrbahnen in Richtung Bad Dürkheim sowie Mannheim und die Auffahrt in Richtung Bad Dürkheim zeitweise gesperrt werden.

Die Sperrungen und die Umleitungen sind wie nachfolgend aufgeführt geplant: Bei der Sperrung der Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Mannheim, erfolgt die Umleitung über die Bahnhofstraße. Im Zuge der Sperrung in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, wird der Verkehr über die Heinigstraße umgeleitet. Bei der Sperrung der Auffahrt in Fahrtrichtung Bad Dürkheim erfolgt die Umleitung über den Hemshofkreisel. Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und werden um 15 Uhr abgeschlossen sein.

Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis.

Stadtbibliothek: Rückgabeautomat wegen Wartungsarbeiten am 17. Mai 2021 außer Betrieb

Aufgrund von Wartungsarbeiten wird der Rückgabeautomat der Stadtbibliothek Ludwigshafen in der Bismarckstraße 44-48 am Montag, 17. Mai 2021 voraussichtlich den ganzen Tag abgeschaltet bleiben. Die Rückgabe von ausgeliehenen Medien über den Rückgabeautomaten ist bis Sonntag, 16. Mai 2021 und voraussichtlich wieder ab Dienstag, 18. Mai 2021 möglich. Das Team der Stadtbibliothek weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Mahnfristen für ausgeliehene Medien noch bis zum Ende des Monats, also bis zum 31. Mai 2021, ausgesetzt sind.

Für weitere Informationen zu ausgeliehenen Medien, Verlängerungen und Buchbestellungen sind die Mitarbeiter der Stadtbibliothek Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr unter Telefon 0621 504-2611 erreichbar.

Vier nicht angemeldete Pensionen und illegale Prostitution entdeckt

Bei einer gemeinsamen Kontrolle sind der Bereich Öffentliche Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit, und die Polizei am Donnerstag, 6. Mai 2021, auf jeweils zwei illegale Beherbergungsbetriebe in den Stadtteilen Edigheim und Oppau gestoßen. Neben gewerbe- und baurechtlichen Verstößen fehlte in den Kellerwohnungen in Edigheim, welche als nicht angemeldete Pensionen betrieben wurden, der vorgeschriebene zweite Fluchtweg. Zusätzlich stießen die Einsatzkräfte im Zuge ihrer Kontrollen auf eine Frau, die in einer Mietwohnung in Friesenheim illegal der Prostitution nachging.