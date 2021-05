Heidelberg: 38-jähriger Daniel M. vermisst – Zeugen dringend gesucht

Der 38-jährige Daniel M. aus Sinsheim wird seit Samstagabend, 17.45 Uhr

vermisst. Der Vermisste befand sich zur Behandlung in der Notaufnahme der

medizinischen Klinik. Er sollte sich dort einer dringend erforderlichen

Untersuchung unterziehen. Gegen 17.45 Uhr hat er jedoch, noch vor der

Untersuchung, eigenmächtig das Krankenzimmer und die Klinik verlassen. Seither

ist er unbekannten Aufenthalts.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

38 Jahre alt,

Ca. 185 cm groß,

Dick, ca. 120 kg

kurze schwarze Haare

dunkelbraune Augen

bekleidet mit schwarzer Jeans, schwarzem Shirt und schwarzer

Jacke

Der 38-Jährige befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es ist

nicht auszuschließen, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach

dem vermissten Daniel M. aufgenommen. Eine Überprüfung aller bekannten

Hinwendungsorte des Vermissten sowie eine sofort eingeleitete Fahndung führte

bislang nicht zu dessen Auffinden.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei

Baden-Württemberg unter folgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bruehl-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Hinweise bitte über den Polizeinotruf 110 oder an den Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

Heidelberg-Neuenheim: Frau nimmt Radfahrer Vorfahrt und fährt weiter

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Bei einem Unfall hat sich ein Radfahrer am Sonntag

um 16 Uhr in Heidelberg-Neuenheim an Knie und Handgelenk verletzt. Der

56-Jährige war mit seinem E-Bike auf der Uferstraße in Richtung Posseltstraße

unterwegs, als eine 24-Jährige aus der Werder- in die Uferstraße einbog. Der

Mann machte eine Vollbremsung und stürzte. Als er die Frau bat, auf dem dortigen

Parkplatz zu halten, entfernte sie sich mit dem Satz, dass doch nichts passiert

sei. Weitere Zeugen beobachteten den Vorfall.

Heidelberg-Bergheim: Beim Ausparken Auto gerammt

Heidelberg-Bergheim (ots) – Als eine 33-jährige Heidelbergerin mit ihrem Opel am

Samstag um 13.20 Uhr in der Poststraße in Bergheim vom Straßenrand losfahren

wollte, kollidierte sie mit dem Fiat einer 47-Jährigen aus Schwetzingen, die

gerade die Poststraße entlangfuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von

insgesamt rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heidelberg-Kirchheim: 33-jähriger Mann mit vermutlich entwendetem Fahrrad unterwegs – Geschädigte gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Bereits am Donnerstag, 29. April 2021 war im

Stadtteil Kirchheim ein 33-jähriger Mann mit einem vermutlich gestohlenen

Fahrrad unterwegs und versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Der Mann fiel

einer Polizeistreife gegen 18.30 Uhr im Kirchheimer Weg auf, als er mit einem

Fahrrad auf dem Gehweg, entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zügig unterwegs

war. Beim Erblicken des Streifenwagens trat der Mann noch mehr in die Pedale und

flüchtete den Kirchheimer Weg entlang. Auf dem Radweg parallel zur

Rudolf-Diesel-Straße warf er das Rad schließlich auf den Boden und setzte seine

Flucht zu Fuß fort. Er konnte nach einer weiteren Strecke von rund 300 Metern

schließlich von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Auf das

hochwertige Fahrrad der Marke Bulls angesprochen, gab er an, dass er dieses von

einem ihm unbekannten Mann mit schwarzen Vollbart für 40 Euro gekauft hatte.

Ermittlungen ergaben jedoch einen Wert für rund 500 Euro für das Fahrrad. Für

das am Rad angebrachte Schloss konnte der 33-Jährige kein Schloss vorweisen.

Das Fahrrad wurde sichergestellt, der 33-Jährige nach erkennungsdienstlicher

Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen.

Am Sonntag, 09.05.2021 wurde der Mann erneut mit einem Fahrrad angetroffen, über

dessen Herkunft er keine plausible Erklärung abgeben konnte. Diesmal gab er an,

dass er es von einem syrischen Flüchtling für 25 Euro erworben habe.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damen-Trekkingrad der Marke Pegasus,

Modell Solero, 28 Zoll, in der Farbe schwarz. Es verfügt über eine

24-Gang-Kettenschaltung und ist mit einem goldfarbenen Lenker ausgestattet. Als

Besonderheit ist eine Anhängerhalterung angebracht. Auf dem Gepäckträger ist ein

Fahrradkorb mit einem Seil befestigt.

Auch dieses Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen

Hehlerei ermittelt.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des Pegasus-Rades und bittet diesen, sich

beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Mit gefälschten Identitätspapieren mehrere Tausend Euro bei Banken erbeutet

Heidelberg-Pfaffengrund/Eppelheim (ots) – Am Freitag 07.05.2021 zwischen 10-10:30 Uhr erbeutete ein

bislang unbekannter Täter mit gefälschten Identitätspapieren in einer Bankfiliale in Heidelberg Pfaffengrund und in einer weiteren Filiale in Eppelheim mehrere Tausend Euro Bargeld von einem Firmenkonto. Bei einem dritten Versuch in einer weiteren Bankfiliale flog der Betrüger auf und flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Täter forderte bei den Taten unter Vorlage gefälschter Ausweisdokumente, welche auf den rechtmäßigen Kontoeigentümer ausgestellt waren, die Geldbeträge bei den Angestellten der Bankfilialen.

Täterbeschreibung:

männlich, 180 cm groß

kräftige Statur

Glatze

blonde Augenbrauen.

Die Ermittlungen des Betrugsdezernats der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter und dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-5555 beim Kriminaldauerdienst oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots) – Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers am frühen Sonntagmorgen 09.05.2021 in der Poststraße stellten die Beamten fest, dass der 21-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war. Er musste sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führeschein abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr entgegen.

Auffahrunfall – Eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro waren die Folge eines Auffahrunfalles am Samstagabend auf der Speyerer Straße. Gegen 19.15 Uhr musste ein 23-jähriger Toyota-Fahrer an der Ampel auf Höhe des Stückerwegs verkehrsbedingt anhalten, was vom nachfolgenden

VW-Fahrer zu spät erkannt wurde.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 23-jährige leichte Verletzungen. Der VW des 26-jährigen Verursacher war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.