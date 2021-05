Wohnungsbrände in Weisenau und auf dem Lerchenberg

Die Feuerwehr Mainz musste am heutigen Tag zu mehreren Einsätzen ausrücken. Darunter zu mehreren ausgelösten Brandmeldeanlagen, mehreren Hilfeleistungen und zwei Wohnungsbrände.

Der erste Wohnungsbrand in Mainz-Weisenau (Laubenheimer Straße) ereignete sich gegen 11:00 Uhr.

Auf dem Balkon einer Wohnung im 3. OG eines Mehrfamilienhauses war es aus unbekannter Ursache zu einem Feuer gekommen. Bei dem Brand wurden die Fassade des Gebäudes, sowie ein Fenster und eine Balkontür beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung war beim Eintreffen der Feuerwehr nur leicht verraucht. Alle Personen hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Mehrere Trupps standen mit Atemschutzgeräten in Bereitstellung. Eingesetzt wurde jedoch nur ein Trupp der ersteintreffenden Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Weisenau. Mit einem C-Rohr konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden und so die Ausbreitung auf die Wohnung und auf das Dach verhindert werden. Der Treppenraum und die „Brandwohnung“ wurden mit Hilfe eines Motorlüfters entraucht und waren sofort wieder bewohnbar.Mainz-Bretzenheim, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Bretzenheim – Freitag, 07.05.2021, 23:45 Uhr

Am Freitagabend kommt es im Stadtteil Mainz Bretzenheim, im Bereich der

Hans-Böckler-Straße, zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der

19-jährige Fahrer eines VW Polo verliert hierbei gegen 23:45 Uhr die Kontrolle

über sein Fahrzeug und kollidiert mit einem, am Straßenrand geparkten, VW Golf.

Durch den Aufprall werden neben diesem, zwei weitere geparkte Autos aufeinander

geschoben und beschädigt. Der Unfallfahrer selbst bleibt unverletzt, sein

Beifahrer erleidet eine behandlungswürdige Verletzung im Kopfbereich. An allen

vier Fahrzeugen entsteht, teils nicht unerheblicher Sachschaden. Im Rahmen der

Unfallaufnahme kann durch die Polizeistreife bei dem 19-jährigen Fahrer

Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei einem Atemalkoholtest bleibt der

junge Mann nur knapp unter einem Promille. Neben der hohen Schadensbilanz und

einer verletzten Person, muss sich der Fahrer nun auch einem Strafverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

Bei diesem Einsatz waren 4 Fahrzeuge mit 16 Personen der BF und 2 Fahrzeuge mit 12 Mann der FF ausgerückt. Eingesetzt wurden 2 Fahrzeuge mit 8 Personen der BF und 1 Fahrzeug mit 6 Mann der FF.

Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungswagen vor Ort (aber nicht eingesetzt) und natürlich die Polizei, die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen hat.

Der zweite Wohnungsband auf dem Lerchenberg (Brahmsweg) begann um 16:40 Uhr und erforderte ein Großaufgebot an Fahrzeugen des Rettungsdienstes.

Im Wohnzimmer einer Wohnung im EG eines Mehrfamilienhauses war ein Wickeltischstrahler (Heizstrahler) in Brand geraten. Warum ist völlig unklar. Das Feuer wurde noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohner und deren Nachbarn gelöscht. Ebenso waren alle 4 Personen der Brandwohnung (inkl. der beiden Kinder) ins Freie gebracht worden. Auch hier hatten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr die meisten Bewohner selbst in Sicherheit gebracht und warteten auf der Straße.

Die Feuerwehr musste die Brandstelle lediglich kontrollieren, das Brandobjekt ins Freie tragen und die Wohnung mit einem Motorlüfter entrauchen. Aus Sicht der Feuerwehr also „schnell erledigt“.

Da sich bei Brandausbruch die 4 köpfige Familie (darunter ein Kind im Grundschulalter und ein Baby von 5 Monaten) in der Brandwohnung befanden, der Nachbar mit seinen beiden Töchtern zu Hilfe kam, um die Kinder zu retten und die Flammen zu bekämpfen, waren am Ende 10 Personen durch den Rettungsdienst zu betreuen bzw. zu behandeln. 7 Personen wurden wegen Rauchgasintox vorsorglich in Krankenhäuser der Umgebung transportiert.

Die Abschnittsleitung Gesundheit war mit 7 Fahrzeugen und ca. 20 Personen im Einsatz.

Bei diesem Einsatz waren 5 Fahrzeuge mit 17 Personen der BF und 2 Fahrzeuge mit 12 Mann der FF ausgerückt. Eingesetzt wurden jedoch nur 2 Fahrzeuge mit 8 Personen der BF. Ein Fahrzeug der FF mit 6 Mann stand in Bereitstellung.

Auch in diesem Fall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Sieben Kellerabteile aufgebrochen

Mainz – In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben derzeit unbekannte

Täter in der Pariser Straße sieben Kellerabteile aufgebrochen. Dabei wurde aus

einem Abteil ein Fahrrad entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die

Täter keine weiteren Gegenstände gestohlen. Jedoch war in einem Abteil ein

Schlafplatz eingerichtet. Die Polizei hat Beweismittel sichergestellt und die

Ermittlungen eingeleitet.

Demonstration in Form eines Auto-Corso „Campen auf Abstand“

Mainz – Am 08.05.2021 fand in der Zeit von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr der

versammlungsrechtlich genehmigte Wohnmobil-Corso „Campen auf Abstand“ mit 1000

teilnehmenden Fahrzeugen statt. Der neun Kilometer lange polizeilich begleitete

Konvoi sowie die damit verbundenen Sperrungen entlang der Aufzugstrecke führten

für zwei Stunden zu Verkehrsstörungen im gesamten Stadtbereich. Der Schwerpunkt

lag auf den Nebenstraßen zur und der Aufzugstrecke. Das Versammlungsthema wurde

durch eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern durchaus kritisch bewertet, was in

Kreuzungsbereichen zu Diskussionen zwischen diesen und Versammlungsteilnehmern

und führte. Einige davon mussten polizeilich geschlichtet werden. Zu

strafrechtlich relevanten Vorfällen kam es nicht. Innerhalb des Konvois kam es

zu einem Auffahrunfall ohne Verletzte. Die mangelnde Verkehrsdisziplin Dritter

führte punktuell zu zusätzlichen Verkehrsstörungen.

Sachbeschädigung an geparkten PKW BMW

Guntersblum

Im Zeitraum vom 09.05.21, zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr, wurde ein gegenüber einer dortigen Kita geparkter PKW BMW beschädigt. Die hintere, linke Seitenscheibe wurde vermutlich mit einem Stein eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Mutwillige Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen

Sprendlingen, Richard-Wagner-Straße, 07.05., 18:00 – 08.05., 09:00 Uhr. Eine 60-Jährige parkte ihren grauen VW Golf am Fahrbahnrand. Also sie am Folgetag abends zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Sie stellte ähnliche Beschädigungen an zwei weiteren PKW in der Reihe fest: an einem grauen Ford Focus und einem weißen Volvo V50 M. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, die Polizei nimmt diese entgegen!

Leichte Körperverletzung

Bingen

Münster-Sarmsheim, 09.05., Rheinstraße, 19:05 Uhr. Es kam zu einem verbalen Streit zwischen einem Fußgänger und einem 50-Jährigen PKW-Fahrer. Ersterer war unkontrolliert auf die Straße gelaufen als Folge seines übermäßigen Alkoholgenusses. Der Alkoholisierte warf eine Bierflasche in Richtung PKW, woraufhin der Autofahrer ausstieg und dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend lief der Geschlagene in Richtung Laubenheim. Die Streife konnte beide Personen aufgreifen, woraufhin der Autofahrer die Tat zugab.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen

Bingen, 09.05., Nostadtstraße, 17:20 Uhr. Die Beamten wurden erneut zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern gerufen: bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten die Polizisten hier einen Streit zwischen einem 23-Jährigen und einem 41-Jährigen geschlichtet (s. Bericht 09.05., 08:38 Uhr: „Widerstand nach Alkohol- und Drogenkonsum“). Bei dem 23-Jährigen wurden Betäubungsmittel sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen

Bingen, 09.05., Saarlandstraße, 15:30 Uhr. Ein 53-Jähriger fuhr beim Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß abgestellten 3er-BMW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Dank einer Zeugin konnte die Unfallflucht aufgeklärt werden.

Widerstand nach Alkohol-und Drogenkonsum

Bingen

Im Verlauf einer Ruhestörung in der Nacht von Samstag auf Sonntag und der daraus resultierenden Personenfeststellung begann ein 41 jähriger Binger die Einsatzkräfte zu beleidigen. Im weiteren Verlauf missachtete der Mann die Aufforderung Abstand zu halten und schlug mehrfach auf einen Beamten ein. Gegen den Mann wurde Pfefferspray eingesetzt, er musste zudem gefesselt werden. In Folge seiner eigenen Angaben zum Drogen-Alkoholkonsum wurde ihm im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen, den Rest der Nacht verbrachte er im Gewahrsam der Polizei. Gegen den Binger Mann wird nun wegen Beleidigung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Aus Ordnungswidrigkeit wird Strafverfahren

Bingen

Bei einer am Samstagnachmittag durchgeführten Feldwegkontrolle zwischen Bingen Sponsheim und Dromersheim wurde ein Pkw kontrolliert, der den Feldweg unberechtigt befuhr. Diese Ordnungswidrigkeit, die i.d.R. mit einem Verwarnungsgeld geahndet wird stellte sich jedoch nach der Überprüfung des Fahrzeugführers als Straftat dar, der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den benutzten Pkw. Gegen Ihn sowie den Fahrzeugeigentümer auf dem Beifahrersitz wurden Strafverfahren eröffnet.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht am 08.05.2021

Bodenheim

Eine 20-jährige Bodenheimerin hatte den gelben Pkw Renault Twingo in der Neugasse am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Ein zurzeit unbekannter Fahrer eines anderen Kfz., Pkw oder Lieferfahrzeug, streifte zwischen 16.10 Uhr und 16.15 Uhr beim Vorbeifahren den Pkw der Geschädigten, hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330 melden!

Körperverletzung bei Paketzustellung

Bingen/Wolfsheim

Nach Schilderung eines Paketzustellers kam es am Freitag, dem 07.05.2021 in Wolfsheim/VG Gensingen Sprendlingen zu einem verbalen Streit in Folge einer Paketzustellung, die in einer angezeigten Körperverletzung endete. Auslöser der Streitigkeit war „die Ablage“ eines Paketes an einem Ablageort, trotz der Anwesenheit des Empfängers.

Versuchte Einbrüche in Geschäfte und Wohnhäuser

Bingen

Erneut wurde am Freitag, dem 07.05.2021 festgestellt, dass Unbekannte versuchten in der Binger Innenstadt Geschäfte sowie privat genutzte Anwesen aufzubrechen. Hierbei versuchten der oder die Täter mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln, was ihnen jedoch offensichtlich misslang. Nach derzeitigen Stand häufen sich die Versuche, sich fremden Eigentums durch Aufhebeln von Türen und Fenstern zu bemächtigen. Die Polizei Bingen weist darauf hin, Anwesen und Geschäfte ordentlich zu verschließen und Informationen verdächtiger Personen an hiesige Polizeidienststelle weiterzuleiten.