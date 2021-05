Neustadt: Stadtverwaltung blickt zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund fehlender Planungssicherheit finden in diesem Jahr in Neustadt an der Weinstraße bis Ende August 2021 keine Weinfeste und Weinkerwen in gewohnter Form, an denen die Stadt Neustadt an der Weinstraße oder eine der neun Ortsverwaltungen beteiligt sind, statt. Darauf haben sich Oberbürgermeister Marc Weigel und die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher am Donnerstag, 06.05.2021 verständigt.

Von der Absage betroffen sind unter anderem das Eselshautfest im Ortsteil Mußbach, die Bauern- und Winzerkerwe im Ortsteil Lachen-Speyerdorf und die Hambacher Jakobuskerwe bis hin zur Haardter Quetschekuchekerwe.

Im Juli soll die Situation erneut überprüft werden. Sollte sich das Infektionsgeschehen positiv entwickeln, können städtische Veranstaltungen möglicherweise unter Einhaltung der dann geltenden Bestimmungen und mit Hilfe von Alternativkonzepten wieder durchgeführt werden.

Auch für das Deutsche Weinlesefest Ende September arbeiten die Verantwortlichen derzeit an einem Alternativkonzept.