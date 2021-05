Passantin schlägt Täter in die Flucht – Wer erkennt den Mann?

Kaiserslautern – Eine Passantin ist am Sonntagabend in der Augustastraße

von einem Unbekannten attackiert worden. Mit einem Tierabwehrspray schlug die

35-Jährige den Täter in die Flucht. Kurz vor 20:30 Uhr sprach der Mann sein

Opfer an. Völlig unvermittelt schlug er der Frau ins Gesicht, dann zückte der

Mann ein Messer. Noch bevor der Unbekannte irgendetwas sagen oder mit der Klinge

machen konnte, setze die 35-Jährige ein Tierabwehrspray ein. Sie sprühte es auf

den Mann, der sein Messer fallen ließ und die Flucht ergriff. Das Messer stellte

die Polizei später sicher. Die Fahndung nach dem Verdächtigen war erfolglos,

weshalb die Beamten um Hinweise bitten: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist

am Sonntagabend in der Augustastraße oder in der näheren Umgebung ein etwa 20

Jahre alter Mann aufgefallen? Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze

Schirmmütze. Seine Unterarme sind tätowiert und im Gesicht hat er eine

tätowierte Träne. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Graffiti-Schmiererei beim Fußballplatz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) – Wahrscheinlich in der Nacht von Freitag

auf Samstag haben unbekannte Täter auf dem Gelände des FV Rockenhausen ein

Garagengebäude sowie ein gemauertes Verkaufshäuschen mit verschiedenen

Schriftzügen in schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt wegen

Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Windböe reißt Teile einer Hausfassade ab

Kaiserslautern – Windböen haben am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet für

Einsätze gesorgt. Eine Frau wurde leicht verletzt.

In der Schneiderstraße löste der Wind eine Sonnenjalousie aus ihrer Halterung.

Sie drohte vom obersten Stockwerk eines Hauses herabzustürzen. Die

Wohnungsinhaberin war nicht daheim. Die Polizei machte die Frau ausfindig. Sie

eilte nach Hause. Mit Unterstützung der Beamten montierte die Frau die Jalousie

vorsorglich ab.

In der Badstraße ging es weniger glimpflich aus. Teile einer Hausfassade

stürzten auf ein Nachbaranwesen und in einen Innenhof. Eine 54-Jährige konnte

einem herabfallenden Teil noch ausweichen, stürzte allerdings dabei. Sie

verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Mit Hilfe

einer Drehleiter entfernte die Feuerwehr lose Fassadenteile. Um weitere Sach-

und Personenschäden zu vermeiden, wurden vorsorglich der Gehweg und ein

Straßenbereich abgesperrt. |erf

Auto durchwühlt

Kaiserslautern – Ein abgestellter Pkw im Katzenpfuhl ist in den

vergangenen Tagen zur Zielscheibe von Autoknackern geworden. Die Fahrerin

stellte den Wagen am Samstag gegen 17 Uhr im Katzenpfuhl in Höhe des Anwesens

Nr. 5 ab. Als sie am Sonntag gegen 17 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie

fest, dass die Fahrertür offenstand und nur angelehnt waren. Auf den zweiten

Blick war erkennbar: Der Innenraum wurde durchwühlt. Offenbar fanden die

Eindringlinge nichts, was sie interessierte – ersten Überprüfungen zufolge wurde

nichts gestohlen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Anders als erwartet

Kaiserslautern – Etwas anders als erwartet hat sich ein Einsatz am

Sonntagabend in der Rummelstraße entpuppt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte der

Polizei gegen halb 11 gemeldet, dass gerade eine Person Gegenstände auf

Fahrzeuge und Häuser werfen würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen

42-jährigen Mann der sich ausgesperrt hatte. Da seine Frau in der Wohnung war,

aber schlief und deshalb die Klingel nicht hörte, versuchte er sich anderweitig

bemerkbar zu machen. Er warf mehrfach ein Holzstück gegen das

Schlafzimmerfenster. Ein Schaden ist hierbei nicht entstanden. |elz

Polizei zieht rücksichtslosen Quadfahrer aus dem Verkehr

Kaiserslautern – Ein Quadfahrer ist am Sonntag im Stadtgebiet unangenehm

aufgefallen. Der Mann driftete zur Mittagszeit mit überhöhter Geschwindigkeit

über den Stiftsplatz, so dass Passanten zur Seite springen mussten. Mit seinem

Gefährt beschädigte der 27-Jährige eine Sitzbank und raste dann in Richtung

Karl-Marx-Straße davon. Wenig später meldeten Zeugen einen rücksichtslosen

Quadfahrer auf dem Bahnhofsvorplatz. Eine Polizeistreife traf dort den

27-Jährigen an. Weil der Mann möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, musste

er die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Dort entnahm ihm ein Arzt eine

Blutprobe. Es stellte sich außerdem heraus, dass der 27-Jährige nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis ist. Das Quad hatte ihm ein Freund ausgeliehen. Das Vehikel

wurde vorsorglich von der Polizei sichergestellt. Der 27-Jährige blickt einem

Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung,

des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Unfallflucht und des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis entgegen. Auch den Fahrzeughalter erwartet eine Strafanzeige. Ihm

wird vorgeworfen, dass er dem Verdächtigen das Quad zum Fahren überließ, obwohl

der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. |erf

Spiegel abgerissen

Kaiserslautern – Unbekannte haben von Freitag auf Samstag an einem Auto

den Außenspiegel beschädigt. Der Wagen parkte zwischen Freitag 21 Uhr und

Samstag 8:50 Uhr in der Dresdener Straße. Bei dem Pkw wurde der Außenspiegel

abgerissen. Aufgrund der Parksituation der Autos geht die Polizei von einer

mutwilligen Sachbeschädigung aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen

haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern – Am Sonntagmittag ist ein Mann auf der Dienststelle

erschienen, weil sein E-Scooter gestohlen wurde. Wie der Mann angab, verschwand

der Elektro-Roller zwischen Samstag, 8. Mai 17 Uhr und Sonntag, 9. Mai 12:15 Uhr

in der Königstraße. Das Gefährt war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses

abgestellt. Es handelt sich um einen E-Scooter der Marke BMW Typ: MICRO M1 im

Wert von über 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Unfall mit sieben Autos

Kaiserslautern – Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls ist es am

Sonntag in der Kanalstraße zu einem Unfall mit insgesamt sieben Autos gekommen.

Der 52-jährige Unfallverursacher fuhr am späten Vormittag mit seinem Wagen in

Richtung Albrechtstraße. Kurz vor der Kreuzung gab er plötzlich unkontrolliert

Gas. Sein Auto krachte zunächst gegen drei parkende Fahrzeuge, dann gegen ein

weiteres Auto, dass durch die Wucht des Aufpralls zwei andere Autos

zusammenschob. Der Wagen wurde dabei über mehrere Meter mitgeschleift. Den

entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 40.000 Euro. Die Beamten

gehen bei vier Autos von einem Totalschaden aus. Die Fahrzeuge wurden

abgeschleppt. Der 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. |erf

Cannabis sichergestellt

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) – Die Polizei hat in der

Wohnung eines 25-Jährigen Cannabis sichergestellt. Weil der Mann verdächtigt

wird, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben, ordnete das

Amtsgericht Zweibrücken die Durchsuchung seiner Wohnung an. Am Donnerstag (6.

Mai 2021) fanden Polizisten in der Wohnung des 25-Jährigen Marihuana – mehr als

fünf Kilogramm Pflanzenmaterial. Außerdem entdeckten sie ein Aufzuchtzelt mit

sechs Cannabispflanzen und fast neun Gramm Kokain sowie 19 Gramm Amphetamin. Das

Rauschgift und die Pflanzen wurden sichergestellt. Der 25-Jährige wird sich

einem Strafverfahren verantworten müssen. |erf

Erneut brennt Scheune auf Bauernhof

Unkenbach – Donnersbergkreis – Am späten Sonntagabend sind die

Einsatzkräfte erneut zu einem Brand in Unkenbach ausgerückt. Kurz vor 23 Uhr

alarmierten Zeugen die Polizei, weil sie das Feuer bemerkten.

Es war bereits der dritte Brand innerhalb weniger Wochen auf demselben

Bauernhof. Schon am 22. April brannte eine Scheune (wir berichteten

https://s.rlp.de/3qhD4), am 6. Mai ein Schuppen (wir berichteten auch darüber

https://s.rlp.de/v11Pw).

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehr

löschte das Feuer. Verletzt wurde auch bei diesem Brand niemand. Eine Gefahr des

Übergreifens auf Wohngebäude bestand nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von

mehreren Zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der

Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |mhm