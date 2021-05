Schlauch über Straße gespannt und Auto beschädigt

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter spannten am Freitag 09.05.2021 gegen 23 Uhr in der August-Kuhn-Straße Gartenschläuche über die Straße, sodass ein 47-jähriger Mazda-Fahrer das errichtete Hindernis in der Dunkelheit nicht rechtzeitig erkannte und mit den Schläuchen kollidierte. Das Auto wurde hierbei an der Stoßstange beschädigt.

Zeugen beobachteten vier Jugendliche dabei, wie sie dien Gartenschläuche über die Straße spannten. Drei der Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet, einer trug eine rote Jacke.

Weitere Zeugen, insbesondere Anwohner, denen Gartenschläuche entwendet wurden sowie weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Schläuche gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen – Eine Person leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Samstagabend 08.05.2021 gegen 20.50 Uhr kam es in der Lortzingstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz nachdem eine Anwohnerin einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet hatte. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer Wohnung im ersten Obergeschoss, feststellen. Hierbei wurde bekannt, dass sich der 89-jährige Wohnungsinhaber noch in seiner Wohnung befindet.

Dieser konnte durch die eingesetzten Beamten aus seiner Wohnung gebracht und umgehend an die Rettungssanitäter überstellt werden. Er wurde anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Ursächlich für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen, dass durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die übrigen Bewohner wurden angewiesen ihre Fenster und Türen zu schließen, konnten aber in ihren Wohnungen verbleiben.

Fußgängerin beim Abbiegen angefahren – 21-Jährige leicht verletzt

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Samstagabend 08.05.2021 gegen 21.50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer die Neuhofer Straße und bog nach links in die Relaisstraße in Fahrtrichtung Karlsplatz ab. Hierbei übersah er eine 21-jährige Fußgängerin die gerade im Begriff war, die Relaisstraße an der dortigen Fußgängerampel bei “grün” zu überqueren.

Die 21-Jährige wurde von dem Peugeot erfasst, fiel zunächst auf die Motorhaube und stürzte nach der Vollbremsung des 49-Jährigen auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wollte sich, nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort, selbst in weitere ärztliche Behandlung begeben.

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Mannheim (ots) – Weil er trotz Ausgangsbeschränkung gegen 02.30 Uhr am Sonntagmorgen 09.05.2021 mit einem E-Scooter durch Mannheim fuhr, wurde ein 28-jähriger von einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt in der Seckenheimer Straße kontrolliert.

Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann fest und nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung.

Unbekannte Täter entwenden über eine Tonne Kupferdraht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 07.05.2021 entwendeten unbekannte Täter in der Rhenaniastraße 13 Kupferdrahtspulen mit einem Gesamtgewicht von 1625 Kg und einem Wert von mehr als 10.000 Euro. Die Diebe durchtrennten den Zaun eines Firmengeländes und verschafften sich Zutritt zu einer Lagerhalle, aus der sie die Beute entwendeten.

Aufgrund der Größe und des Gewichts der Kupferdrahtspulen ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelte, die ihre Beute mit einem größeren Transportfahrzeug oder einem Anhänger abtransportierten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.