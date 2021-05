Mannheim-Innenstadt: Polizei schließt Wettbüro in den G-Quadraten

Mannheim-Innenstadt: (ots) – Beamte des Polizeireviers Innenstadt haben am

Montag ein Wettbüro in den G-Quadraten geschlossen und drei Geldspielgeräte

sichergestellt. Einer Polizeistreife fiel am Montag, kurz nach Mitternacht, ein

Wettbüro ins Auge, in dem – entgegen der aktuellen Corona-Regeln –

augenscheinlich Gäste verweilten und Wetten abgaben. Bei der anschließend

durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten außerdem drei illegal betriebene

Glücksspielgeräte fest. Das Wettbüro wurde geschlossen. Die Automaten sowie das

darin enthaltene Münzgeld wurden in Verwahrung genommen. Der Betreiber der

Wettannahmestelle muss sich nun nicht nur wegen eines Verstoßes gegen die

Corona-Verordnung verantworten, das Polizeirevier Innenstadt ermittelt auch

wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels.

Mannheim-Neuhermsheim: Unbekannter streift mit Auto anderes Fahrzeug und fährt weiter – Zeugen gesucht

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Ein Unbekannter hat am Samstag um 13.30 Uhr mit

einem Mazda seitlich einen BMW gestreift, der im Hellebardenweg in

Mannheim-Neuhermsheim am Straßenrand parkte und fuhr ohne anzuhalten weiter.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der Fahrer

soll schulterlange Haare gehabt und eine Brille getragen haben. Da sich die

Zeugin das Kennzeichen gemerkt hatte, suchten Polizeibeamte den 75-jährigen

Fahrzeughalter in Mannheim auf. Sie fanden auch den Mazda, der neue

Unfallschäden an der rechten Seite aufwies. Der 75-Jährige bestritt, dass das

bereits abgemeldete Fahrzeug unterwegs gewesen wäre. Der Schaden beträgt

insgesamt rund 1800 Euro. Verletzt wurde niemand.

Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon

0621/174-0.

Mannheim-Innenstadt: 24-jähriger Mann in „Poser-Manier“ unterwegs

Mannheim-Innenstadt – Ein 24-jähriger Mann war Samstagabend in der

Mannheimer Innenstadt mit seinem Mercedes in „Poser-Manier“ unterwegs, ohne im

Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife

kurz nach 19 Uhr auf als er mit seinem Fahrzeug mit laut aufheulendem Motor und

überhöhter Geschwindigkeit vom Friedrichsplatz kommend, über den Kaiserring in

die Straße zwischen P 7 und Q 7 fuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und

unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass diesem

durch die Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der

mittlerweile in der Schweiz wohnhafte Deutsche konnte einen schweizerischen

Führerschein vorweisen. Dieser stellte sich jedoch nach eingehender Überprüfung

als Fälschung heraus.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und

Urkundenfälschung ermittelt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, das Fahrzeug

musste durch eine berechtigte Person, die im Besitz einer Fahrerlaubnis war,

weitergefahren werden. Nachdem der 24-jährige Mann eine Sicherheitsleistung

hinterlegt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Neckarstadt: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Mannheim – Am Samstagabend um kurz vor 21 Uhr alarmierte eine Anwohnerin

die Einsatzkräfte und meldete in der Lortzingstraße eine starke Rauchentwicklung

in einem Mehrfamilienhaus. Da sich der 89-jährige Wohnungsinhaber noch in der

Wohnung befand, aus welcher der Rauch zu erkennen war, verschafften sich die

Einsatzkräfte Zutritt und konnten den Mann mit einer Rauchgasvergiftung aus dem

Gebäude retten. Schnell gelang es der Feuerwehr angebrannte Essen als Ursache

für die Rauchentwicklung auszumachen. Der Mann wurde vorsorglich durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand

durch den Rauch nicht.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerpunktkontrollen Motorradfahrer

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Mit Beginn der wärmeren

Jahreszeit beginnt auch für die Zweiradfahrer wieder die Motorradsaison und die

Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern nehmen zu. Hauptunfallursachen bei

Unfällen mit schweren Folgen sind ungenügender Sicherheitsabstand, Überholen

trotz unklarer Verkehrslage sowie überhöhte oder nicht angepasste

Geschwindigkeit

Am meisten zu mehr Verkehrssicherheit können die Motorradfahrer selbst

beitragen. Fahrsicherheitstraining, technisch einwandfreie und verkehrssichere

Motorräder, die richtige Schutzkleidung und eine vernünftige und vorsichtige

Fahrweise sind Garanten für unfallfreien Fahrspaß.

Zum Saisonauftakt führte das Polizeipräsidium Mannheim am vergangenen

Wochenende, vom 07.05.2021 bis 09.05.2021, schwerpunktmäßige Kontrollen des

motorisierten Zweiradverkehrs durch.

Bei insgesamt sechs Kontrollaktionen mit über 30 eingesetzten Beamten wurden 574

Motorradfahrer kontrolliert. Dabei wurden 102 Verstöße festgestellt.

An unfallträchtigen und gefährlichen Strecken, u. a. an der L535 zwischen

Heiligkreuzsteinach und dem Abzweig Hilsenhain, wurden

Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 69 Biker waren zu schnell mit ihren

Maschinen unterwegs. Darunter waren fünf Motorradfahrer so schnell, dass für sie

die Saison zunächst einmal beendet ist, da sie nun mit einem Fahrverbot rechnen

müssen. Der Spitzenreiter war mit 105 km/h gemessen worden, wo eine

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist.

Ein Motorradfahrer musste beanstandet werden, da er trotz unklarer Verkehrslage

einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte.

An 30 Motorrädern stellten Polizeibeamte technische Mängel fest, die in sechs

Fällen so gravierend waren, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch und

dieses nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum in Betrieb genommen werden

durfte.

Zur Verhinderung weiterer schwerer Verkehrsunfälle sind weitere

Kontrollmaßnahmen dieser Art bereits in der Planung. Das Ergebnis vom Wochenende

zeigt deutlich, dass solche Kontrollen zur nachhaltigen Bekämpfung schwerer

Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern dringend erforderlich sind.

Mannheim-Herzogenried: Nach Unfall unerkannt geflüchtet – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Samstag zwischen 17:45 Uhr und 18:05 Uhr beschädigte in der

Heinrich-Zille-Straße am neuen Messplatz ein bislang unbekannter Täter mit

seinem Fahrzeug einen geparkten Sattelauflieger und flüchtete. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mannheim / Gartenstadt / Hubschraubereinsatz aufgrund vermeintlicher Hilferufe

Mannheim – Am Montagmorgen kurz nach 01.00 Uhr vernahm ein Jäger im

Bereich Karlstern Schreie, die sich wie Hilferufe einer Frau anhörten. Zur

großflächigen Absuche des Gebiets setzte die Polizei daraufhin neben mehreren

Streifenbesatzungen auch ein Hubschrauber ein. Hinweise auf eine hilflose Lage

bzw. einer Straftat konnten allerdings nicht erlangt werden.