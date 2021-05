Kollision zweier Radfahrer – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr

kollidierten in der Froschgasse zwei Radfahrer. Vermutlich aus Unachtsamkeit

übersah ein 78-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Froschgasse/ Kegelbahnweg

einen von links kommenden Rennradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der

jugendliche Rennradfahrer und der 78-Jährige kamen beide zu Fall und wurden

hierbei leicht verletzt. Notärztliche Versorgungsmaßnahmen waren nicht

erforderlich. Die Polizei ermittelt nun den genauen Tathergang des

Verkehrsunfalles und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/ 5709-0, zu melden.

Hühnerkadaver in Tragetaschen aufgefunden

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr wurden in

Sinsheim-Hilsbach, in der Elsenzer-Weg-Hohle, zwei Tragetaschen mit insgesamt

zehn Hühnerkadavern aufgefunden. Anhand des Verwesungszustands der Tiere ist

davon auszugehen, dass sich diese noch nicht lange in den Tragetaschen befanden.

Keines der Hühner wies offensichtliche Verletzungen auf, auch war keines der

Tiere beringt.

Die Polizei sucht derzeit noch nach weiteren Hinweisen, wer sich der Tiere dort

entledigt haben könnte.

Zeugen, die nähere Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/6900 zu melden.

Graffiti-Schmierereien an Spielplatz – Zeugen gesucht

Heidelberg-Mitte – Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurden drei Jugendliche

dabei beobachtet, die Mauer sowie den Weg eines in der Heidelberger Altstadt

befindlichen Spielplatzes mit Graffiti beschmiert zu haben. Nach der Tat rannten

die drei unbekannten Personen in Richtung Oberer Fauler Pelz davon. Eine

anschließende Fahndung im Bereich des besagten Spielplatzes konnte keine

weiteren Erkenntnisse liefern.

Zeugen, die nähere Hinweise zum Tathergang oder den Verursachern geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer

06221 991700 zu melden.

Sachbeschädigung an Haltestelle durch bislang unbekannte Person – Zeugen gesucht

Heidelberg-Mitte – Eine bislang unbekannte Person verursachte am

Samstagabend gegen 20 Uhr einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Mittels

eines ebenfalls noch unbekannten Gegenstandes wurde die Glasscheibe einer RNV

Haltestelle zerbrochen. Eine an der Örtlichkeit angetroffene Person konnte nicht

mit dem Tatvorgang in Zusammenhang gebracht werden. Die bei dem Vorfall

entstandenen Scherben wurden durch die RNV entsorgt.

Zeugen, die nähere Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 zu

melden.

BAB 5 bei Ladenburg / Umgekippter Anhänger / Pressemitteilung Nr. 2

Ladenburg – Am Sonntagabend kurz vor 19.00 Uhr geriet der Anhänger eines

Rover-Fahrers aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern und kippte schließlich

um. Der Anhänger und der sich darauf befindliche PKW blieben auf der Seite

liegen, so dass die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden

musste. Bis zu deren Bergung wurde der Verkehr an der Unfallstelle

vorbegeleitet. Es entstand zeitweise ein Rückstau von einem Kilometer Länge. Der

37-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca.

8000,- Euro geschätzt. Gegen 21.30 Uhr konnte die Strecke wieder komplett frei

gegeben werden.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Kunststoffkanister mit Altöl aufgefunden -Zeugenhinweise erbeten

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Beamte der Wasserschutzpolizei Heidelberg

stellten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit an einer steilen Neckaruferböschung

in Eberbach, auf dem Verbindungsweg Rockenau Krösselbach, Höhe Neckar-Kilometer

62,5, zwei Kunststoffkanister hinter einem eingerichteten Brennholzlagerplatz

fest. Die beiden illegal abgestellten Kanister waren mit mehreren Litern Altöl

gefüllt und standen direkt neben einer unbefestigten Feuerstelle. Aufgrund der

Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass der Inhalt der beiden

aufgefundenen Kanister als Brandbeschleuniger fungieren soll.

Die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg, Tel. 06221-13748-3, bittet um

Zeugenhinweise.

Alkoholisiert und Agggressiv – Ein Beamter leicht verletzt

Brühl (ots) – Über 2,5 Promille Alkohol hatte am Samstagabend ein 32-jähriger intus, als er kurz vor 23.00 Uhr im Bereich des Freibades dabei beobachtet wurde wie er gegen geparkte Autos trat. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt er sich anschließend renitent und beleidigte sie zudem. Bei der

Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt.

Der 32-jährige musste schließlich mit auf die Dienststelle, wo ihm zuerst eine Blutprobe entnommen wurde bevor er seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen durfte.

Pkw kommt allein beteiligt von Fahrbahn

Schwetzingen/B535 (ots) – Der 18-jährige Opelfahrer kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und unter Benutzung seines Mobiltelefons von der Fahrbahn der B535 ab, schleuderte gegen eine Leitplanke und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn in Richtung Heidelberg war während der Unfallaufnahme von 15:00 Uhr bis 16:45 Uhr gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Beamte des Revier Schwetzingen, Heidelberg-Süd und dem Verkehrsdienst Heidelberg.

Einbrecher auf frischer Tat von Streife festgenommen

Neckargemünd (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 06.05.2021 gegen 02:10 Uhr stiegen zwei

Täter im Alter von 20 und 21 Jahren im Alten Postweg über ein Fenster in das Schulzentrum ein und entwendeten mehrere Hygieneartikel. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurde die Polizei alarmiert. Eine Streife konnte die Täter auf frischer Tat antreffen.

Einem der Täter gelang es zu flüchten, der weitere Täter konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Beamten eine täuschend echt wirkende Spielzeugwaffe auf.

Weitere Ermittlungen führte die Polizisten schließlich zu dem Mittäter. Ob die beiden Einbrecher für weitere Taten verantwortlich sind, zeigen die weiteren Ermittlungen.