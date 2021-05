Karlsruhe – Sendungshinweis „Aktenzeichen XY… ungelöst“ – Betrüger erbeutet unter falscher Identität 80.000 Euro

Karlsruhe (ots) – Anfang Juli 2020 erbeutete ein bislang unbekannter Betrüger

bei einem Karlsruher Kreditinstitut Bargeld in Höhe von 80.000 Euro, indem er

sich mit einem gefälschten Personalausweis als vermeintlicher Kontoinhaber

ausgab. Obwohl bereits kurz nach der Tat mit Aufnahmen der Überwachungskameras

nach dem Unbekannten gefahndet wurde, konnte der Täter bislang nicht

identifiziert werden. Die Ermittlungsbehörden hoffen nun mit Hilfe eines am

Mittwoch über die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ zur Ausstrahlung

kommenden Filmbeitrags auf den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung.

Wie bereits berichtet, suchte der Täter am Dienstag, 7. Juli 2020, am frühen

Nachmittag die Filiale eines Kreditinstituts in Karlsruhe auf. Dort nannte er

die Kontonummer eines gezielt ausgewählten Opfers und legte einen gefälschten

Personalausweis mit dessen Daten, versehen mit eigenem Passbild vor. Zusätzlich

trug der unbekannte Mann sehr wahrscheinlich eine Perücke und passte sich damit

optisch seinem potentiellen Opfer an. Nachdem es ihm hierdurch gelungen war, den

Bankmitarbeiter von seiner falschen Identität zu überzeugen, erbeutete der

Betrüger 80.000 Euro Bargeld.

Aufgrund der vorliegenden Aufnahmen der Überwachungskameras sowie weiterer

Erkenntnisse besteht der konkrete Verdacht, dass ein Zusammenhang zu

gleichgelagerten Taten in Stuttgart, Heilbronn, Neckarsulm, Ludwigsburg, Düren,

Berlin und zuletzt Freiburg besteht. Auch hierauf wird im Filmbeitrag

eingegangen werden.

Die Fahndung mit den Bildern des Betrügers sind über den folgenden Link

abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-betrug/

Bei der Tat am 07. Juli 2020 konnte der Unbekannte wird wie folgt beschrieben

werden:

ca. 55 Jahre alt

etwa 185 cm groß, kräftige Statur

blaue Augen

trug zur Tatzeit eine Brille

fingerlanges, grau-weißes Haar (vermutlich eine Perücke)

bekleidet mit blauem Anzug und weißem Hemd

trug Mund-Nase-Maske und Handschuhe

Vom Betrugsdezernat der Karlsruher Kriminalpolizei befinden sich zur

Verifizierung eingehender Hinweise während und nach der Sendung mehrere

Ermittler in Bereitschaft. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst

Karlsruhe jederzeit unter 0721/666-5557 entgegen. Per E-Mail können Hinweise

über karlsruhe.pp@polizei.bwl.de an die Ermittler gerichtet werden.

Karlsruhe – Landesweites Aktion „Motorrad“ am Wochenende

Karlsruhe (ots) – Im Rahmen der landesweiten Aktion führte die Verkehrspolizei

Karlsruhe an drei Tagen insgesamt acht Kontrollaktionen im nördlichen und

südlichen Landkreis durch. Neben der Überwachung der Geschwindigkeit hatte die

Polizei auch auf den technischen Zustand der Fahrzeuge ein Auge.

Es wurden insgesamt 520 Motorräder, 27 Pkw und zwei Lkw kontrolliert. 29

Motorradfahrer und 119 Pkw-Fahrer hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit

überschritten. 27 Pkw-Fahrer, die erheblich zu schnell unterwegs waren, wurden

einer Kontrolle unterzogen. Ein Pkw-Fahrer war bei erlaubten 70 km/h mit 123

km/h unterwegs. Er muss neben einem Bußgeld und Punkten auch mit einem

Fahrverbot rechnen. An einem Lkw musste die Ladungssicherung beanstandet werden.

An 62 Motorrädern wurden technische Mängel in Form von veränderten

Auspuffanlagen, oder dem Anbau nicht zugelassener Bauteile festgestellt. In

einem Fall wurde die Drosselung der Leistungsobergrenze des Motorrades entfernt.

Der Fahrer war nicht im Besitz der nun erforderlichen Fahrerlaubnis. Das

Motorrad wurde sichergestellt. Weiteren zwei Motorradfahrern musste die

Weiterfahrt wegen erheblicher technischer Mängel untersagt werden.

Begleitend zu den Kontrollaktionen wurden auch drei Präventionsveranstaltungen

an Bikertreffpunkten, sowie der Tank- und Rastanlage Bruchsal durchgeführt. Mit

über 200 interessierten Motorradfahrern kamen die Polizistinnen und Polizisten

ins Gespräch.

Waghäusel- 45-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 45-jähriger Autofahrer bei

einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 3587 zu. Für die

Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße zwischen 10.50 Uhr

und 12 Uhr voll gesperrt werden.

Kurz vor 10:30 Uhr fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Peugeot auf

der K3587 von Kirrlach kommend in Richtung Reilingen. Kurz vor der Kreisgrenze

verlor er vermutlich beim Überfahren einer Bodenwelle die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst

mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum. Durch die Wucht des

Aufpralls überschlug sich sein Auto und kam letztendlich auf dem Dach liegend

zum Endstand. Mit dem alarmierten Rettungsdienst wurde der 45-Jährige schwer

verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Pfinztal -Aggressiver 24-Jähriger bedrohte Passanten

Karlsruhe (ots) – Ein 24-Jähriger stand mit zwei Schreckschusspistolen am

Sonntag kurz vor 04.00 Uhr auf der Jöhlinger Straße und drohte den Hund einer

Passantin zu erschießen. Als ein Zeuge dazwischen ging wurde dieser ebenfalls

bedroht. Es kam schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

dem 24-Jährigen und dem Zeugen, wobei der Zeuge leicht verletzt wurde. Eine

verständigte Streife musste den aggressiven und uneinsichtigen Beschuldigten

schließlich in Gewahrsam nehmen. Im Rahmen der Durchsuchung seiner Wohnung

fanden die Polizisten zwei Schreckschusswaffen, dazugehörige Munition und ein

Messer. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Karlsruhe- Jugendliche Graffiti-Sprayer festgenommen

Karlsruhe – Am Sonntagabend hat eine Fahrradstreife des Polizeireviers

Karlsruhe-West zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen. Ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Kurz nach 21:30 Uhr wurden die Beamten auf zwei Jugendliche im Alter von 15- und

16 Jahren aufmerksam, die im Bereich des südlichen Treppenaufgangs der

Bannwaldbrücke die Wand besprühten. Hierbei trugen sie Atemschutz-Halbmasken

sowie Arbeitshandschuhe. Ihre mitgeführten Spraydosen gaben sie freiwillig

heraus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die

Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Östringen, Tiefenbach – Anhänger entwendet – Zeugen gesucht

Östringen, Tiefenbach – Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der

Nacht von Sonntag auf Montag einen Fahrzeuganhänger. Der Anhänger der Marke

Stema befand sich am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr noch auf dem Abstellort in

Höhe des Anwesens Südstraße 44. Am Montagmorgen gegen 05.00 Uhr stellte der

Besitzer das Fehlen des Anhängers fest. Der Diebstahlsschaden wird auf ein paar

hundert Euro geschätzt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Bad Schönborn unter der

Telefonnummer 07253 80260.

Karlsruhe – Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Karlsruhe – Mit über zwei Promille nahm ein 31-jähriger Autofahrer am

Straßenverkehr teil und beging Unfallflucht nachdem er auf einen Roller

aufgefahren war.

Gegen 20.00 Uhr am Samstagabend, wartete ein Rollerfahrer an einer roten Ampel

der Haid-und-Neu-Straße, um nach links in den Ostring abbiegen zu können. Als

die Ampel auf Grün schaltete fuhr der hinter ihm befindliche BMW-Fahrer auf den

Roller auf, so dass der Rollerfahrer stürzte, sich hierbei aber nicht verletzte.

Anstatt sich aber um Rollerfahrer zu kümmern, wich der 31-Jährige nach rechts

aus, streifte noch die Ampelanlage und flüchtete anschließend. Durch

Zeugenhinweise konnte der BMW-Fahrer schließlich auf einem Parkplatz in der

Emil-Frommer-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Er musste eine

Blutprobe und seinen Führerschein abgebe

Karlsruhe – Poller beschädigt und geflüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe-Innenstadt – Ein bislang namentlich nicht bekannter

Fahrzeugführer verursachte am Wochenende an der Kreuzung Markgrafenstraße und

Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe erheblichen Sachschaden und flüchtete

anschließend.

Aus bislang unbekannter Ursache fuhr die Person zu einem Zeitpunkt zwischen

Freitagabend, 20.00 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.00 Uhr, gegen zwei Poller,

woraufhin diese aus ihrer Betonverankerung gerissen wurden. Bei der Weiterfahrt

verlor das mutmaßlich stark beschädigte Fahrzeug Betriebsstoffe. Die Spur führte

von der Unfallstelle über die Markgrafenstraße, auf die Waldhorn- und

Kapellenstraße und verlor sich letztlich auf der Kriegsstraße. Auf einer Strecke

von etwa 800 Metern war daher die Reinigung des Straßenbelags notwendig. Die

Verankerungen der beschädigten Hindernisse mussten von Einsatzkräften der

Feuerwehr gesichert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 3.500 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz sucht hierzu noch Zeugen, die gebeten

werden, sich unter 0721/666-3311 zu melden.

Karlsruhe – Videostreifen der Verkehrspolizei

Karlsruhe – Zwei Videostreifen waren am Sonntag auf den Autobahnen A5 und

A8 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe unterwegs. Zwischen

07.00 Uhr und 14.00 Uhr gerieten 18 Autofahrer ins Visier der Streifen. 10

Pkw-Fahrer hatten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritten und

müssen neben einem Bußgeld und Punkten auch mit einem Fahrverbot rechnen. Ein

37-jähriger Autofahrer war bei erlaubten 120 km/h zwischen den Anschlussstellen

Kronau und Bruchsal gar mit 200 km/h unterwegs. Ihn erwarten neben hohem Bußgeld

und Punkten auch noch ein Fahrverbot von drei Monaten. Zwei Pkw-Lenker hatten

den nötigen Abstand erheblich unterschritten. Neben der Nutzung des

Mobiltelefons während der Fahrt mussten auch vier Fahrer wegen Nichtanlegen des

Sicherheitsgurtes verwarnt werden.

Rheinstetten – Hund verursacht Sturz zweier Radfahrer

Karlsruhe – Die Begegnung eines Hunds mit zwei Rennradfahrern endete am

Samstagnachmittag in Rheinstetten mit einem verletzten Radfahrer und hohem

Sachschaden.

Der 69-jährige Halter führte seinen Hund an der Leine entlang der Straße Am

alten Schießplatz, als ihm die Radfahrer entgegenkamen. Die beiden, bei denen es

sich um Vater und Sohn handelte, fuhren hintereinander, als kurz vor dem

Passieren des Hundehalters dessen Hund in Richtung Fahrbahnmitte sprang. Beim

darauffolgenden Brems- beziehungsweise Ausweichmanöver gelang es den Radfahrern

zwar, an dem Hund vorbeizukommen, eine Kollision untereinander konnten sie aber

nicht verhindern.

Beim darauffolgenden Sturz blieb der 57-jährige Vater unverletzt, während sich

der 24-jährige Sohn offene Wunden an Knien und Handballen sowie diverse

Abschürfungen zuzog. Aufgrund von Schmerzen im Unterarm begab er sich im

Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus. Die beiden Rennräder, deren Zubehör

sowie die getragene Kleidung nahmen teils erheblichen Schaden, sodass derzeit

von einer Gesamtschadenshöhe von circa 3000 Euro ausgegangen wird.

Karlsruhe – 39-jährigen Randalierer in Gewahrsam genommen – Polizei sucht mögliche Geschädigte

Karlsruhe – Das Auftreten eines Randalierers rief am Freitagabend gegen

20.35 Uhr die Polizei auf den Plan.

Mehrere Anrufer meldeten, dass ein Mann in der Marienstraße Passanten belästigen

und vermutlich auch geparkte Fahrzeuge beschädigen würde. Noch vor dem

Eintreffen der Polizeibeamten versteckte sich der aggressive Mann in einem

Gebäude, wo er aber nach Hinweisen der Fußgänger entdeckt und zur Rede gestellt

werden konnte. Da sich der 39-Jährige sehr unkooperativ zeigte und seine

Personalien nicht angeben wollte, brachten ihn die Beamten zur Dienststelle. Im

Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige zunehmend

streitsüchtiger, beleidigte die Beamten und schlug und trat nach ihnen. Durch

die Angriffe trugen die Beamten zwar teilweise leichte Blessuren davon, konnten

ihren Dienst aber weiter fortsetzen. Nachdem ein hinzugerufener Arzt dem

39-Jährigen unter massiver Gegenwehr eine Blutprobe abgenommen hatte, musste der

Querulant die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Derzeit ist noch unklar, ob

tatsächlich Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die Polizei bittet vermeintlich Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0721

6663411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Karlsruhe- 28-Jähriger widersetzt sich bei Festnahme

Karlsruhe – Zu massiven Widerstandshandlungen kam es am Sonntag gegen

23:40 Uhr in der Karlsruher Kriegstraße. Dabei zog sich der 28-jährige Aggressor

leichte Verletzung zu.

Durch einen Anwohner wurde beobachtet wie der 28-Jährige auf der Kriegsstraße

Ecke Hirschstraße auf Stromkästen einschlug. Durch die alarmierten Einsatzkräfte

konnte aufgrund der guten Personenbeschreibung der mutmaßliche Täter im Bereich

der Kriegsstraße festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt randalierte er erneut

und warf in der Folge ein Stromkasten vor den Augen der Beamten um. Schließlich

ging er in ein Wohnhaus. Dort konnte er im Schlafzimmer seiner Wohnung auf dem

Bett sitzend angetroffen werden. Im Zuge der Personalienfeststellung ging der

28-Jährige unvermittelt auf die Beamten in bedrohlicher Haltung zu und holte zum

Schlag aus.

Nur mithilfe weitere Einsatzkräfte konnte der Aggressor zu Boden gebracht und

fixiert werden. Hierbei setzt sich der 28-jährige erheblich zur Wehr.

Glücklicherweise blieben die Polizisten bei den Wiederstandshandlungen

unverletzt. Da er sich jedoch nicht beruhigen ließ musste er die Polizisten in

den Polizeigewahrsam begleiten.

Bretten – Ein Schwerverletzter und 10.000 EUR Schaden nach Unfall zwischen PKW und Motorrad

Bretten – Am Sonntag fuhr gegen 14:55 Uhr ein Pkw-Lenker auf der

Melanchthonstraße in westlicher Richtung. Zwischen dem Alexanderplatz und der

Kreisverkehr Friedrich-List-Straße wollte der 18-jährige nach links auf einen

Schotterparkplatz abbiegen. Hierbei nahm er einem entgegenkommenden 55-jährigen

Motorradfahrer die Vorfahrt. Ersten Einlassung des PKW-Fahrers zufolge übersah

er den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer aufgrund der Sonne. Beim Versuch des

Motorradfahrers dem PKW auszuweichen kam er zu Fall und kollidierte letztlich

mit dem PKW. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus

verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca.

10.000 EUR. Durch ausgetretene Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt

werden und konnte erst gegen 17:35 Uhr vollständig freigegeben werden.