Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit

Verkehrsunfall

Worms – Am späten Sonntagabend gegen 20:45 Uhr kommt es in der

Von-Schoen-Straße in Worms zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 18-jähriger

Fahrer mit seinem Mercedes nach rechts von der Straße abkommt und mit einem

Verkehrsschild sowie einer Mauer kollidiert. Durch den Zusammenstoß kommt es zum

Totalschaden am Pkw. Die drei Insassen werden glücklicherweise nicht verletzt.

Zwei Verkehrsunfallzeugen konnten beobachten, dass das verunfallte Fahrzeug zu

einer Gruppe aus drei Pkw gehörte, welche zuvor den Adenauerring aus Richtung

Lutherring mit überhöhter Geschwindigkeit befuhren. Der Mercedes habe kurz vor

der Unfallörtlichkeit einen Opel Astra mit 18-jährigem Fahrer überholt und ein

VW Golf mit 19-jährigem Fahrer habe ebenfalls zum Überholen angesetzt. Vor der

Linkskurve zur Von-Schoen-Straße hätten sie sich wieder hintereinander gereiht,

wobei der Mercedes aufgrund der hohen Geschwindigkeit von der Fahrbahn

abgekommen sei. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeiten aller genannten

Fahrzeuge und dem rücksichtslosen Fahrverhalten ist aktuell ein verbotenes

Fahrzeugrennen nicht auszuschließen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und

die Führerscheine der jungen Fahrer wurden zunächst sichergestellt. Es erfolgt

außerdem eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Geschehens sich bei der Polizeiinspektion

Worms (Tel.06241-8520) zu melden.

Worms – 8-Jähriger bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Worms – Gestern Nachmittag wurde im Birkenweg ein Kind von einem Auto

angefahren und leicht verletzt. Ein 27-jähriger Wormser fuhr mit seinem Wagen

vom Radgrubenweg in Richtung Große Weide, als der Junge plötzlich von links

zwischen geparkten PKW hervor auf die Fahrbahn rannte. Trotz Vollbremsung konnte

der Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit der linken

Fahrzeugfront gegen das Kind. Hierbei stürzte der Junge und erlitt leichte

Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Er wurde zur weiteren

Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand kein Schaden.