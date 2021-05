Neustadt: Europa-Tag – Verwaltung trifft Schule

Neustadt an der Weinstraße – Am 9. Mai 2021 wurde der Europatag der Europäischen Union gefeiert. Der Präsident der SGD Süd, Prof. Dr. Hannes Kopf, nimmt diesen Tag zum Anlass, um als überzeugter Europäer die Jugend für den europäischen Gedanken zu begeistern. Er hält deshalb in dieser Woche eine Unterrichtsstunde für eine 10. Klasse an der Georg-von-Neumayer Realschule plus in Neustadt an der Weinstraße zum Thema „Europa“.

Das Motto in diesem Jahr „Zu Hause in Europa“ ist dafür perfekt gewählt, findet Kopf. „Europa ist kein abstraktes Konstrukt, sondern unsere Heimat und bestimmt unseren Alltag“, will der promovierte Jurist den Schülerinnen und Schülern zeigen. Fast jedes Rechtsgebiet mit dem sich seine Behörde beschäftigt, geht auf europäisches Recht zurück. „Egal ob es um die Sauberkeit von Gewässern, um den Schutz seltener Arten oder Beachtung von Urheberrechten geht, Europa ist überall“, so Kopf. Er erklärt deshalb in der Schulstunde auch, wie europäische Gesetzgebung funktioniert und wie Europarecht in nationales Recht und Landesrecht umgesetzt wird.

„Im Süden von Rheinland-Pfalz sind wir dem europäischen Gedanken besonders verbunden“, verweist Kopf auf die sogenannte Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz, die ebenfalls in seiner Behörde verantwortet wird und zahlreiche Projekte vor Ort fördert, die das Miteinander in der Oberrheinregion gestalten.

Kerstin Ellerwald, die kommissarische Schulleiterin, berichtete, dass ihre Schule auf dem Weg zur Europaschule ist. „Wir sind im Antragsverfahren, außerdem nehmen wir als eine der wenigen Realschulen plus in Rheinland-Pfalz am neuen Comenius-Projekt teil, mit Partnerschulen in Portugal, Spanien, Slowenien und Litauen. Der europäische Gedanke begleitet uns als ein Schwerpunkt in unserer schulischen Entwicklung in den kommenden Jahren“, so Ellerwald.

Aus diesem Grund freue sich die Schule umso mehr, dass sich Prof. Dr. Hannes Kopf innerhalb des Sozialkundeunterrichts mit den Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse mit den Auswirkungen von europäischem Recht in unserem Alltag beschäftigt.